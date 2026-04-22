Casa Blanca pide a Sheinbaum “un poco de empatía” por agentes de EEUU muertos en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum “un poco de empatía” respecto a los dos agentes estadounidenses que murieron durante una operación antinarcóticos en el estado de Chihuahua.

Estados Unidos pide “empatía” a Sheinbaum

En entrevista para Fox News, la funcionaria estadounidense comentó que el presidente Donald Trump, estaría de acuerdo en que “un poco de empatía por parte de Claudia Sheinbaum valdría mucho la pena por las dos vidas estadounidenses que se perdieron, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo”.

Tal como Trump lo ha hecho en otras ocasiones, la portavoz resaltó los trabajos de cooperación y coordinación que han establecido ambas naciones: “detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos”.

Adelantó que pese a la cooperación que el gobierno de Sheinbaum ha mantenido con el vecino del Norte, esta no ha sido suficiente, por lo que aseguró: “Creo que el presidente siempre quiere ver más cooperación, cuando lo que estamos haciendo no solo beneficia al pueblo estadounidense, sino también a su pueblo”.

Aunque Jorge Romero apoya que Maru Campos comparezca, señala que ningún político de Morena lo ha hecho. Crédito: X/@AccionNacional

Sheinbaum pide a gobierno estadounidense esclarecer

Cabe recordar que la polémica en cuanto a la presunta participación de dos agentes estadounidenses en un operativo que llevo al desmantelamiento de un laboratorio de drogas en el estado fronterizo, ha crecido debido a la contradicción tanto de autoridades del gobierno federal como del estatal.

Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró la cadena de mando que tienen decisiones sobre situaciones como la generada en Chihuahua:

“Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal, particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

La titular del Ejecutivo Federal afirmó que su gobierno, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana, no tuvo conocimiento previo de este operativo, por lo que exigió que se aclare la situación.

Gobierno de México busca esclarecer operativo en Chihuahua

Sheinbaum destacó que se trata de un tema de “seguridad nacional y de soberanía”. Comentó que debido a la relevancia de la decisión y la relación directa con la gobernadora del estado, mantendrá un diálogo con María Eugenia Campos Galván:

“Tiene que quedar muy claro, tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución”.

La presidenta de México aseveró que su gobierno esclarecerá la información en cuanto a este caso:

“Vamos a revisar en el marco de la ley, pero es muy importante que no se deje pasar algo así. Es muy relevante no sólo para el Gobierno de México, sino para todas y todos los mexicanos”.