México

Qué pasó en el CCH Oriente de la UNAM que llevó a activar el protocolo de seguridad

Han pasado meses desde los mensajes violentos en distintas facultades y bachilleratos de la institución

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Agente de policía junto a una patrulla con luces, estudiantes y puesto callejero. Inserción superior derecha muestra "TIROTEO 22/04 NINGUNA MUJER SE SALVA" en azulejo.
Un oficial de policía se encuentra de pie frente a una patrulla del SSC mientras estudiantes y transeúntes caminan por el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, tras una amenaza de tiroteo escrita en un baño el 22 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En redes sociales comenzaron a circular amenazas violentas contra la comunidad de CCH Oriente de la UNAM, por lo que el plantel activó su protocolo de seguridad hoy 22 de abril.

Ya han pasado meses desde que varias facultades y bachilleratos de la UNAM suspendieron clases por amenazas de bomba, incluso hubo un ataque en CCH Sur por parte de un exalumno identificado como Lex Ashton.

La alarma se encendió luego de que en redes sociales se difundiera la imagen de una pared de baño con el mensaje “ninguna se salva” y la advertencia explícita sobre un posible tiroteo.

Una camioneta roja de Bomberos UNAM con logotipos amarillos está estacionada en el pavimento de un campus universitario, con edificios y árboles al fondo
Un vehículo de Bomberos UNAM se estaciona en el CCH Oriente, parte del protocolo de seguridad activado por una amenaza de ataque ((Captura de pantalla/FB-CCHOrienteOficial))

Desde la mañana, las autoridades desplegaron un operativo de revisión en las instalaciones y en las mochilas de los alumnos.

Personal de Seguridad Universitaria realizó inspecciones exhaustivas, pero no localizó objetos peligrosos. Por ello, la dirección decidió mantener las actividades académicas sin suspensión.

Las inmediaciones del plantel contaron con la presencia de cuatro patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que reforzaron la vigilancia mientras los estudiantes ingresaban a clases.

Graffiti en una superficie gris que dice "TIROTEO EL 22 DE ABRIL" y "NI NINGUNA SE SALVA" en marcador rojo, junto con otros garabatos negros
Graffiti con amenaza de tiroteo en el CCH Oriente genera preocupación y activa medidas de seguridad en la comunidad estudiantil de la UNAM. ((Captura de pantalla))

La dirección exhortó a la comunidad escolar a reportar cualquier situación o actitud sospechosa de inmediato al profesor o trabajador más cercano.

Qué dijo el CCH Oriente

Derivado de un presunto mensaje escrito en los núcleos sanitarios difundido en internet, informamos que el día de ayer por la noche se iniciaron de manera inmediata las inspecciones correspondientes, por lo que no se encontraron pruebas ni indicios en estos espacios o en los edificios del plantel.

Documento oficial en español del CCH Oriente con encabezado azul y texto negro, informando sobre la activación de protocolos de seguridad
CCH Oriente activa protocolos de seguridad y refuerza vigilancia ante presunta amenaza de ataque, asegurando que no se encontraron indicios ((Captura de pantalla/FB-CCHOrienteOficial))

Con todo, tanto el día de ayer como hoy se han activado los protocolos de atención por parte de la Comisión Local de Seguridad, en coordinación con el SPAMSU y la Unidad Jurídica, y se cuenta ya con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a fin de garantizar el acceso y reforzar la seguridad tanto al exterior como al interior del plantel.

Las actividades académicas y administrativas continúan de manera normal.

Asimismo, les pedimos que ante cualquier situación 0 comportamiento extraño que observen, se acerquen para reportarlo al profesor más cercano, al personal de vigilancia o a la Comisión Local de Seguridad.

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