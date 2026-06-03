Muere mujer de 65 años tras quedar atrapada en fuego cruzado durante enfrentamiento en Los Cabos

Con este fallecimiento ya suman dos víctimas mortales derivadas de la balacera ocurrida en San José del Cabo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia que enfrenta Baja California Sur cobró una nueva víctima. María de la Luz Cosío Minjares, de 65 años de edad, falleció este martes a consecuencia de las graves heridas que sufrió al quedar atrapada en el fuego cruzado durante el enfrentamiento armado registrado el pasado fin de semana en San José del Cabo.

La noticia fue confirmada por familiares de la víctima, quienes durante los últimos días habían solicitado apoyo para enfrentar los gastos derivados de la atención médica que requería la mujer tras resultar lesionada en la balacera.

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De acuerdo con los reportes, María de la Luz viajaba junto con familiares sobre la carretera Transpeninsular, a la altura de la comunidad de Santa Anita, cuando se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos integrantes de grupos criminales la noche del sábado.

La camioneta en la que se desplazaban quedó en medio del intercambio de disparos y recibió múltiples impactos de bala, lo que provocó lesiones de gravedad tanto a ella como a su esposo.

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Permaneció hospitalizada en estado crítico

Según testimonios difundidos por familiares, la mujer sufrió heridas severas en una de sus piernas, por lo que médicos especialistas se vieron obligados a practicarle una amputación en un intento por salvarle la vida.

María de la Luz Cosío Minjares permaneció varios días hospitalizada tras resultar herida durante el enfrentamiento registrado en Santa Anita. (Redes sociales)

Tras la intervención quirúrgica, María de la Luz permaneció internada en terapia intensiva bajo vigilancia médica permanente; sin embargo, su estado de salud continuó deteriorándose hasta que finalmente perdió la vida este martes.

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Familiares y amigos expresaron su dolor a través de redes sociales, donde recordaron que la víctima era una mujer trabajadora y querida por su comunidad.

“Fue víctima de los actos delictivos que estamos viviendo como sociedad; estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada”, señalaron allegados en un mensaje difundido públicamente.

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Horas antes de confirmarse el fallecimiento, familiares habían solicitado apoyo económico para cubrir los gastos médicos derivados de la atención especializada. Posteriormente, autoridades municipales informaron que asumirían los costos hospitalarios.

Crece la preocupación por la violencia en Baja California Sur

Con la muerte de María de la Luz Cosío Minjares, el saldo fatal del enfrentamiento ocurrido en San José del Cabo aumentó a dos personas fallecidas.

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La primera víctima mortal fue un ciudadano estadounidense que también quedó atrapado en la línea de fuego durante la confrontación armada registrada en la misma zona.

Además de las personas fallecidas, las autoridades reportaron lesiones en dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), un adolescente de 14 años, una mujer y un hombre que transitaban por el lugar cuando ocurrió el intercambio de disparos.

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Los hechos han generado una fuerte conmoción entre la población sudcaliforniana, donde diversos sectores han manifestado preocupación por el incremento de episodios violentos registrados en los últimos meses.

Mientras las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes, la muerte de María de la Luz se ha convertido en un símbolo de las consecuencias que la violencia genera sobre ciudadanos ajenos a las actividades delictivas, quienes terminan siendo víctimas colaterales de enfrentamientos armados en espacios públicos.

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