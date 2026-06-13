Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros en antes del debut de Francia por el Mundial

Los extravagantes looks que se animó a lucir Mbappé en la previa al debut de Francia en la Copa del Mundo

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, protagonizó un momento inusual al participar de un desfile de moda extravagante organizado por el presentador británico James Corden, en Madrid, durante la grabación de un episodio especial de “Carpool Karaoké” para la cadena estadounidense FOX Sports. El episodio, emitido en la previa del debut de Francia en la Copa del Mundo, mostró al delantero del Real Madrid en una faceta poco conocida, alejada de su habitual perfil discreto en materia de vestimenta.

A diferencia de otras ocasiones, donde suele mantener un estilo sobrio durante las concentraciones en Clairefontaine, Mbappé aceptó el desafío de James Corden de probarse una serie de atuendos llamativos. El mediático presentador, conocido por sus entrevistas informales y desafíos a celebridades, cuestionó al delantero francés sobre la rivalidad en estilo con algunos de sus compañeros, como Jules Koundé y Ibrahima Konaté.

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Kylian Mbappé se animó a lucir extravagantes looks durante una distendida nota previa al inicio de la Copa del Mundo

Durante la grabación, Corden propuso a Mbappé reinventar su imagen y competir en audacia con los jugadores más osados del vestuario francés. “Me gustaría que tuvieras la mente abierta”, le sugirió el presentador mientras le presentaba varias opciones de vestimenta. El jugador respondió con humor y aseguró que, pese a su preferencia por la sobriedad, estaba listo para asumir el reto propuesto por su interlocutor.

El segmento, que dura menos de diez minutos, incluyó momentos de distensión en los que Mbappé se probó una chaqueta rosa, un sombrero negro de gran tamaño y unas gafas de estilo futurista, entre otros accesorios. En cada cambio, el futbolista imitó la actitud de los modelos profesionales, saludando a los fotógrafos y caminando con confianza. “Piensa en el momento en que sales del auto: lo importante es hacerlo con confianza”, le aconsejó Corden mientras lo animaba a salir de su zona de confort.

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Kylian Mbappé imitó a algunos de sus compañeros en la selección de Francia

La dinámica también incluyó referencias a los estilos de otros integrantes de la selección. Cuando aparecieron imágenes de Michael Olise o el de la máscara verde de Ibrahima Konaté en 2024, Mbappé bromeó sobre la inclinación de algunos de sus compañeros hacia la moda, asegurando que Koundé es “el que más ama” este tipo de desafíos. El delantero, lejos de incomodarse, se mostró distendido y participativo ante los comentarios de Corden.

El cierre del episodio brindó un momento de complicidad entre ambos protagonistas. Tras desfilar en varias oportunidades, Mbappé y Corden posaron juntos frente a la cámara, retomando la clásica celebración del atacante francés, con los brazos cruzados. Además, el presentador invitó a Mbappé a tocar la flauta travesera, instrumento que el futbolista había estudiado durante su infancia, y sugirió que podría incorporarlo como nuevo gesto en sus celebraciones de gol. Esta secuencia terminó entre risas, mostrando una faceta relajada del goleador que suele mantenerse reservado ante los medios.

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Kylian Mbappé protagonizó una distendida nota junto a James Corden

Mientras el plantel Les Bleus afronta rumores de peleas internas y malestar dentro del vestuario, los dirigidos por Didier Deschamps ultiman detalles para el inicio de la Copa del Mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México, donde buscarán revalidar su mote de candidatos tras ser campeones en Rusia 2018 y llegar a la final en Qatar 2022 (sucumbieron por penales ante la Argentina de Lionel Messi).

El conjunto francés, en esta oportunidad, será cabeza de serie del Grupo I. Su estreno en el torneo será el 16 de junio, cuando enfrenten a Senegal en Nueva Jersey. Luego, el 22 de junio, chocarán ante Irak en Philadelphia. Su último juego en la fase de grupos será el 26 de junio, en Boston, contra Noruega.

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Luego de su contundente andar en la ventana de marzo (victoria 2-1 ante Brasil y 3-1 contra Colombia), Francia recibió un llamado de atención al caer por 2-1 ante Costa de Marfil a inicios de este mes. Los subcampeones del mundo luego se recuperaron y en su último compromiso se impusieron por 3-1 ante Irlanda del Norte.