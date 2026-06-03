México

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

El hallazgo sigue el patrón registrado en cuatro homicidios previos en Sinaloa, entre ellos los casos de dos adolescentes de 17 años asesinados en la capital del estado

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Un peluche de cerdo rosa con manchas oscuras en su espalda descansa sobre asfalto agrietado junto a un pequeño grupo de hierba, con edificios borrosos al fondo.
Un peluche de puerquito rosa yace sobre el asfalto en Culiacán, escenario de un reciente crimen donde el objeto fue hallado junto al cuerpo de una víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El asesinato de un hombre en la colonia 10 de Mayo de Culiacán este martes 2 de junio elevó a cinco el número de homicidios en los que los agresores dejaron un cerdito de peluche rosa junto a la víctima, un patrón que hasta ahora carece de explicación oficial por parte de las autoridades sinaloenses.

El cuerpo fue localizado al interior de un domicilio sobre la calle 22 de Diciembre, casi esquina con Geranio, alrededor de las 18:10 horas. El muñeco apareció en el exterior de la vivienda, sobre el pavimento.

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De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado llegó al lugar a bordo de un vehículo de modelo reciente y abrió fuego con fusiles de asalto. La víctima, conocida extraoficialmente como “Sam” o como Aníbal —de entre 30 y 35 años—, intentó refugiarse dentro del inmueble, pero los proyectiles lo alcanzaron.

Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en llegar tras el reporte al 911. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso al no detectar signos vitales; el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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La Secretaría de Seguridad Pública informó que la víctima no ha sido identificada de manera oficial. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial procesó la escena y recabó los indicios balísticos.

Cerdito de peluche rosa tirado sobre asfalto agrietado. Al fondo borroso se ve cinta policial amarilla, farolas y edificios en una calle urbana.
Un cerdito de peluche rosa yace en el asfalto agrietado de una calle en Culiacán, Sinaloa, demarcada con cinta policial, representando el sombrío símbolo que conecta varias escenas de crímenes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vivienda ya acumulaba al menos dos ataques previos relacionados con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. En uno de ellos, hombres armados que se encontraban dentro del inmueble respondieron el fuego; en el otro, las ráfagas dejaron daños visibles en la fachada y en el parabrisas de un vehículo negro estacionado frente al domicilio.

El cuarto caso: un hombre en el centro de la ciudad

Días antes, el 28 de mayo, un hombre fue atacado a balazos en las escaleras de un hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, entre las avenidas Miguel Hidalgo y Benito Juárez, frente al Mercado Rafael Buelna —conocido como “El Mercadito”—, en el primer cuadro de Culiacán.

El presunto responsable llegó en motocicleta, abrió fuego de forma directa y huyó en la misma unidad. La víctima vestía una playera azul y un pantalón negro, y no portaba documentos de identificación.

Junto al cuerpo fue asegurado otro cerdito de peluche rosa. Hasta el cierre de esa información, no había detenidos ni un móvil confirmado para el ataque.

Los dos adolescentes asesinados en mayo

El patrón se registró por primera vez 10 días antes del caso del hotel, con dos homicidios en el norte de Culiacán en menos de 48 horas. El 15 de mayo, Carlos René, de 17 años, fue atacado a tiros cerca del bulevar Helbert, en la colonia Infonavit Solidaridad.

Una docena de cerditos de peluche de colores rosa, crema y marrón, junto con uno multicolor, esparcidos sobre un pavimento de asfalto gris.
Cerditos de peluche de varios colores yacen sobre el pavimento, un inquietante símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritos de la Fiscalía General del Estado hallaron el peluche rosa junto al cuerpo del joven. En un primer momento, algunas versiones señalaron que el adolescente podría haberlo llevado como obsequio para su novia, aunque esa hipótesis no fue confirmada.

El segundo homicidio ocurrió el 17 de mayo, a las 15:00 horas, en la calle Venus, entre Galaxia y Estrella, en la colonia Rubén Jaramillo. Cristian Emanuel, también de 17 años y residente de la zona, fue interceptado y atacado por sujetos armados que huyeron de inmediato.

Sus familiares lo trasladaron en vehículo particular a un hospital antes de que llegaran los primeros respondientes. Cuando la Guardia Nacional llegó al lugar, solo encontró un charco de sangre, casquillos percutidos y el mismo tipo de peluche. Cristian Emanuel murió alrededor de las 18:00 horas de ese día, sin resistir las heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

El significado del cerdito y el contexto del conflicto

Ninguna institución —ni la Fiscalía General del Estado ni las corporaciones policiales— ha confirmado formalmente una relación entre los cinco crímenes ni el posible significado del muñeco. Fuentes extraoficiales apuntan a que el objeto podría funcionar como una firma o mensaje entre grupos delictivos enfrentados.

El uso de objetos como señales en escenas del crimen no es nuevo en Culiacán. En 2019, cinco cadáveres aparecieron con carritos de juguete pegados al cuerpo, presuntamente como señal de que las víctimas eran robachoches; desde septiembre de 2024, pizzas y sombreros también funcionaron como firmas en distintas escenas.

(X/@Eco1_LVM)
(X/@Eco1_LVM)

Los cinco homicidios vinculados por el peluche se enmarcan en el conflicto que estalló el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones de Los Chapitos y La Mayiza abrieron una disputa que convirtió a Culiacán en escenario de combates, narcobloqueos y ejecuciones. Desde entonces, el estado acumula alrededor de tres mil homicidios relacionados con esa confrontación.

El despliegue de más de 13 mil militares en Sinaloa no ha detenido la violencia. Según estimaciones de COPARMEX, el conflicto dejó además 77 policías municipales asesinados, colonias sitiadas y pérdidas económicas superiores a 36 mil millones de pesos, con la desaparición de aproximadamente 35 mil empleos.

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