Tecno

Brasil vs Marruecos por el Mundial 2026: quién ganará y cuál será el marcador, según la IA

Las simulaciones de inteligencia artificial coinciden en que Brasil tiene mayores opciones de ganar en su debut por el Mundial 2026

Guardar
Google icon
Brasil y Marruecos se enfrentan este 13 de junio en el Grupo C del Mundial 2026.
Brasil y Marruecos se enfrentan este 13 de junio en el Grupo C del Mundial 2026. (Composición Infobae)

La inteligencia artificial coloca a Brasil como favorito para imponerse a Marruecos en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Los modelos predictivos y sistemas de simulación de datos coinciden en otorgar una clara ventaja a la selección dirigida por Carlo Ancelotti, que buscará iniciar con una victoria su camino hacia la sexta estrella.

El partido se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y enfrentará a dos selecciones con estilos distintos. Por un lado, la potencia ofensiva de la Canarinha y, por el otro, el orden táctico y la velocidad en las transiciones que llevaron a Marruecos a convertirse en una de las revelaciones de la Copa del Mundo de Catar 2022.

PUBLICIDAD

Brasil aparece como favorito según los modelos de IA

Los sistemas de Inteligencia Artificial que analizan estadísticas, rendimiento reciente, plantillas y esquemas tácticos otorgan más del 60% de probabilidades de victoria a Brasil. En contraste, Marruecos cuenta con aproximadamente un 15% de opciones de quedarse con los tres puntos, mientras que el empate aparece con una probabilidad cercana al 25%.

Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026.
Brasil y Marruecos se enfrentan por el Mundial 2026. (Composición Infobae)

Estas estimaciones se basan en miles de simulaciones realizadas a partir de variables como la efectividad ofensiva, la solidez defensiva y el desempeño individual de los futbolistas en sus respectivos clubes y selecciones.

PUBLICIDAD

Aunque la diferencia en las probabilidades favorece ampliamente al conjunto sudamericano, los algoritmos no anticipan un encuentro sencillo para la Verdeamarela.

Cuál será el marcador final entre Brasil y Marruecos, según la IA

El resultado exacto más probable de acuerdo con los modelos predictivos es una victoria de Brasil por 2-1. La proyección refleja un partido intenso y equilibrado, en el que Marruecos logrará generar peligro y marcar un gol, pero terminará sucumbiendo ante la mayor calidad individual de los brasileños.

Brasil y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 por el Grupo C.
Brasil y Marruecos se enfrentan en el Mundial 2026 por el Grupo C. (Composición Infobae)

Lejos de prever una goleada, la IA considera que el conjunto africano será capaz de competir de igual a igual durante varios pasajes del encuentro.

El marcador de 2-1 aparece como el escenario con mayor probabilidad entre las distintas combinaciones analizadas por los sistemas de simulación.

La jerarquía de Brasil, uno de los factores decisivos

Uno de los principales argumentos que sostienen el favoritismo brasileño es la calidad de su plantilla.

La Inteligencia Artificial destaca el momento de figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, además del trabajo desarrollado por Carlo Ancelotti desde su llegada al banquillo.

La profundidad del plantel y la capacidad de desequilibrio de sus atacantes son consideradas suficientes para romper el bloque defensivo marroquí.

Asimismo, los algoritmos valoran la experiencia internacional de varios jugadores brasileños y su capacidad para resolver partidos cerrados mediante acciones individuales.

Brasil llega al Mundial 2026 con la intención de volver a conquistar un título que se le resiste desde Corea-Japón 2002.

Un balón de fútbol blanco con detalles rojos y azules en el césped de un estadio. Las banderas de Brasil y Marruecos lo flanquean, con fuegos artificiales en el cielo.
Un balón de fútbol descansa en el césped de un estadio vibrante, flanqueado por las banderas de Brasil y Marruecos, con fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno sobre una multitud eufórica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marruecos buscará sorprender con su velocidad al contragolpe

Pese al favoritismo brasileño, los modelos de IA advierten que Marruecos está lejos de ser un rival accesible.

La selección africana mantiene buena parte del grupo que alcanzó las semifinales en Catar 2022 y conserva una estructura táctica sólida.

Los sistemas predictivos señalan que Brahim Díaz será una de las principales armas ofensivas del equipo, acompañado por las constantes proyecciones de Achraf Hakimi por la banda derecha.

Incluso con algunas bajas importantes, como la del defensor Nayef Aguerd, la IA considera que Marruecos tiene recursos suficientes para aprovechar las debilidades defensivas que Brasil ha mostrado en algunos compromisos recientes.

Temas Relacionados

BrasilMarruecosMundial 2026IAInteligencia artificialLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Epic Games Store regala estos dos videojuegos hasta el 18 de junio: cómo conseguirlos

Los usuarios pueden conseguir gratis The Ouroboros King y Warhammer 40,000: Speed Freeks

Epic Games Store regala estos dos videojuegos hasta el 18 de junio: cómo conseguirlos

Cómo hacer una copia de seguridad de tu celular para no perder fotos, contactos y conversaciones

Tanto Android como iPhone cuentan con herramientas integradas que permiten guardar toda la información del teléfono en pocos minutos

Cómo hacer una copia de seguridad de tu celular para no perder fotos, contactos y conversaciones

Steam y Epic Games Store regalan estos 5 juegos por tiempo limitado: así puedes reclamarlos gratis

Los jugadores de PC tienen una nueva oportunidad para ampliar su biblioteca sin gastar dinero

Steam y Epic Games Store regalan estos 5 juegos por tiempo limitado: así puedes reclamarlos gratis

Dónde ver Brasil vs Marruecos, hora del partido y más preguntas de Google

Brasil y Marruecos protagonizan uno de los duelos más esperados del Mundial 2026 y los usuarios empezaron a buscar en Google cómo ver el encuentro por internet

Dónde ver Brasil vs Marruecos, hora del partido y más preguntas de Google

Vini Jr. y Apple se unen: bailó en silencio frente a todos y nadie escuchó nada gracias a los AirPods Pro 3

El jugador brasilero puso a prueba la cancelación de sonido de los audífonos de Apple, bailó y nadie supo que música estaba escuchando

Vini Jr. y Apple se unen: bailó en silencio frente a todos y nadie escuchó nada gracias a los AirPods Pro 3

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Paulo Dybala llegó a Argentina y soltó una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

TELESHOW

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

INFOBAE AMÉRICA

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

La economía panameña acelera el paso y el IMAE registra en abril su mejor resultado de 2026

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé que El Niño tendrá una intensidad débil en el país

De masacres a coches bomba: Fiscalía salvadoreña procesará a 563 cabecillas del Barrio 18 por más de 14,000 delitos