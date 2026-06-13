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Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El combinado brasileño pone en marcha su ilusión contra el poderoso representativo africano. Jugarán en Nueva York por el Grupo C

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Horarios: 00.00 (España) / 19.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 18.00 (Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, Estados Unidos) / 17.00 (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Televisación: Dsports (Sudamérica) / Telefé (Argentina) / Gol Caracol y Fútbol RCN (Colombia) / La 1 de RTVE y DAZN (España) / Canal 5, TUDN y Azteca 7 (México)

09:31 hsHoy

EL ESTADIO QUE ALBERGARÁ EL PARTIDO

09:16 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Brasil y Marruecos correspondiente al Grupo C en el Estadio de Nueva York.

Imagen dividida de dos futbolistas de Brasil con camiseta amarilla a la izquierda y dos de Marruecos con camiseta roja a la derecha en un campo de fútbol
Jugadores de Brasil y Marruecos aparecen en un montaje que anticipa su enfrentamiento en la previa del Mundial, mostrando la intensidad y emoción de ambos equipos.

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