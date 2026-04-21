Fiscalía de Morelos confirma muerte de Brenda Kelly Analco Santanero, joven que salió a una entrevista de trabajo

(FGE Morelos)

Las autoridades de Morelos confirmaron que fue hallado el cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero, una mujer de 29 años que, según reportes periodísticos, salió a una entrevista de trabajo.

El 21 de abril, la Fiscalía reporta la identificación del cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero en el municipio de Axochiapan, el cual fue hallado un día antes. En su informe, la dependencia señala:

“Tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se logró establecer que corresponde a Brenda Kelly Analco Santanero”.

La ficha de búsqueda de la mujer indica que fue vista por última vez el 17 de abril pasado en Axochiapan.

De igual manera y tras la identificación del cuerpo, la Fiscalía de Morelos expresó su compromiso para agotar todas las líneas de investigación y aclar lo ocurrido con la mujer de 29 años.

Entretanto, las autoridades mantienen comunicación con los familiares de Brenda Kelly Analco.

Fue el pasado 18 de abril que la Fiscalía de Morelos informó en sus canales oficiales la activación del Protocolo Alba para poder hallar a la mujer referida.

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