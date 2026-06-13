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Revelan red de “mulas humanas” al servicio de Los Chapitos: usaban mujeres vulnerables para cruzar fentanilo

Documentos judiciales de Estados Unidos revelan que mujeres estadounidenses en situación económica precaria eran reclutadas para ingerir hasta 2 mil pastillas de fentanilo y cruzarlas por la frontera para el Cártel de Sinaloa

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Ilustración de una mujer genérica con pastillas de fentanilo en su abdomen cruzando una frontera con vallas, caseta de vigilancia, un hombre y el logo del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades señalan que algunas mujeres ingerían hasta 2 mil pastillas de fentanilo para cruzarlas por la frontera.

Mujeres estadounidenses con dificultades económicas fueron reclutadas por integrantes del Cártel de Sinaloa para transportar miles de pastillas de fentanilo desde México hacia Estados Unidos mediante uno de los métodos más riesgosos utilizados por las organizaciones criminales: ingerir la droga para cruzarla dentro de su cuerpo.

La información se desprende de documentos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante una corte federal de Manhattan, donde fiscales solicitaron una condena de 18 años de prisión para Juan Pablo Lozano, un ciudadano estadounidense identificado como uno de los principales operadores de esta modalidad de tráfico para la facción de Los Chapitos.

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Según las autoridades, Lozano desempeñó un papel estratégico dentro de la estructura criminal, al encargarse de reclutar mujeres vulnerables, coordinar sus cruces fronterizos y supervisar el ingreso de cargamentos de fentanilo a territorio estadounidense.

El caso forma parte de una investigación más amplia iniciada en 2023 contra la red de tráfico de fentanilo atribuida a Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa. El expediente ha derivado en acusaciones contra más de 40 personas, incluidos operadores financieros, presuntos responsables de laboratorios clandestinos y miembros de alto nivel de la organización.

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El esquema de reclutamiento y los cruces nocturnos

De acuerdo con los documentos judiciales, una de las principales estrategias utilizadas por la organización consistía en localizar mujeres estadounidenses que residieran cerca de la frontera y que atravesaran dificultades económicas.

La investigación incluye acusaciones contra decenas de personas relacionadas con la estructura criminal de Los Chapitos. (FOTO: Senado)
La investigación incluye acusaciones contra decenas de personas relacionadas con la estructura criminal de Los Chapitos. (FOTO: Senado)

Una vez reclutadas, eran trasladadas a territorio mexicano para participar en la operación de tráfico.

Según la propia admisión de Lozano ante las autoridades, cada mujer podía ingerir hasta 2 mil pastillas de fentanilo antes de regresar a Estados Unidos. El operador reconoció que, en promedio, tres mujeres realizaban estos cruces cada noche.

La investigación señala que Lozano no sólo se encargaba de captar a las participantes, sino también de dirigir toda la logística del esquema criminal.

Lozano las dirigía y supervisaba el proceso: él no sólo las recluta, sino que coordina la frecuencia de los cruces, el volumen de pastillas y la utilización del puerto de entrada cubierto por el oficial corrupto”, sostuvieron los fiscales en el expediente.

La red también habría contado con la colaboración de un agente de la Patrulla Fronteriza que recibía sobornos para facilitar el paso de las mujeres y minimizar los controles de revisión en determinados puntos de ingreso.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Los Chapitos
El caso forma parte de la investigación contra Los Chapitos por tráfico internacional de fentanilo. Foto: Jesús Aviles / Infoabe México

Para las autoridades estadounidenses, esta combinación de corrupción y utilización de ciudadanos estadounidenses permitió a la organización reducir significativamente los riesgos de detección.

Un método que ponía en riesgo la vida de las mujeres

Los fiscales calificaron el mecanismo como extremadamente peligroso debido a las consecuencias que podría provocar cualquier error durante el transporte de la droga.

Los paquetes ingeridos por las mujeres contenían grandes cantidades de fentanilo, un opioide sintético cuya potencia supera ampliamente la de otras sustancias ilícitas.

Si alguno de los envoltorios se rompía dentro del organismo, la persona podía sufrir una sobredosis inmediata, una intoxicación severa o incluso la muerte.

“El acusado puso en grave peligro la vida de mujeres jóvenes al reclutarlas para que actuaran como ‘mulas’, obligándolas a ingerir miles de pastillas mortales de fentanilo”, argumentaron los fiscales del Distrito Sur de Nueva York.

La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (DEA)
La facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa es encabezada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (DEA)

Aunque la captura de Lozano en 2025 representó un golpe importante para esta modalidad de tráfico, las autoridades consideran que el esquema podría seguir siendo utilizado por otras células criminales.

Según los investigadores, el uso de ciudadanos estadounidenses continúa siendo atractivo para las organizaciones del narcotráfico porque reduce la probabilidad de inspecciones exhaustivas en los cruces fronterizos.

Una pieza clave en el caso contra Los Chapitos

Juan Pablo Lozano se declaró culpable ante la jueza federal Katherine Polk Failla, una decisión que normalmente podría derivar en una reducción de condena.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que las circunstancias del caso ameritan una sentencia de 240 meses de prisión, equivalentes a 18 años, debido al nivel de riesgo generado por la operación y al volumen de droga traficado.

La sentencia definitiva será determinada por la jueza tras escuchar los argumentos de la defensa y valorar las recomendaciones de los fiscales.

Lozano se convirtió además en una de las primeras personas sentenciadas dentro del megaproceso judicial contra Los Chapitos.

Hasta ahora, varios acusados han optado por declararse culpables y cooperar con las autoridades. Al menos cinco personas vinculadas con operaciones de lavado de dinero y laboratorios clandestinos esperan recibir sentencia durante este año.

Los fiscales consideran que algunos de estos implicados podrían convertirse en testigos clave para fortalecer los procesos penales contra integrantes de mayor jerarquía dentro del Cártel de Sinaloa.

Mientras tanto, las investigaciones continúan abiertas y existen órdenes de aprehensión que permanecen bajo reserva judicial, lo que anticipa nuevas acciones legales dentro de uno de los mayores casos de tráfico de fentanilo emprendidos por Estados Unidos en los últimos años.

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