Epic Games Store regala estos dos videojuegos hasta el 18 de junio: cómo conseguirlos

Epic Games Store puso a disposición dos títulos gratuitos con estilos radicalmente distintos: The Ouroboros King, un juego de estrategia que fusiona el ajedrez con mecánicas roguelike, y Warhammer 40,000: Speed Freeks, un título de combate vehicular multijugador ambientado en el universo bélico de Warhammer.
La promoción está activa hasta el 18 de junio y permite a cualquier usuario reclamar ambos juegos sin costo y conservarlos de forma permanente en su biblioteca digital.
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Cómo reclamar los juegos gratis
El proceso es directo. El usuario debe ingresar a la tienda oficial de Epic Games —desde la aplicación de escritorio o desde el sitio web epicgames.com— con una cuenta activa. En la sección de ofertas gratuitas de la página principal, ambos títulos aparecen destacados con el precio en cero.
Al hacer clic en ‘Obtener’ y confirmar la transacción, los juegos quedan vinculados a la cuenta de forma permanente. No se requiere método de pago ni suscripción. La oferta vence el 18 de junio, fecha en la que Epic Games actualizará la promoción con nuevos títulos.
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Qué ofrecen los dos juegos
The Ouroboros King combina el tablero de ajedrez con el formato roguelike: el jugador avanza a través de enfrentamientos sucesivos, obtiene piezas con habilidades especiales y construye combinaciones tácticas que cambian en cada partida. La variabilidad de los elementos disponibles garantiza que ninguna sesión sea idéntica a la anterior, lo que extiende la rejugabilidad de manera considerable.
Warhammer 40,000: Speed Freeks traslada a los jugadores al universo de Warhammer con un enfoque centrado en vehículos de combate modificados por los Orkos. Los enfrentamientos son multijugador, se desarrollan en escenarios caóticos y priorizan la velocidad y la destrucción sobre cualquier otra mecánica. Está diseñado para partidas rápidas y de alta intensidad.
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Con estilos opuestos uno orientado a la planificación táctica y el otro a la acción sin pausa, la dupla cubre un espectro amplio de perfiles de jugador y convierte esta entrega semanal en una de las más variadas que ofreció la plataforma en las últimas semanas.
Qué juego gratis se pueden encontrar en Epic Games
A continuación, una lista de juegos que se pueden encontrar gratis en Epic Games sin preocuparse por fechas límites:
- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
- The Silence After
- Help Is On The Way
- Ys X: Proud Nordics - Freebie Set
- Vanished Puzzle Quest
- ARIE: Moonprayer Demo
- Backrooms: Lost Signal Demo
- SKYBLITZ Demo
- Astro Burn Demo
- Netherak Demons
- Three Kingdoms Defense
- Sunderfolk
- Reconstruction of the church in Olszowka
- PMR: Ford Falcon V8 2013
- Don’t Mess With Erkuí (Demo Version)
- TOMAK: Save the Earth Regeneration
- Gilded Gloom
- Kernel Hearts Demo
- AI LIMIT Fragua de Guerra de Eirene
- Steam to Teach Physics 101
- Crime Boss: Rockay City Modkit - Beta abierta
- Clone Drone in the Danger Zone
- Chronicles of Tal’dun: the Remainder - Demo
- Decentraland
- Spellfarers
- REMATCH - Nova Prime Outfit
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Tukoni: Forest Keepers Demo
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- Fuga: Melodies of Steel 3 - Prueba
- Sonic Racing: CrossWorlds - Demo
- skate.
- Destiny Code Demo
- The Last Caretaker Demo
- Interrogator 2 Demo
- Pazleum Demo
- Train Sim World PC Editor (Beta)
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
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