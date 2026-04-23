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Seguridad de Morelos queda en manos de un militar: designan al general José Luis Bucio como titular de la SSPC estatal

El nuevo titular tiene experiencia en mandos militares en los estados de Morelos y Michoacán, además de servir como coordinador de la Guardia Nacional

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El nombramiento fue realizado este 22 de abril por la gobernadora Margarita González Saravia. Crédito: Gobierno de Morelos
El nombramiento fue realizado este 22 de abril por la gobernadora Margarita González Saravia. Crédito: Gobierno de Morelos

La gobernadora de Morelos Margarita González Saravia dejó a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC Morelos) al general José Luis Bucio Quiroz, tras el cese de Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Según los reportes oficiales, la decisión respondió a la intención de fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal y consolidar la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mediante un comunicado de prensa emitido tras la designación, el gobierno de Morelos señaló su compromiso de trabajar cada día por la tranquilidad de las familias morelenses, con instituciones sólidas y una estrategia integral enfocada en la prevención, el combate al delito y la reinserción social.

Durante el acto, González Saravia reconoció la disposición institucional del extitular Urrutia Lozano y su contribución en tareas de construcción de paz en la entidad.

La SSPC Morelos no debe confundirse con la dependencia federal del mismo nombre, encabezada actualmente por Omar García Harfuch. La SSPC Morelos es un órgano del gobierno de Morelos, responsable de la seguridad pública en la entidad, mientras que la SSPC coordina la estrategia nacional y opera a nivel país.

Bucio Quiroz, un militar con experiencia en mandos estatales y federales

El general José Luis Bucio Quiroz llegó al cargo con antecedentes en mandos de seguridad dentro del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Antes de estar al frente de la SSPC Morelos, ocupó puestos como comandante del 76/o y 38/o Batallones de Infantería, jefe de Estado Mayor de la 24/a Zona Militar y comandante de la 24/a Zona Militar en Cuernavaca, Morelos.

El general ha desempeñado cargos militares en estados domo Morelos y Michoacán. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco
El general ha desempeñado cargos militares en estados domo Morelos y Michoacán. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco

También estuvo al frente de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán, y se desempeñó como coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México.

La administración estatal subrayó que Bucio Quiroz conoce el territorio y los retos de seguridad en Morelos por su experiencia previa en la región.

El nombramiento se justificó por la necesidad de avanzar en la construcción de paz y fortalecer el trabajo conjunto con la Federación.

Gobierno de Morelos busca consolidar la estrategia nacional de seguridad

González Saravia sostuvo que la incorporación de Bucio Quiroz responde al objetivo de proteger a las personas y preservar el orden y la paz pública en Morelos, en alineación con la política federal.

La designación fue confirmada este 22 de abril. Crédito: Gobierno de Morelos
La designación fue confirmada este 22 de abril. Crédito: Gobierno de Morelos

El gobierno estatal reiteró su intención de fortalecer las acciones de prevención y combate al delito mediante la coordinación permanente con la Federación y el despliegue de mandos militares en áreas clave de seguridad pública.

La administración refrendó su compromiso de mantener instituciones sólidas y de trabajar por consolidar la paz en la entidad, con énfasis en la reinserción social y la protección de la población.

Urrutia Lozano, cesado tras una gestión centrada en derechos humanos y tecnología

Antes de la llegada de Bucio Quiroz, Miguel Ángel Urrutia Lozano fue separado del cargo de titular de la institución.

El exservidor es profesional en Administración por la UAM Xochimilco y acumuló experiencia en seguridad, justicia y derechos humanos.

Trabajó diez años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue responsable en la Procuraduría de Atención a Víctimas.

Miguel Ángel Urrutia Lozano seguridad Morelos
El extitular de seguridad fue cesado de su cargo. (X/@eldatomx)

En Guerrero, coordinó la transición de la Procuraduría a Fiscalía y desarrolló tecnologías antisecuestro.

A nivel federal, encabezó áreas estratégicas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como las Unidades de Prevención, Análisis Estratégico e Infraestructura de Plataforma México.

El contexto de seguridad en Morelos se ha deteriorado en los últimos meses, especialmente para las mujeres, con hechos como los feminicidios de Aylin Rodríguez Fernández, Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, así como el reciente asesinato de Brenda Kelly Analco.

Estos casos desencadenaron protestas y reclamos de justicia por parte de la sociedad y colectivos feministas, quienes señalan la falta de resultados y la urgencia de que las autoridades estatales atiendan de fondo la crisis de violencia de género en la entidad.

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