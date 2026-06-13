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Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: horario y TV

Tras dos entrenamientos con un rendimiento discreto, el argentino tendrá una nueva jornada de actividades en Cataluña

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Barcelona)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Barcelona)

Domingo 14 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

09:16 hsHoy

“FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA”

09:00 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la jornada de sábado en el Gran Premio de Barcelona. Franco Colapinto afrontará el último entrenamiento y luego saldrá a pista para la clasificación.

El argentino volverá a tener actividad en Barcelona (Foto: Reuters/Bruna Casas)
El argentino volverá a tener actividad en Barcelona (Foto: Reuters/Bruna Casas)

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