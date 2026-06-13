Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: quién ganará y cuál será el marcador, según la IA

Brasil y Marruecos se enfrentan este 13 de junio en el Grupo C del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La inteligencia artificial coloca a Brasil como favorito para imponerse a Marruecos en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Los modelos predictivos y sistemas de simulación de datos coinciden en otorgar una clara ventaja a la selección dirigida por Carlo Ancelotti, que buscará iniciar con una victoria su camino hacia la sexta estrella.

El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y enfrentará a dos selecciones con estilos distintos. Por un lado, la potencia ofensiva de la Canarinha y, por el otro, el orden táctico y la velocidad en las transiciones que llevaron a Marruecos a convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo de Catar 2022.

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Brasil aparece como favorito según los modelos de IA

Los sistemas de Inteligencia Artificial que analizan estadísticas, rendimiento reciente, plantillas y esquemas tácticos otorgan más del 60% de probabilidades de victoria a Brasil. En contraste, Marruecos cuenta con aproximadamente un 15% de opciones de quedarse con los tres puntos, mientras que el empate aparece con una probabilidad cercana al 25%.

Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Estas estimaciones se basan en miles de simulaciones realizadas a partir de variables como la efectividad ofensiva, la solidez defensiva y el desempeño individual de los futbolistas en sus respectivos clubes y selecciones.

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Aunque la diferencia en las probabilidades favorece ampliamente al conjunto sudamericano, los algoritmos no anticipan un encuentro sencillo para la Verdeamarela.

Cuál será el marcador final entre Brasil y Marruecos, según la IA

El resultado exacto más probable de acuerdo con los modelos predictivos es una victoria de Brasil por 2-1. La proyección refleja un partido intenso y equilibrado, en el que Marruecos logrará generar peligro y marcar un gol, pero terminará sucumbiendo ante la mayor calidad individual de los brasileños.

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Brasil y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 por el Grupo C. (Composición Infobae)

Lejos de prever una goleada, la IA considera que el conjunto africano será capaz de competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro.

El marcador de 2-1 aparece como el escenario con mayor probabilidad entre las distintas combinaciones analizadas por los sistemas de simulación.

La jerarquía de Brasil, uno de los factores decisivos

Uno de los principales argumentos que sostienen el favoritismo brasileño es la calidad de su plantilla.

La Inteligencia Artificial destaca el momento de figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, además del trabajo desarrollado por Carlo Ancelotti desde su llegada al banquillo.

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La profundidad del plantel y la capacidad de desequilibrio de sus atacantes son consideradas suficientes para romper el bloque defensivo marroquí.

Asimismo, los algoritmos valoran la experiencia internacional de varios jugadores brasileños y su capacidad para resolver partidos cerrados mediante acciones individuales.

Brasil llega al Mundial 2026 con la intención de volver a conquistar un título que se le resiste desde Corea-Japón 2002.

Un balón de fútbol descansa en el césped de un estadio vibrante, flanqueado por las banderas de Brasil y Marruecos, con fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno sobre una multitud eufórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marruecos buscará sorprender con su velocidad al contragolpe

Pese al favoritismo brasileño, los modelos de IA advierten que Marruecos está lejos de ser un rival accesible.

La selección africana mantiene buena parte del grupo que alcanzó las semifinales en Catar 2022 y conserva una estructura táctica sólida.

Los sistemas predictivos señalan que Brahim Díaz será una de las principales armas ofensivas del equipo, acompañado por las constantes proyecciones de Achraf Hakimi por la banda derecha.

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Incluso con algunas bajas importantes, como la del defensor Nayef Aguerd, la IA considera que Marruecos tiene recursos suficientes para aprovechar las debilidades defensivas que Brasil ha mostrado en algunos compromisos recientes.