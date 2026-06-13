Paulo Dybala llegó a Argentina y soltó una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Paulo Dybala arribó a Argentina en medio de especulaciones sobre el siguiente paso en su carrera profesional. El delantero cordobés, que aún tiene contrato vigente con la AS Roma hasta fin de mes, fue recibido por medios y aficionados en el aeropuerto de Córdoba y, ante la consulta sobre su futuro, eligió la cautela; aunque dejó la puerta abierta a Boca Juniors, lo que generó ilusión entre los aficionados del conjunto azul y oro.

“Todavía soy jugador de Roma, hasta final de mes. Así que por respeto al club no voy a hablar de mi futuro. Todavía no lo tengo definido, no sé cuál va a ser”, afirmó el futbolista, quien se mostró distendido junto a su familia.

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La situación contractual de Dybala abre múltiples escenarios para los próximos meses. Con la finalización de su vínculo con el club italiano, se multiplicaron los rumores sobre posibles destinos y entre ellos surgió con fuerza el nombre de Boca Juniors. Consultado sobre esa posibilidad, el campeón del mundo optó por no cerrar ninguna puerta y respondió: “Veremos qué puede pasar. Todos los clubes son opciones, hasta la Gloria. Así no se ponen mal los de Instituto”.

La frase del atacante fue recibida con entusiasmo por los hinchas del Xeneize, ya que el interés de Boca por reforzar su plantel con figuras de jerarquía es una constante en cada mercado de pases. La expectativa creció especialmente después de que el propio futbolista reconociera en varias oportunidades su simpatía por el club de La Ribera y su buena relación con integrantes del plantel, especialmente Leandro Paredes, con quien ya compartió plantel en la selección y el fútbol italiano. Sin embargo, Dybala evitó confirmar negociaciones o adelantar una decisión definitiva: “Hay posibilidades de todo, en el fútbol nunca se sabe. Viví muchas situaciones a lo largo de mi carrera pensando que iba a pasar una cosa y después pasaron otras”.

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A sus 32 años, el delantero se encuentra en un momento clave para definir su futuro profesional. Tras haber sido clave para que el conjunto de la capital italiana clasifique a la Champions League, su nombre ha sido vinculado a diferentes clubes y ligas. “Todavía no lo tengo decidido”, reiteró ante la insistencia de la prensa, dejando abierta la puerta a cualquier alternativa y subrayando que su decisión estará motivada por cuestiones personales y deportivas.

El arribo de Dybala a Córdoba se produjo acompañado por su esposa y su hija, en el marco de unas vacaciones que coinciden con la finalización del torneo italiano y mientras se lleva adelante el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La presencia del futbolista en su provincia natal alimentó las versiones sobre un posible regreso al fútbol argentino, aunque desde Italia la prensa local advierte que la Joya tiene sobre la mesa una oferta para renovar su vínculo.

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La expectativa en torno al futuro de Paulo Dybala seguirá en alza durante las próximas semanas, a la espera de una definición que podría implicar un regreso al país o la continuidad en el exterior. Por el momento, el delantero prefiere mantener el hermetismo y asegura que no tomará una decisión apresurada.

En lo que respecta al Xeneize, ayer por la mañana también arribo al país Rodolfo Arruabarrena, quien en las próximas horas estampará su vínculo como nuevo director técnico de Boca Juniors, en reemplazo de Claudio Úbeda. El ciclo del Vasco iniciará en un escenario de alta exigencia futbolística, con el plantel involucrado en los playoffs de la Copa Sudamericana y pendiente de un encuentro por la Copa Argentina. La dirigencia confía en la trayectoria y el vínculo del entrenador con el club para afrontar una fase de recambio, en la que la meta será formar un equipo sólido que obtenga resultados y recupere el lazo con los hinchas.

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El debut oficial se dará en la Copa Argentina, el jueves 16 de julio, mientras la Copa del Mundo sigue en curso. En esa ocasión, enfrentará a Sarmiento de Junín por los 16avos de final. Posteriormente, el 23 de julio, disputará el primer cruce de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins de Chile en La Bombonera (la revancha será el 30, en territorio chileno).

En cuanto al mercado de incorporaciones y salidas, según anticipó el propio técnico, se esperan definiciones en breve. Una de las bajas más significativas fue la del español Ander Herrera, quien no sería tenido en cuenta por el flamante DT. También podrían salir futbolistas como Lucas Janson, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Agustín Martegani. En tanto, el club negocia con Independiente Rivadavia de Mendoza para el regreso del colombiano Sebastián Villa y con San Lorenzo por el defensor Jhohan Romaña.

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