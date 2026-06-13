Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego la clasificación del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: horario y TV

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles de la jornada de sábado en el Gran Premio de Barcelona. Franco Colapinto afrontará el último entrenamiento y luego saldrá a pista para la clasificación.

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La historia del “Rey Playboy”: de escapes con amantes a entrenar a Rumania en un barco para el primer Mundial de 1930 Carol II retomó el trono ese año y fue una decisión de Estado la presencia de su selección en Uruguay. Su rol como entrenador y un amistoso en Argentina

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La historia del entrenador que descubrió a Marcos Senesi y construyó su camino junto a Marcelo Bielsa y Carlos Tevez Luca Marcogiuseppe siguió de cerca el crecimiento profesional del flamante defensor del Tottenham que ingresó a último momento en la lista de la Selección para el Mundial

El laboratorio de última tecnología donde entrena la selección argentina durante el Mundial: “AFA quedó satisfecha” Infobae habló con Chet North, director del laboratorio de rendimiento deportivo del Compass Minerals National Performance Center, para conocer al detalle el lugar donde el plantel de Scaloni afronta su preparación