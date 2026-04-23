Detienen a seis policías municipales y cuatro civiles por robo a transporte de carga en Jilotzingo, Edomex

El director de seguridad municipal habría intentado sobornar a los elementos estatales que realizaron la detención. Crédito: SSEM

Diez personas, entre ellas seis policías municipales y cuatro civiles, quedaron detenidas tras un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Estado de México en Jilotzingo, Estado de México, luego del robo violento de un tractocamión cargado con neumáticos.

Entre los arrestados figura el director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del municipio, Víctor Mendoza Landgrave, quien habría intentado intervenir para evitar la detención de sus subordinados y, presuntamente, ofreció dinero en efectivo a los agentes estatales.

El camión robado estaba cargado de neumáticos. Crédito: SSEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) reportó que el operativo se activó tras recibir una alerta al 9-1-1 por el robo con violencia del tractocamión.

El Centro de Mando coordinó el despliegue de las fuerzas federales y estatales bajo el Operativo Argos, diseñado para atender delitos de alto impacto y reforzar los trabajos de la Operación Enjambre, vigente desde noviembre de 2024 para investigar posibles actos de corrupción en instituciones de seguridad pública.

Entre los objetos asegurados durante la detención se encuentran dos unidades oficiales de la policía municipal, un vehículo particular, cinco armas de fuego (cuatro cortas calibre 9 mm y una larga calibre 5.56x45), seis cargadores, 134 cartuchos útiles, seis teléfonos celulares y parte de la mercancía robada.

Parte de las armas aseguradas tras el operativo. Crédito: SSEM

Todos los implicados, incluidos los civiles y los seis policías municipales, fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte de Carga, ubicada en Atizapán de Zaragoza.

Policías municipales sorprendidos con la mercancía robada

El informe de la SSEM señala que en Santa María Mazatla, los presuntos responsables interceptaron el tractocamión, bajaron al operador y realizaron detonaciones de arma de fuego contra la custodia.

Elementos estatales y federales localizaron la unidad sobre la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, donde sorprendieron a cinco policías municipales de Jilotzingo. Dos de ellos estaban dentro de la caja del tractocamión descargando neumáticos, mientras tres más los cargaban a una camioneta blanca de la marca Nissan con caja cerrada.

Así era como pasaban la carga desde el tráiler robado hasta una camioneta. Crédito: SSEM

Cerca del lugar, otra patrulla municipal resguardaba la zona con cuatro hombres armados, quienes, al notar la presencia de las fuerzas estatales, intentaron huir, pero accedieron a ser revisados.

En la inspección se hallaron armas oficiales y cargadores entre sus pertenencias, lo que derivó en su detención inmediata.

Hasta el momento las autoridades no han detallado por qué los otros cuatro detenidos se encontraban a bordo de una unidad oficial.

El director de Seguridad intentó sobornar durante el operativo

Al sitio arribó Víctor Mendoza Landgrave, quien se identificó como director de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura del municipio.

Según el reporte oficial, Mendoza Landgrave solicitó el nombre del responsable del operativo estatal y, al parecer, ofreció dinero en efectivo para evitar la detención de sus compañeros.

Por estos hechos, también fue puesto a disposición de la autoridad ministerial junto con los otros nueve implicados.

En total, esta fue la lista de sujetos aprehendidos, según autoridades estatales:

Víctor Mendoza Landgrave (41 años)

Juan “N” (24 años)

Jonathan “N” (35 años)

Abel “N” (38 años)

Francisco “N” (47 años)

Rogelio “N” (56 años)

Marcos “N” (32 años)

Miguel “N” (33 años)

Jarib “N” (48 años)

Leonel “N” (53 años)

Según los reportes, ninguno de los arrestados contaba con lesiones visibles al momento de su presentación ante la Fiscalía.

Operación Enjambre: combate a la corrupción en instituciones públicas

La SSEM destacó que la acción corresponde a la estrategia de la Mesa de Paz y la Operación Enjambre, que desde noviembre de 2024 atiende posibles casos de corrupción y vínculos con grupos delictivos dentro de las instituciones públicas del Estado de México.

Un ejemplo de las acciones realizadas en el marco de esta operación es la detención y sentencia de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisionado de Seguridad de Nicolás Romero, quien recibió una condena de 40 años de prisión por homicidio.

Fue capturado como parte del "Operativo Enjambre". Crédito: FGJEM

Este caso, ejecutado en enero de 2025, forma parte de los operativos para identificar y procesar a funcionarios públicos vinculados con delitos graves y corrupción en corporaciones policiales del Estado de México.