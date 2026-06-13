Cómo hacer una copia de seguridad de tu celular para no perder fotos, contactos y conversaciones

Un teléfono móvil genérico sobre una mesa de madera simula una copia de seguridad de datos hacia una nube digital, ilustrando la importancia de la protección de información personal en la era tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacer una copia de seguridad del celular antes de un viaje o ante cualquier imprevisto puede marcar la diferencia entre recuperar toda la información personal o perderla para siempre. Fotografías, contactos, conversaciones de WhatsApp, documentos y configuraciones de aplicaciones forman parte de los datos más valiosos almacenados en los teléfonos móviles, por lo que contar con un respaldo actualizado se ha convertido en una práctica cada vez más importante.

Tanto los usuarios de iPhone como de Android disponen de herramientas integradas que permiten guardar la información en la nube o en un ordenador en cuestión de minutos. Además, aplicaciones como WhatsApp y servicios como Google Fotos o iCloud Fotos ofrecen mecanismos adicionales para asegurar que los recuerdos y conversaciones más importantes permanezcan protegidos.

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Por qué es importante hacer una copia de seguridad

La posibilidad de sufrir un robo, perder el teléfono o enfrentarse a una avería inesperada aumenta especialmente durante los viajes. Sin una copia previa, la desaparición del dispositivo puede significar también la pérdida de fotografías, documentos, contraseñas guardadas y conversaciones personales o laborales.

Una persona realiza una copia de seguridad de su smartphone en la nube a través de un portátil, con la maleta abierta sobre la cama, garantizando la seguridad de sus datos antes de un viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de las imágenes, los teléfonos almacenan datos bancarios, configuraciones de aplicaciones y archivos que, en muchos casos, resultan difíciles o imposibles de recuperar.

Por ello, dedicar unos minutos a realizar una copia de seguridad puede evitar problemas mayores y facilitar la restauración de toda la información en un nuevo equipo.

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Cómo hacer una copia de seguridad en iPhone

Los usuarios de iPhone cuentan con dos métodos principales para proteger su información.

Utilizar iCloud

La opción más sencilla consiste en recurrir al servicio en la nube de Apple. Para ello, es necesario ingresar a:

Ajustes > Nombre del usuario > iCloud > Copia en iCloud

Una vez allí, basta con seleccionar la opción “Crear copia ahora”.

Este proceso guarda contactos, fotografías, mensajes, configuraciones y otros datos importantes. Sin embargo, Apple ofrece solo 5 GB gratuitos de almacenamiento, por lo que algunos usuarios pueden necesitar contratar un plan adicional.

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Realizar una copia en el ordenador

Otra alternativa consiste en conectar el iPhone a un Mac o a una computadora con Windows.

En macOS, el proceso se realiza desde Finder, mientras que en Windows se utiliza iTunes. Activar la opción “Cifrar copia local” permite incluir también contraseñas y datos de salud en el respaldo.

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Cómo hacer una copia de seguridad en Android

En Android, el procedimiento puede variar ligeramente según el fabricante, aunque la mayoría de dispositivos utilizan los servicios de Google.

Para activar la copia de seguridad es necesario acceder a:

Ajustes > Sistema > Copia de seguridad

Desde allí se puede habilitar el respaldo mediante Google One.

La herramienta sincroniza:

Contactos.

Historial de llamadas.

Datos de aplicaciones.

Ajustes del sistema.

Fotografías almacenadas en Google Fotos.

Google ofrece 15 GB gratuitos compartidos entre Gmail, Drive y las copias de seguridad.

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Opciones adicionales en Samsung y otros fabricantes

Algunos fabricantes incluyen sus propios sistemas de respaldo.

En el caso de Samsung, la ruta es:

Ajustes > Cuentas y copia de seguridad

A través de Samsung Cloud es posible guardar información específica del sistema One UI, como la configuración del teclado y del diseño de la pantalla principal.

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Marcas como Xiaomi, OPPO y otras también disponen de herramientas similares integradas en sus dispositivos.

Cómo proteger las fotos almacenadas en el celular

Las fotografías suelen ser uno de los archivos más importantes para los usuarios.

Por ello, se recomienda verificar que:

Google Fotos esté sincronizado en Android.

iCloud Fotos esté activado en iPhone.

También es aconsejable conectarse a una red WiFi y esperar a que la subida de imágenes finalice antes de salir de casa.

Puedes guardar las fotos y videos de tu celular en Google Fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo guardar las conversaciones de WhatsApp

WhatsApp requiere un paso adicional para asegurar los chats.

En iPhone

La ruta es:

WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad de chats > Crear copia de seguridad ahora

En Android

Los usuarios deben ingresar a:

WhatsApp > Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat

Aunque la aplicación realiza respaldos automáticos, hacerlo manualmente antes de un viaje garantiza que las conversaciones más recientes queden protegidas.