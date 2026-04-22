México

A 112 años de la Gesta Heroica de Veracruz, Sheinbaum llama a cadetes navales a honrar la historia y valores de México

En la conmemoración por la defensa del año 1914, la presidenta destacó que la formación naval exige honestidad y responsabilidad ante México

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El evento fue realizado el pasado 21 de abril en la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el municipio de Antón Lizardo, Veracruz. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México
El evento fue realizado el pasado 21 de abril en la Heroica Escuela Naval Militar, ubicada en el municipio de Antón Lizardo, Veracruz. Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

En medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos por el combate al narcotráfico y presunciones sobre la operación de instituciones como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el 112 aniversario de la Gesta Heroica de Veracruz en la Heroica Escuela Naval Militar.

En el evento, celebrado el pasado 21 de abril, Sheinbaum pidió honrar la historia y los valores que han dado identidad a México, justo en el puerto donde, hace más de un siglo, elementos de la Secretaría de Marina defendieron la soberanía ante una invasión extranjera.

Además, la celebración coincidió con el juramento a la bandera de 419 cadetes de primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, de los cuales 240 son hombres y 179 mujeres.

La presidenta arribó al sitio acompañada del titular de la Defensa, el General Ricardo Trevilla Trejo. Crédito: Juan Castillo - Infobae México
La presidenta arribó al sitio acompañada del titular de la Defensa, el General Ricardo Trevilla Trejo. Crédito: Juan Castillo - Infobae México

La memoria de la defensa de México sirvió de marco para que autoridades federales, estatales y del Poder Judicial acompañaran a la presidenta en la ceremonia.

El origen de la conmemoración se remonta al 21 de abril de 1914, cuando, en el contexto de la Revolución Mexicana y bajo la presidencia de Victoriano Huerta, tropas de Estados Unidos desembarcaron en Veracruz tras detectarse la llegada de un cargamento de armas para el ejército federal.

Sheinbaum evocó la defensa de Veracruz y llamó a honrar el legado

En su discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum evocó la resistencia de 1914: “Cuando la soberanía fue amenazada, el pueblo de México, el pueblo de Veracruz y los cadetes de la Marina resistieron; porque la soberanía la llevamos las y los mexicanos marcada con fervor”.

Sheinbaum subrayó que la defensa del puerto fue más que un hecho militar y que significó una afirmación moral de independencia.

Cadetes juraron honor a la bandera durante la ceremonia. Crédito: Juan Castillo - Infobae México
Cadetes juraron honor a la bandera durante la ceremonia. Crédito: Juan Castillo - Infobae México

En el evento, la presidenta pidió a los cadetes mantener vivo el legado de quienes defendieron la patria. Les recordó que en los colores y en el Escudo Nacional está presente la historia de México y de su pueblo, y les instó a tener siempre presentes a quienes dieron su vida por la nación. Además, señaló que cada acción de los marinos debe estar a la altura de ese legado histórico.

Asimismo, la mandataria entregó el espadín a los cadetes de primer año destacados por su aprovechamiento académico y buena conducta.

El lema del espadín, arma ceremonial, fue leído ante los presentes: “No me desenvaines sin motivo ni razón, y no me envaines sin antes haberme usado con honor”.

Llamado a la integridad, disciplina y servicio a la patria

En su mensaje, Sheinbaum insistió en la importancia de que la vocación de servicio, la honestidad y la lealtad guíen la vida de quienes integran la Armada de México.

“La lealtad que los mantiene firmes en todo momento. La honestidad que orienta cada una de sus acciones. La disciplina forjada en la fortaleza y en la confianza en ustedes mismos y en su compañera o compañero”, afirmó.

Muestra aérea realizada por pilotos de la Secretaría de Marina durante el evento. Crédito: Juan Castillo - Infobae México

La presidenta subrayó que portar el uniforme conlleva autoridad, pero también implica compasión y responsabilidad. Recordó a las fuerzas de seguridad que detrás de cada misión hay personas, familias e historias, y que el amor a la patria se demuestra en el cuidado al otro, el respeto y la solidaridad e insistió en que actuar con justicia y humanidad es fundamental para quienes sirven al país.

Además, sostuvo que el servicio genuino solo surge del compromiso con los demás.

Añadió que no existe servicio verdadero si no nace del apoyo al prójimo y a quienes más lo necesitan y enfatizó que servir a la patria es, ante todo, servir a las personas, a la historia y al futuro de México.

La memoria de la gesta y el contexto internacional

La ceremonia incluyó la lectura de los nombres de los héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar, el Toque de Silencio y una salva de fusilería, en honor a quienes murieron por la patria.

Los cadetes caídos durante la Gesta Heroica de Veracruz en 1914 fueron:

  • Virgilio Uribe Robles, cadete de la Escuela Naval Militar, quien murió tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras defendía el plantel durante el desembarco de las tropas estadounidenses.
  • José Azueta Abad, teniente de artillería, quien resistió el ataque enemigo a pesar de haber sido herido en varias ocasiones y falleció días después a causa de las heridas sufridas en combate.
Agrupamiento de los más de 400 cadetes que realizaron el juramento a la bandera. Crédito: Juan Castillo - Infobae México
Agrupamiento de los más de 400 cadetes que realizaron el juramento a la bandera. Crédito: Juan Castillo - Infobae México

El homenaje de este 2026 se realizó mientras la relación bilateral México-Estados Unidos atraviesa un periodo de exigencias públicas sobre posibles intervenciones de agentes de la CIA en territorio mexicano, luego de que dos funcionarios que presuntamente pertenecían a esa corporación fallecieran en Chihuahua tras un accidente automovilístico.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum no mencionó directamente a Estados Unidos al referirse a los hechos de 1914. Habló de una “invasión” y de “tropas extranjeras” que desembarcaron en Veracruz, sin señalar explícitamente al país responsable de la intervención.

En ese contexto, Sheinbaum concluyó su mensaje al destacar que la soberanía se defiende de manera cotidiana y que la independencia no debe considerarse un hecho del pasado, sino una práctica constante. Además, señaló que la dignidad de la nación depende de la integridad de su pueblo y afirmó que México cuenta con una sociedad fuerte.

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