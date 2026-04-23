México

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 albañiles en Tonalá

Deberá pagar más de 6 millones de pesos por concepto de reparación del daño

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(Foto: Twitter/RoAlva93)
Al sitio acudieron agentes de seguridad (Foto: Twitter/RoAlva93)

J. Jesús “N” fue condenado a una sentencia de 122 años de prisión tras ser declarado culpable por el asesinato de 11 albañiles y las lesiones a dos personas más, durante un ataque con armas largas y cortas en la colonia Jauja, municipio de Tonalá, Jalisco.

Los hechos por los que dicho sujeto fue sentenciado sucedieron el 27 de febrero de 2021. La resolución del Tribunal también tiene como consecuencia una sanción económica que asciende a seis millones 453 mil 18 pesos por concepto de reparación del daño.

El dinero deberá entregarse a las familias de las víctimas y a los afectados directos del ataque.

Los reportes periodísticos señalan que el sujeto recientemente condenado presuntamente era un integrante del grupo delictivo denominado Cártel Nueva Plaza.

Tonalá (Foto: Fiscalía de Jalisco)
(Fiscalía de Jalisco)

El ataque en Tonalá ocurrió mientras los trabajadores esperaban su pago

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado señalan que el ataque sucedió alrededor de las 18:00 horas, cuando un grupo de trabajadores se encontraba reunido en la vía pública esperando el pago de su jornada laboral.

Al lugar llegó una camioneta y de ella bajó el ahora sentenciado junto con otros sujetos. Al tener a las víctimas en un momento de vulnerabilidad, los agresores abrieron fuego de manera directa usando armas largas calibre 7.62 y pistolas calibre .45, según detalla la Fiscalía.

De igual manera, la agresión fue también contra personas que estaban en el sitio y las personas que trataban de escapar del lugar.

Lo anterior derivó en la muerte de once personas y dos lesionadas por heridas de arma de fuego.

Sentencian a más de 120 años de prisión a un hombre por asesinato de 11 trabajadores en Tonalá
El hombre condenado (Fiscalía de Jalisco)

Las pruebas para acreditar la responsabilidad de J. Jesús “N” incluyeron dictámenes balísticos, análisis de trayectorias de disparo, entrevistas a testigos presenciales y procesamiento de la escena del crimen.

Además el caso es descrito como “una de las investigaciones más complejas y de alto impacto social“.

Entre los asesinados había algunos menores de edad. Las víctimas bebían cervezas de lata, estaban junto a una camioneta pick up en la que había palas, marros, los instrumentos de trabajo que habían empleado durante la jornada.

La Policía de Investigación, junto a áreas técnicas especializadas y la Dirección de Litigación y Seguimiento de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, participó en la integración de la carpeta y la conducción del caso durante el juicio oral.

La Fiscalía subraya que la agresión se condujo bajo condiciones de ventaja y alevosía, pues los agresores actuaron sin advertencia mientras las víctimas estaban indefensas. La solidez de la investigación fue determinante para obtener una sentencia que la autoridad considera proporcional a la gravedad de los hechos.

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