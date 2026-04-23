México

Cuál es la relevancia del Triángulo Dorado, donde “El Guano” ha escapado de diversos operativos

Se trata de una zona de difícil acceso que comprende puntos en tres estados

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cultivo de amapola
Agentes de seguridad en un plantío de amapola (Archivo)

Aureliano Guzmán, un hombre apodado El Guano no está entre las personas capturadas tras el operativo realizado por elementos de seguridad en el denominado Triángulo Dorado, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a esta casa editorial.

Si bien el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó trabajos en Sinaloa.

“Hay acciones del Gabinete de Seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay detenidos. Todavía no se confirma la detención de este sujeto [El Guano]”.

La relevancia del Triángulo Dorado para el crimen organizado

Cabe destacar que se trata de una zona de difícil acceso debido a las formaciones montañosas que hay en el lugar.

Infografía sobre el Triángulo Dorado en México, mostrando un mapa con Chihuahua, Sinaloa y Durango, e iconos con información sobre narcotráfico e historia criminal.
Es una región estratégica entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, crucial para el Cártel de Sinaloa y la producción de drogas desde los años 70. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sitio es famoso por las plantaciones de droga que han sido aseguradas, así como por los nombres de líderes criminales asociados a la zona. Incluso Ismael El Mayo Zambada aseguró en entrevista que esta una zona donde se movía debido a que, según el criminal, la conoce bien.

El Triángulo Dorado comprende puntos en Durango, Chihuahua y Sinaloa. En su momento el ahora expresidente Andrés Manuel lópez Obrador (AMLO) tuvo la intención de cambiar el nombre del sitio por Triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora.

Ahora bien, un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán identifica en un mapa los estados del país y la presencia de grupos delictivos en los mismos. El Triángulo Dorado aparece en la zona de control del Cártel de Sinaloa.

Carreteras clandestinas y sistemas de riego son parte de las implementaciones en el sitio para la producción de drogas.

Estrategia de seguridad Claudia Sheinbaum
Estrategia de seguridad Claudia Sheinbaum

En el sitio o en sus cercanías han nacido personas relevantes dentro del crimen organizado, tal es el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, el clan de los Beltrán Leyva, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo.

Tras los pasos de “El Guano” en el Triángulo Dorado

De manera similar, los reportes indican que Aureliano Guzmán se mueve en el Triángulo Dorado.

Apenas el pasado 15 de diciembre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) implementaron un operativo en la zona con el objetivo de capturar al hermano del Chapo.

En otras acciones, en febrero de 2023 Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la detención de tres integrantes del Cártel de Sinaloa de la facción de Aureliano Guzmán.

Elementos del ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Luis 'N', alias 'R8'. (X/@azucenau)
Elementos del ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Luis 'N', alias 'R8'. (X/@azucenau)

Mientras que en julio de 2024 fue capturado Luis “N”, alias R8, identificado como el jefe de seguridad de Aureliano Guzmán, . Dicho sujeto fue asegurado como resultado de un operativo de conjunto del Ejército y la Guardia Nacional en los límites de Badiraguato, Sinaloa, y El Durazno, Durango.

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