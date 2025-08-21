México

Cómo preparar un postre de café y avena lleno de proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Este snack es delicioso y perfecto para comer después de entrenar pesas en el gimnasio

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Las bolitas de café con
Las bolitas de café con avena y almendras son un snack energético, saludable y delicioso, perfecto para cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína desempeña un papel fundamental en la nutrición de quienes asisten al gimnasio y buscan fortalecer su masa muscular. Este macronutriente es esencial para la reparación y el crecimiento de las fibras musculares que se generan tras el ejercicio de fuerza. Consumir suficiente proteína permite una recuperación eficiente, reduce el riesgo de lesiones y favorece el desarrollo de la musculatura.

Las necesidades de proteína varían según la intensidad del entrenamiento, la edad, el peso y los objetivos personales. Quienes realizan actividad física de forma regular suelen requerir entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Fuentes recomendadas incluyen carnes magras, pescado, huevos, productos lácteos, leguminosas y suplementos como el suero de leche, conocidos como “whey protein”.

El momento de la ingesta también influye en los resultados. Consumir proteína después del entrenamiento promueve una recuperación óptima y contribuye a la síntesis muscular. El equilibrio con carbohidratos y grasas saludables potencia sus beneficios.

Una forma de usar la proteína en polvo es como base para un postre. Aquí te decimos cómo preparar bolitas de café, proteína, avena y almendras para ganar masa muscular.

Bolitas de café, avena y almendras para el gimnasio: receta y beneficios de cada ingrediente

Así se hace este postre
Así se hace este postre - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bolitas de café, avena, almendras y proteína en polvo ofrecen una opción práctica y nutritiva para complementar la alimentación diaria, especialmente para quienes buscan energía y recuperación muscular. Esta preparación no requiere cocción y se puede llevar fácilmente como snack.

Receta

Para elaborar estas bolitas energéticas, se necesita una taza de avena en hojuelas, media taza de almendras trituradas, una a dos cucharadas de café soluble o preparado, dos cucharadas de proteína en polvo del sabor de preferencia y dos o tres cucharadas de miel natural o dátiles triturados. Se mezclan todos los ingredientes hasta lograr una masa homogénea, se forman pequeñas bolitas y se refrigeran durante al menos una hora antes de consumir.

Beneficios de los ingredientes:

Conoce los beneficios de los
Conoce los beneficios de los ingredientes de las bolitas proteicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es rica en fibra soluble y favorece la digestión, además de proporcionar energía sostenida debido a sus carbohidratos complejos. Contribuye al control del colesterol y da sensación de saciedad.

Las almendras aportan grasas saludables, vitamina E y proteínas vegetales. Favorecen la salud cardiovascular y ayudan a fortalecer huesos y músculos por su contenido de calcio y magnesio.

El café añade un extra de energía gracias a la cafeína, que estimula el sistema nervioso central y puede mejorar el rendimiento físico y el estado de alerta. También contiene antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

La proteína en polvo incrementa el aporte proteico del snack, facilitando la recuperación y reparación muscular después del ejercicio. Es útil para quienes requieren una dosis extra de proteína diaria, ya sea por entrenamiento o por estilo de vida activo.

Estas bolitas combinan nutrientes esenciales y energía en un solo bocado, constituyendo una alternativa práctica para quienes buscan un snack saludable y funcional.

Temas Relacionados

ProteínaCaféAvenaGimnasioEjercicioMasa MuscularMúsculosPesasBienestarEstilo de VidaSaludmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Los habitantes viven la cuarta gala de nominación

Con una dinámica diferente, los habitantes viven la cuarta gala de nominación

La Casa de los Famosos

Amiga de Maribel Guardia revela las condiciones que puso para trabajar con Imelda Tuñón en la misma obra de teatro

Lourdes Munguía reveló la manera en que decidió apoyar a su amiga pese a coincidir con la viuda de Julián Figueroa

Amiga de Maribel Guardia revela

INVEA podría realizar verificaciones de obras en zonas de conservación patrimonial en CDMX

La visita tiene el objetivo de corroborar que la obra cuente con permisos y la documentación requerida por las autoridades capitalinas

INVEA podría realizar verificaciones de

Es oficial, Místico se enfrentará a MJF en el 92 aniversario del CMLL, mascara vs campeonato

El luchador mexicano aseguró que puede poner en juego su incógnita ante la cabellera o título del gladiador de AEW

Es oficial, Místico se enfrentará

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

También fue robado un vehículo que posteriormente fue recuperado

Sujetos armados que viajaban en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados que viajaban en

Sujetos armados que viajaban en más de 10 vehículos desarmaron y golpearon a policías municipales en Tabasco

Paso a paso: así fue el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada, según nuevos datos

“Fue una planeación anticipada”: agresores de Ximena y José usaron varios vehículos para huir al Edomex

Aseguran segundo laboratorio de metanfetamina en Palenque, Chiapas

Gobierno de Chiapas niega desplazamiento forzado hacia Guatemala por violencia: los acusa de posibles vínculos con criminales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Los habitantes viven la cuarta gala de nominación

Amiga de Maribel Guardia revela las condiciones que puso para trabajar con Imelda Tuñón en la misma obra de teatro

Alfredo Adame se aleja del ‘hate’ y elogia a Ángela Aguilar: “Es una belleza que canta como los ángeles”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Comienza la dinámica de los cerditos

Descubre el paraíso poblano donde el agua es tan turquesa que parece irreal

DEPORTES

Volador Jr. derrota a Difunto

Volador Jr. derrota a Difunto en la Arena Puebla tras ser dominado gran parte del combate

Blue Panther Jr. reta a Akuma por el Campeonato Nacional de Peso Completo en la Arena México

Es oficial, Místico se enfrentará a MJF en el 92 aniversario del CMLL, mascara vs campeonato

Tinieblas Jr. espera que su hijo Tinieblas 3G lleve su legado a la WWE: “tiene estatura, físico y pasión por la lucha”

Captan a Cristian Castro apoyando a Messi en el Inter Miami vs Tigres de la Leagues Cup