México y Estados Unidos reportan avances compartidos contra el narcotráfico tras reducción de sobredosis y decomisos históricos

Vehículos oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y de México están estacionados lado a lado en un punto fronterizo, con banderas ondeando y siluetas de agentes en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde algunos días, Estados Unidos ha reportado avances en la lucha contra el narcotráfico, destacando una caída en el ingreso del fentanilo un 97% por vía marítima, de acuerdo a información brindada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, alertó que su administración trasladará su foco de operación a la frontera terrestre, lo que representa una advertencia directa a las redes de crimen organizado que funcionan en esas zonas.

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México y EU han venido trabajando en conjunto para fretar el tráfico de drogas entre ambos países, a través de la implementación diversas estrategias de seguridad y mesas de diálogo bilaterales, se han reportado logros significativos.

Pese a estos resultados, el líder republicano ha mantenido la presión sobre las autoridades mexicanas para reforzar las acciones en la frontera, advirtiendo que, de no hacerlo, podría desplegar sus propias fuerzas federales

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Resultados concretos en la relación México-Estados Unidos

La reciente visita del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, a la nueva sede diplomática de México marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre México y Estados Unidos.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de X del embajador de EU en el país, Ronald Johnson, se dio a conocer que la estrategia conjunta ha generado resultados relevantes en los últimos meses.

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Uno de los avances más notables es la reducción de más del 95% en el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense. Esta disminución ha tenido un impacto directo en la salud pública de sus ciudadanos, reflejándose en una baja del 35 % en las muertes por sobredosis en la nación del norte.

Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

Por otro lado, en el ámbito del combate al narcotráfico, el país ha asegurado más de 400 toneladas métricas de estupefacientes y ha logrado desmantelar más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

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Autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, muchas de las cuales estaban destinadas a organizaciones criminales mexicanas.

La alianza no se limita al control de drogas y armas, sino que también se orienta a combatir el robo de combustible, frenar la migración irregular y emplear tecnologías avanzadas para enfrentar amenazas emergentes.

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“Los Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos. Al profundizar nuestra cooperación, podemos seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, al tiempo que generamos resultados concretos para nuestros pueblos”, escribió el funcionario estadounidense.

La creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG)

Durante el encuentro, se formalizó la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá fortalecer la articulación entre ambos países. Funcionarios de ambos gobiernos encabezarán este proceso, enfocado en obtener avances tangibles en temas de seguridad y cooperación.

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La conformación del BIG responde al compromiso de impulsar una coordinación más permanente y eficiente. El grupo está integrado por 15 dependencias estadounidenses y sus equivalentes mexicanas, lo que señala la dimensión y seriedad de la iniciativa. Este esfuerzo conjunto busca mejorar la implementación de estrategias y obtener resultados verificables en asuntos de interés común.

En este contexto, la cooperación bilateral adquiere un papel central en la lucha contra problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, así como en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.

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