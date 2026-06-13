Epic Games Store regala estos dos videojuegos hasta el 18 de junio: cómo conseguirlos

Epic Games Store habilitó dos juegos gratis con propuestas completamente diferentes. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games Store puso a disposición dos títulos gratuitos con estilos radicalmente distintos: The Ouroboros King, un juego de estrategia que fusiona el ajedrez con mecánicas roguelike, y Warhammer 40,000: Speed Freeks, un título de combate vehicular multijugador ambientado en el universo bélico de Warhammer.

La promoción está activa hasta el 18 de junio y permite a cualquier usuario reclamar ambos juegos sin costo y conservarlos de forma permanente en su biblioteca digital.

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Cómo reclamar los juegos gratis

El proceso es directo. El usuario debe ingresar a la tienda oficial de Epic Games —desde la aplicación de escritorio o desde el sitio web epicgames.com— con una cuenta activa. En la sección de ofertas gratuitas de la página principal, ambos títulos aparecen destacados con el precio en cero.

The Ouroboros King mezcla el ajedrez tradicional con el formato roguelike. (Epic Games)

Al hacer clic en ‘Obtener’ y confirmar la transacción, los juegos quedan vinculados a la cuenta de forma permanente. No se requiere método de pago ni suscripción. La oferta vence el 18 de junio, fecha en la que Epic Games actualizará la promoción con nuevos títulos.

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Qué ofrecen los dos juegos

The Ouroboros King combina el tablero de ajedrez con el formato roguelike: el jugador avanza a través de enfrentamientos sucesivos, obtiene piezas con habilidades especiales y construye combinaciones tácticas que cambian en cada partida. La variabilidad de los elementos disponibles garantiza que ninguna sesión sea idéntica a la anterior, lo que extiende la rejugabilidad de manera considerable.

Warhammer 40,000: Speed Freeks traslada a los jugadores al universo de Warhammer con un enfoque centrado en vehículos de combate modificados por los Orkos. Los enfrentamientos son multijugador, se desarrollan en escenarios caóticos y priorizan la velocidad y la destrucción sobre cualquier otra mecánica. Está diseñado para partidas rápidas y de alta intensidad.

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Warhammer 40,000: Speed Freeks es un juego de combate con vehículos en el universo de Warhammer. (Epic Games)

Con estilos opuestos uno orientado a la planificación táctica y el otro a la acción sin pausa, la dupla cubre un espectro amplio de perfiles de jugador y convierte esta entrega semanal en una de las más variadas que ofreció la plataforma en las últimas semanas.

Qué juego gratis se pueden encontrar en Epic Games

A continuación, una lista de juegos que se pueden encontrar gratis en Epic Games sin preocuparse por fechas límites:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

"Game of Thrones: Winter is Coming" es el juego oficial de la saga y serie. (Epic Games)

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo

Defend The King

Pixel Gun 3D es un videojuego de la galería gratuita permanente de Epic. (Epic Games)

Crimson Oath Demo

Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!

Mad King Redemption Demo

Letherfall

TRIB3: Beta

Karthikeya: Wake Up To Reality

Mega Carrier Simulator Demo

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack

GetHigh.EXE Demo

Incorporeal

The Silence After

Help Is On The Way

Ys X: Proud Nordics - Freebie Set

Vanished Puzzle Quest

ARIE: Moonprayer Demo

Backrooms: Lost Signal Demo

SKYBLITZ Demo

Astro Burn Demo

Netherak Demons

Three Kingdoms Defense

Sunderfolk

Letherfall es un juego lleno de misterio y suspenso. (Epic Games)

Reconstruction of the church in Olszowka

PMR: Ford Falcon V8 2013

Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)

TOMAK: Save the Earth Regeneration

Gilded Gloom

Kernel Hearts Demo

AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene

Steam to Teach Physics 101

Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta

Clone Drone in the Danger Zone

Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo

Decentraland

Spellfarers

REMATCH - Nova Prime Outfit

HORDEKILL

Warzone siempre se encuentra gratis en Epic. (Epic Games)

Wayfinder Mod Editor

Tukoni: Forest Keepers Demo

Warborne Above Ashes

Warzone

Fuga: Melodies of Steel 3 - Prueba

Sonic Racing: CrossWorlds - Demo

skate.

Destiny Code Demo

The Last Caretaker Demo

Interrogator 2 Demo

Pazleum Demo

Train Sim World PC Editor (Beta)

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium