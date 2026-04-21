No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

Omar García Harfuch descartó un repunte en la violencia en Jalisco. Foto: SSPC/Archivo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó un repunte en la violencia en el estado de Jalisco a dos meses de distancia del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Al ser cuestionado por reporteros durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario destacó que luego del operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte del exlíder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los hechos violentos no han aumentado.

Con el objetivo de mantener la seguridad en el estado -y en particular en Puerto Vallarta luego de que fuera el principal sitio donde se registraron narcobloqueos y quema de comercios- Harfuch destacó que se continuarán realizando patrullajes constantes.

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