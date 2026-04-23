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Mamá de Carolina Flores revela las razones que el esposo le dio para ocultar un día el asesinato de la ex reina de belleza

La suegra de la joven es la principal sospechosa del crimen

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La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)
La joven tenía 27 años de edad y dejó a un bebé de 8 meses (captura de pantalla)

La exreina de belleza Carolina Flores Gómez fue asesinada en un departamento de Polanco el pasado 15 de abril. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga los hechos bajo el protocolo de feminicidio y ubica a la suegra de la víctima, Erika Herrera, como principal señalada.

La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, afirmó que el esposo de su hija retrasó la denuncia para proteger al hijo menor de la pareja, mientras las autoridades buscan a la presunta responsable, que permanece prófuga.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio doloso con protocolo de feminicidio desde el 16 de abril, tras recibirse la denuncia formal, ocurrida un día después del crimen.

Erika Herrera, madre de Alejandro Sánchez —esposo y padre del hijo de Carolina— figura como presunta autora del ataque. La madre de Carolina, Reyna Gómez Molina, reveló la cadena Univisión que fue el propio Alejandro quien le notificó la muerte, un día después de los hechos, y le explicó que decidió esperar para cuidar al bebé de apenas ocho meses.

La madre de Carolina Flores detalla la versión del esposo

El video del ataque a Carolina Flores muestra la reacción del esposo ante el ataque armado dentro del entorno familiar. (Crédito especial: X/@c4jimenez)
El video del ataque a Carolina Flores muestra la reacción del esposo ante el ataque armado dentro del entorno familiar. (Crédito especial: X/@c4jimenez)

Según el testimonio de Reyna Gómez Molina difundido por Univisión, Alejandro Sánchez habría retrasado intencionalmente el aviso a las autoridades para garantizar el cuidado del menor.

El hombre, siempre según la versión de la madre, grabó videos con indicaciones sobre la alimentación del bebé, ante la eventualidad de quedar detenido y que su hijo fuera enviado a una casa hogar. Gómez Molina relata la conversación que sostuvo con su yerno tras enterarse de la muerte: “Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé. ¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’”.

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida en un departamento de Polanco, Ciudad de México. (Fotos: TikTok - X/ @c4jimenez)
Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, fue hallada sin vida en un departamento de Polanco, Ciudad de México. (Fotos: TikTok - X/ @c4jimenez)

La madre agrega que, ante su ofrecimiento para hacerse cargo del menor, Alejandro se negó y argumentó que como pareja habían decidido que, en caso de faltar ambos, ni su madre ni la suegra serían las encargadas de su hijo.

La noticia sobre el asesinato llegó por llamada telefónica el 16 de abril a las 13:35 horas, afirmó Gómez Molina. Alejandro le informó desde la fiscalía capitalina: “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”.

Gómez Molina describe la relación suegra-nuera como una convivencia con “problemas comunes”.

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