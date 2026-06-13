México

México y Estados Unidos reportan avances compartidos contra el narcotráfico tras reducción de sobredosis y decomisos históricos

Durante el encuentro, se formalizó la creación del BIG, un mecanismo que permitirá fortalecer la articulación entre ambos países

Guardar
Google icon
Una camioneta blanca de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y una gris mexicana estacionadas frente a un muro fronterizo, con siluetas de agentes, barreras y banderas.
Vehículos oficiales de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y de México están estacionados lado a lado en un punto fronterizo, con banderas ondeando y siluetas de agentes en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde algunos días, Estados Unidos ha reportado avances en la lucha contra el narcotráfico, destacando una caída en el ingreso del fentanilo un 97% por vía marítima, de acuerdo a información brindada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense, alertó que su administración trasladará su foco de operación a la frontera terrestre, lo que representa una advertencia directa a las redes de crimen organizado que funcionan en esas zonas.

PUBLICIDAD

México y EU han venido trabajando en conjunto para fretar el tráfico de drogas entre ambos países, a través de la implementación diversas estrategias de seguridad y mesas de diálogo bilaterales, se han reportado logros significativos.

Pese a estos resultados, el líder republicano ha mantenido la presión sobre las autoridades mexicanas para reforzar las acciones en la frontera, advirtiendo que, de no hacerlo, podría desplegar sus propias fuerzas federales

PUBLICIDAD

Resultados concretos en la relación México-Estados Unidos

La reciente visita del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, a la nueva sede diplomática de México marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre México y Estados Unidos.

Mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de X del embajador de EU en el país, Ronald Johnson, se dio a conocer que la estrategia conjunta ha generado resultados relevantes en los últimos meses.

Uno de los avances más notables es la reducción de más del 95% en el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense. Esta disminución ha tenido un impacto directo en la salud pública de sus ciudadanos, reflejándose en una baja del 35 % en las muertes por sobredosis en la nación del norte.

Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex
Embajador Johnson anuncia creación del BIG. Crédito: @USAmbMex

Por otro lado, en el ámbito del combate al narcotráfico, el país ha asegurado más de 400 toneladas métricas de estupefacientes y ha logrado desmantelar más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

Autoridades estadounidenses han decomisado más de 36 mil armas de fuego ilegales, muchas de las cuales estaban destinadas a organizaciones criminales mexicanas.

La alianza no se limita al control de drogas y armas, sino que también se orienta a combatir el robo de combustible, frenar la migración irregular y emplear tecnologías avanzadas para enfrentar amenazas emergentes.

“Los Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos. Al profundizar nuestra cooperación, podemos seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas, al tiempo que generamos resultados concretos para nuestros pueblos”, escribió el funcionario estadounidense.

La creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG)

Durante el encuentro, se formalizó la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), un mecanismo que permitirá fortalecer la articulación entre ambos países. Funcionarios de ambos gobiernos encabezarán este proceso, enfocado en obtener avances tangibles en temas de seguridad y cooperación.

La conformación del BIG responde al compromiso de impulsar una coordinación más permanente y eficiente. El grupo está integrado por 15 dependencias estadounidenses y sus equivalentes mexicanas, lo que señala la dimensión y seriedad de la iniciativa. Este esfuerzo conjunto busca mejorar la implementación de estrategias y obtener resultados verificables en asuntos de interés común.

En este contexto, la cooperación bilateral adquiere un papel central en la lucha contra problemas como el tráfico de drogas, armas y personas, así como en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.

Temas Relacionados

Estados Unidosrelación bilateralSRERoberto VelascoRonald Johnsonnarcotráficofentanilomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años, Édgar Jovani Pelayo Ceniceros y Brian Samuel Jiménez Hernández, ambos de 16 años. fueron vistos por última vez el 20 de abril en Baja California

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

Cómo identificar páginas “antifraudes” falsas que ofrecen asesoría legal

Ante una página sospechosa, se debe cambiar contraseñas de inmediato y denunciar ante las autoridades

Cómo identificar páginas “antifraudes” falsas que ofrecen asesoría legal

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 13 de junio

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 13 de junio

El Mundial 2026 no debe reprimir derechos humanos: en marcha de madres buscadoras hubo contención y restricción policial

La inauguración de este evento deportivo en Ciudad de México estuvo marcada por manifestaciones sociales, principalmente la CNTE y las madres buscadoras

El Mundial 2026 no debe reprimir derechos humanos: en marcha de madres buscadoras hubo contención y restricción policial

Hombre mata a su hermana de 14 años a puñaladas y deja grave a su madre en Naucalpan, lo acusan de consumir drogas

Maximiliano “N”, de 27 años, fue detenido después de un ataque con cuchillo dentro de su casa en la colonia Independencia

Hombre mata a su hermana de 14 años a puñaladas y deja grave a su madre en Naucalpan, lo acusan de consumir drogas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

Tres adolescentes van a buscar trabajo, no regresan y una fosa en Tecate abre la peor sospecha para sus familias

De Chiapas a la CDMX: la huella del Tren de Aragua en México tras la caída de su líder

Gobernador de Durango niega señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de junio: la huella del Tren de Aragua en México tras la caída de su líder

Gobierno de Sinaloa reconoce 3 mil desplazados por la violencia, Escuinapa sigue sin cifras oficiales

ENTRETENIMIENTO

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

DEPORTES

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

Tiger Mask IV inicia su gira de despedida de la lucha libre en México con un triunfo en la Arena México

Más que tres puntos: esto es lo que pasa cuando México gana su primer partido en un Mundial

Aficionados se agarran a golpes durante enlace televisivo tras la inauguración del Mundial 2026

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el GP de Barcelona 2026? Así quedó la parrilla

Canadá niega acceso a futbolista de la Selección de Ghana por acusaciones de delitos sexuales