Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 00.00 (España) / 19.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 18.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 17.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)
Televisación: Dsports (Sudamérica) / Telefé (Argentina) / Gol Caracol y Fútbol RCN (Colombia) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / Canal 5, TUDN y Azteca 7 (México)
09:31 hsHoy
EL ESTADIO QUE ALBERGARÁ EL PARTIDO
09:16 hsHoy
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Brasil y Marruecos correspondiente al Grupo C en el Estadio de Nueva York.