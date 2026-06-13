Estados Unidos

Donald Trump dijo que está previsto que el acuerdo entre EEUU e Irán se firme el domingo

El presidente norteamericano detalló que, una vez firmado el pacto, el estrecho de Ormuz quedará abierto “para todos”. Además, adelantó que Washington se quedará con el polvo de uranio enriquecido de Irán cuando “todo se haya calmado”

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Trump dijo que el acuerdo con Irán se podría firmar el domingo (REUTERS/Daniel Heuer)
Trump dijo que el acuerdo con Irán se podría firmar el domingo (REUTERS/Daniel Heuer)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que mañana domingo está prevista la firma del acuerdo nuclear con el régimen de Irán que, según detalló, bloquearía de forma permanente el acceso de Teherán a armas nucleares.

“Está previsto que el acuerdo se firme mañana e inmediatamente después de su firma el estrecho de Ormuz estará abierto a todos”, señala el mensaje publicado en Truth Social.

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Trump criticó de manera enfática el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), alcanzado por la administración de Obama en 2015, refiriéndose a él como “un camino fácil, hermoso y suave hacia un arma nuclear”. Según el mandatario, Irán habría obtenido un arma nuclear hace seis años bajo ese acuerdo, y sostuvo que su propia gestión habría revertido completamente esa tendencia. “Mi acuerdo con Irán es lo opuesto exacto, un muro contra cualquier arma nuclear. De hecho, ya no quieren ni tendrán una, ni por compra, desarrollo u otro medio”, afirmó.

El anuncio va acompañado de la promesa de que, tras la firma prevista para el día siguiente, el Estrecho de Ormuz —ruta estratégica para el transporte global de petróleo— quedará abierto para todos los países, lo que representa un giro relevante respecto a períodos de tensión en la región.

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Trump subrayó, además, que su acuerdo no implicará transferencias económicas a Irán, a diferencia del pacto anterior. “A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares entregados por Obama, incluidos 1.700 millones en efectivo, no habrá intercambio de dinero”, puntualizó.

En sus declaraciones, Trump también se refirió a las futuras acciones en materia de seguridad nuclear. Aseguró que, “en el momento adecuado, cuando todo esté calmado, Estados Unidos intervendrá para retirar el material nuclear, enterrado bajo las montañas de granito, gracias a nuestros B-2 bombers y sus pilotos, para desmantelarlo y destruirlo, ya sea en Irán o en territorio estadounidense”. Esta afirmación refuerza la postura de su administración respecto al control y eliminación de materiales potencialmente peligrosos.

El mensaje de Trump marca un nuevo capítulo en la política exterior estadounidense hacia Irán y el conjunto de Oriente Medio. “Esperamos trabajar con Irán y con todo Oriente Medio durante mucho tiempo en el futuro. Ojalá todo salga rápido, fácil y sin tropiezos. Si no, tenemos la alternativa definitiva, que ojalá nunca volvamos a usar”, concluyó Trump, aludiendo a las opciones militares de Washington.

Mientras tanto, la comunidad internacional permanece atenta a la concreción del acuerdo y a los próximos pasos que puedan tomar tanto Estados Unidos como Irán en el escenario global. La apertura del Estrecho de Ormuz podría aliviar las tensiones en los mercados energéticos, aunque persisten interrogantes sobre la implementación y supervisión del nuevo pacto nuclear.

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