Crimen y Justicia

“Él fue el único que vio”: se conoció otro audio de la madre de Agostina que complicaría a Barrelier

Se trata de una grabación de Melisa Heredia que corresponde al día que desapareció la adolescente de 14 años en Córdoba. Allí, expresa sus dudas sobre el presunto femicida

Guardar
Google icon
audio mama de agostina

La investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba incorporó un nuevo elemento que complicaría la situación del principal imputado, Claudio Gabriel Barrelier. Se trata de un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la víctima, en el que sostiene que el acusado fue la última persona que vio a la adolescente con vida.

El audio, grabado poco después de la desaparición y enviado a un familiar, revela detalles sobre los movimientos de la joven y la presunta relación del hecho con Barrelier. “No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, sostiene en la grabación.

PUBLICIDAD

De igual forma, en el mensaje, Melisa asegura que la nena les había dicho a sus amigas que iba a encontrarse con “el novio de su mamá”, en referencia al detenido, lo que refuerza las dudas sobre el vínculo que había entre víctima y el imputado

Cabe aclarar que la propia madre había declarado públicamente que ambos habían tenido una relación hace años y que actualmente conservaban un vínculo de amistad.

PUBLICIDAD

La madre dice que Agostina había manifestado a sus amigas que se dirigía “a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa”, en referencia directa al principal sospechoso. En la grabación Heredia afirmó: “Obviamente es él”, con lo que deja claras sus sospechas antes de que se confirmara días después la muerte de su hija.

El mismo mensaje aporta detalles sobre el momento en que la familia notó la ausencia. Heredia relata: “Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, dijo la mamá

Este testimonio delimita el marco temporal del hecho y respalda la hipótesis de la fiscalía sobre la responsabilidad de Barrelier. “Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”, sostiene.

La próxima semana, el fiscal de Córdoba Raúl Garzón, quien tiene a su cargo la investigación del femicidio, indagará a los tres detenidos por el crimen: Barrelier, presunto asesino, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, acusados de encubrimiento.

Las indagatorias, en las que los sospechosos pueden optar por abstenerse de hablar, se llevarán a cabo entre el martes y el jueves. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el crimen contó con la colaboración de terceros para eliminar pruebas y ocultar el cuerpo de la víctima, hallado en un descampado.

Una imagen dividida muestra a Melisa Heredia, una mujer rubia, a la izquierda y a Claudio Barrelier, un hombre con cabello gris, a la derecha
Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, y Claudio Barrelier, presunto femicida

El miércoles, personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo llevaron a cabo un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier,ubicada en la calle Campillo al 878, en el barrio Cofico de la capital provincial.

Se trató de un procedimiento de rutina para volver a la presunta escena del crimen, donde apuntan a encontrar elementos que sean útiles para la causa y permitan avanzar con la investigación.

os investigadores intentan determinar qué fue lo que pasó durante las horas siguientes a la madrugada del domingo 24 de mayo, cuando se presume que Barrelier asesinó a la menor y luego se deshizo del cuerpo.

Dos días antes, por la noche, Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado, fue detenida en su domicilio.

Según supo este medio, la fiscalía le atribuye el delito de encubrimiento agravado y sospecha que el vehículo de su propiedad habría sido utilizado para trasladar los restos de la adolescente de 14 años, que fueron hallados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Además, esta semana se difundió un video que corresponde al lunes 25 de mayo, cerca de las 13, momento en el cual Barrelier ya habría descartado el cuerpo de Agostina.

En las imágenes se observa el momento en el que el acusado abre el baúl del Ford Ka y manipula una frazada o lona que se encontraba en su interior.

Temas Relacionados

Agostina VegaCórdobaClaudio BarrelierMelisa HerediaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El horror que sufrieron tres empleadas municipales de La Plata presuntamente violadas por un funcionario: el acusado fue detenido

Se trata de Federico Hernán Pez, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Información Territorial. Fue desvinculado de su trabajo. Cuál es la imputación

El horror que sufrieron tres empleadas municipales de La Plata presuntamente violadas por un funcionario: el acusado fue detenido

Choque en Caballito: un taxi volcó tras colisionar con un auto y tres personas resultaron heridas

El episodio ocurrió en Formosa y San José de Calasanz. Los heridos fueron trasladados al Hospital Durand con traumatismos múltiples

Choque en Caballito: un taxi volcó tras colisionar con un auto y tres personas resultaron heridas

Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por intentar secuestrar a una nena de seis años en Miami

Se trata de Leonardo Venegas, un ex youtuber conocido como Ácido MC. Todo ocurrió en medio del día de la Independencia de EEUU en 2023. También lo hallaron culpable del delito de abuso infantil

Declararon culpable al medio hermano de Marcos Senesi por intentar secuestrar a una nena de seis años en Miami

Detuvieron a una mujer que violó la prisión domiciliaria por narcotráfico en Neuquén

La Justicia dispuso que la mujer, condenada a 4 años y medio de cárcel por tráfico de estupefacientes, cumpla su pena en un penal federal tras permanecer prófuga casi un mes bajo el régimen de prisión domiciliaria

Detuvieron a una mujer que violó la prisión domiciliaria por narcotráfico en Neuquén

La defensa del acusado de empujar al joven atropellado en Mar del Plata pidió que no haya una “condena anticipada”

La pelea ocurrió tras un incidente de tránsito en Playa Grande y quedó registrada en video. La víctima resultó ilesa y esta semana fue citada a declarar

La defensa del acusado de empujar al joven atropellado en Mar del Plata pidió que no haya una “condena anticipada”

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Paulo Dybala llegó a Argentina y soltó una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

TELESHOW

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

INFOBAE AMÉRICA

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

Un estado de EEUU impulsa una ley para evitar que las impresoras 3D fabriquen armas de fuego

Trump y Zelensky participarán en una reunión de trabajo durante la cumbre del G7

La economía panameña acelera el paso y el IMAE registra en abril su mejor resultado de 2026

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales prevé que El Niño tendrá una intensidad débil en el país

De masacres a coches bomba: Fiscalía salvadoreña procesará a 563 cabecillas del Barrio 18 por más de 14,000 delitos