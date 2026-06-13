Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido entre Brasil y Marruecos correspondiente al Grupo C en el Estadio de Nueva York.

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