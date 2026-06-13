Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: horario y TV

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BARCELONA
Sábado 13 de junio
Práctica Libre 3: 07.30 (Argentina) / 12.30 (Barcelona)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Barcelona)
Domingo 14 de junio
Carrera a 66 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Barcelona)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
09:16 hsHoy
“FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA”
09:00 hsHoy
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la jornada de sábado en el Gran Premio de Barcelona. Franco Colapinto afrontará el último entrenamiento y luego saldrá a pista para la clasificación.