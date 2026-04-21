México

Fiscalía de Morelos confirma muerte de Brenda Kelly Analco Santanero, joven que salió a una entrevista de trabajo

El cuerpo fue hallado en el municipio de Axochiapan y le fueron aplicados estudios periciales

Guardar
Fiscalía de Morelos confirma muerte de Brenda Kelly Analco Santanero, joven que salió a una entrevista de trabajo
(FGE Morelos)

Las autoridades de Morelos confirmaron que fue hallado el cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero, una mujer de 29 años que, según reportes periodísticos, salió a una entrevista de trabajo.

El 21 de abril, la Fiscalía reporta la identificación del cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero en el municipio de Axochiapan, el cual fue hallado un día antes. En su informe, la dependencia señala:

“Tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se logró establecer que corresponde a Brenda Kelly Analco Santanero”.

La ficha de búsqueda de la mujer indica que fue vista por última vez el 17 de abril pasado en Axochiapan.

De igual manera y tras la identificación del cuerpo, la Fiscalía de Morelos expresó su compromiso para agotar todas las líneas de investigación y aclar lo ocurrido con la mujer de 29 años.

Entretanto, las autoridades mantienen comunicación con los familiares de Brenda Kelly Analco.

Fue el pasado 18 de abril que la Fiscalía de Morelos informó en sus canales oficiales la activación del Protocolo Alba para poder hallar a la mujer referida.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

MorelosAxochiapanmexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

El inicio de las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, podría llegar el próximo 25 de mayo

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

Plomo en la sangre: riesgos, síntomas y cómo detectarlo

El plomo puede estar más cerca de lo que imaginas, descubre cómo proteger a tu familia de este metal tóxico

Plomo en la sangre: riesgos, síntomas y cómo detectarlo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

Una variante rara presente en el ADN de comunidades originarias limita el gusto por el cigarro y facilita dejarlo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

El paquete legislativo amplía obligaciones institucionales y redefine estándares en la atención a extranjeros y nacionales en situación de movilidad

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

DEPORTES

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va