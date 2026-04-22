México

Redes atribuidas a Julio César “N”, autor del tiroteo en Teotihuacán, muestran su admiración por el fascismo

Tras la viralización del caso, el debate sobre si el asesino era de izquierda o derecha encendió las redes

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Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat.
Ente la información, ampliamente difundida, el fiscal mencionó que una de las hipótesis que se estudia es que se trató de un copycat. (Jesús Avilés / Infobae México)

Una de las consecuencias inmediatas del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán fue el surgimiento de un intenso debate sobre las motivaciones políticas del agresor, Julio César Jasso Ramírez.

Este hombre, de 27 años, subió el lunes 20 de abril a la Pirámide de la Luna, donde tomó rehenes, asesinó a una turista canadiense y dejó 13 personas heridas, antes de suicidarse ante la llegada de la Guardia Nacional.

El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez detalló en conferencia que la investigación apunta a que el ataque buscaba replicar la masacre ocurrida en Columbine, Estados Unidos, en 1999, dado el hallazgo de literatura alusiva a agresiones y referencias a figuras violentas.

Sus supuestas redes revelan más sobre su ideología política y sus ganas de ser español

El perfil que habría pertenecido al tirador de Teotihuacán (captura de pantalla)
El perfil que habría pertenecido al tirador de Teotihuacán (captura de pantalla)

Además de las claras referencias a Columbine encontradas en la escena del crimen, el tirador podría haber estado influenciado por ideologías fascistas. Tras la viralización en redes, han surgido perfiles de redes sociales que habrían pertenecido a Julio César.

Uno de esos perfiles corresponde a la red X. En él se puede ver que el tirador compartía, desde 2016, fotografías que exaltaban la la figura de Benito Mussolini, conocido dictador italiano. Estas imágenes están acompañadas por hashtags como “Fascista” y “Fascismo”.

También llama la atención las cuentas que seguía, muchas de ellas relacionadas con el nacionalismo español, tales como “Extrema Derecha España”, “Patria Libre” y “Movimiento Franquista”, esta última, con una descripción que señala: “Asociación de patriotas abiertamente franquistas que nos dedicamos a promover su ideología y a corregir las falacias históricas de la izquierda”.

Y es que las referencias a España en el perfil de Julio César “N” no son pocas, también compartía información sobre el “Día de la raza” y conflictos políticos de dicho país. Incluso, en la biografía se indica que el asesino era residente de Sevilla.

Esto podría relacionarse al contenido de uno de los videos del tiroteo que se viralizó. En el clip, grabado por uno de los rehenes sobrevivientes al ataque en Teotihuacán, se escucha que el agresor finge una voz española, como si pretendiera ser de dicha nación.

El debate sobre la motivación ideológica: ¿Izquierda o derecha?

Teotihuacán
TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, 20ABRIL2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Tras el ataque, usuarios en redes sociales se enfrentaron en torno a la supuesta filiación política del tirador: algunos lo vinculaban a la “extrema izquierda”, mientras que otros lo atribuían a la “extrema derecha”.

De acuerdo con los avances oficiales, el hecho se considera un caso aislado, aunque existen elementos que sugieren una inspiración directa en la masacre de Columbine. Entre estos figuran la coincidencia de la fecha —20 de abril, aniversario del ataque en Colorado— y la playera que portaba el atacante, con la leyenda “Disconnect and Self-Destroy”, frase asociada al movimiento The True Crime Community, surgido tras Columbine.

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