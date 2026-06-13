Estados Unidos

El precio medio de una vivienda en San Francisco superó los USD 2 millones

La venta de acciones de empleados en firmas como OpenAI disparó el mercado inmobiliario local, lo que aceleró las compras ante el temor a nuevas subidas por las salidas a bolsa

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Vista aérea de San Francisco mostrando una densa colección de edificios y casas, la bahía azul, el Puente Golden Gate rojo y montañas al fondo
El precio medio de una vivienda en San Francisco superó los USD 2 millones en marzo de 2026 tras un alza interanual del 18%, según Compass (Reuters)

El precio medio de una vivienda en San Francisco superó los USD 2 millones, un 18% más que el año anterior, según un informe de la agencia inmobiliaria Compass. Detrás del alza está el dinero que los empleados de la empresa de inteligencia artificial OpenAI cobraron al vender sus acciones antes de que esas compañías salieran a la bolsa.

Más de 600 empleados de OpenAI liquidaron participaciones el otoño pasado por un total de USD 6.600 millones, según informó The Wall Street Journal en mayo. Unos 75 de ellos embolsaron USD 30 millones cada uno. Con las salidas a bolsa de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial Anthropic y la empresa aeroespacial SpaceX, los expertos advierten que la presión sobre el mercado inmobiliario no va a ceder.

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Por qué el dinero de la IA dispara los precios de las casas

El mecanismo es directo: las empresas de inteligencia artificial ofrecen a sus empleados la posibilidad de vender sus participaciones antes de cotizar en bolsa, en operaciones conocidas como tender offers. Eso pone grandes sumas de dinero en manos de trabajadores que, en muchos casos, la destinan de inmediato a la compra de una vivienda.

Las viviendas en San Francisco tardaron en promedio 29 días en venderse en marzo de 2026, el ritmo más rápido desde la primavera de 2022 (REUTERS/Mike Blake)
Las viviendas en San Francisco tardaron en promedio 29 días en venderse en marzo de 2026, el ritmo más rápido desde la primavera de 2022 (REUTERS/Mike Blake)

En marzo de 2026, las viviendas tardaron en promedio 29 días en venderse en San Francisco, el ritmo más veloz desde la primavera de 2022, según el mismo informe de Compass. La oferta no crece al mismo ritmo que la demanda, y eso agrava la situación.

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La carrera por comprar antes de que llegue la ola

Algunos compradores no esperaron a que se concreten las salidas a bolsa. Wilkerson contó que en una sola semana recibió cinco llamadas de clientes nuevos con el mismo argumento: “Quiero entrar al mercado antes de que llegue esa ola de dinero”.

El agente inmobiliario Spencer Hsu, cuyo 80% de clientes trabaja en inteligencia artificial según su propio cálculo, observa la misma lógica entre sus compradores. "Mejor compro ahora“, resumió la mentalidad predominante entre quienes ya asumen que los precios solo van a subir tras las salidas a bolsa.

La competencia se vuelve más intensa en el segmento de viviendas de USD 5 millones o más, donde Wilkerson y Hsu ven más disputas entre compradores.

Un fenómeno que ya ocurrió antes, pero ahora es mayor

Los trabajadores tecnológicos bien pagados no son una novedad en el mercado inmobiliario del Área de la Bahía. Ken Rosen, presidente del Centro Fisher de Economía Inmobiliaria y Urbana de la Universidad de California en Berkeley, recuerda que durante la era dotcom “las acciones subieron como locas… los precios de las casas se dispararon”.

Algo similar pasó a principios de la década del 2010, cuando los IPO de Twitter —hoy X— y Facebook —hoy Meta— generaron grandes ganancias para sus empleados.

Lo que diferencia este ciclo de los anteriores son las valoraciones. Twitter salió a bolsa a USD 26 por acción y Facebook a USD 38. SpaceX, en cambio, planea hacerlo a USD 135 por acción, con una valoración total de USD 1,77 billones, lo que la convertiría en el mayor IPO de la historia.

Anthropic y OpenAI tienen sus oficinas centrales en el centro de San Francisco, no en Silicon Valley, 80 kilómetros al sur. Eso hace más probable que sus empleados elijan vivir cerca del trabajo.

El golpe para los inquilinos y los hogares de menores ingresos

La presión no la sienten solo quienes compran. El alquiler medio de un apartamento de un dormitorio en San Francisco alcanzó USD 4.000 al mes, según un informe de mayo de la plataforma de alquileres Zumper. Un apartamento de dos dormitorios cuesta en promedio USD 5.500.

Los barrios con mayores aumentos de alquiler son el centro de la ciudad, SoMa, Mission Bay, Pacific Heights y Hayes Valley, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

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