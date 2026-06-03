Oposición en México culpa a gobiernos de Morena por secuestro de periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz, exigen localización

Durante una manifestación, periodistas exigen justicia, exhibiendo una fotografía de una colega, pancartas y dejando sus cámaras en el suelo como símbolo de protesta y denuncia por la violencia en su contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oposición mexicana culpa a los gobiernos de Morena por el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz y exige su localización con vida. “No están gobernando, están entregando el país al crimen”, escribió la senadora panista Lilly Téllez en su cuenta de X, mientras que el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, reclamó que “no podemos normalizar el terror”.

Estas declaraciones surgieron tras el secuestro de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, periodista y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, ocurrido la mañana del 2 de junio en Nanchital, Veracruz. De acuerdo con los reportes del caso, un grupo armado irrumpió en su casa y se la llevó por la fuerza.

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La oposición colocó el caso como una señal de la crisis de seguridad en el país y como evidencia, según sus mensajes, de la responsabilidad de los gobiernos de Morena frente al avance del crimen. Lilly Téllez y Alito Moreno exigieron que las autoridades localicen con vida a la comunicadora y actúen contra los responsables.

El secuestro de Roxana Guzmán ocurrió dentro de su domicilio en la colonia Primero de Mayo, donde al menos tres hombres armados y encapuchados derribaron la puerta e ingresaron al inmueble. La periodista alcanzó a grabar una parte del ataque con su celular antes de que la grabación se cortara.

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Exigen esclarecer el caso.

Qué dijeron Lilly Téllez y Alito Moreno

En su publicación en redes sociales, Lilly Téllez responsabilizó al oficialismo por la violencia que vive el país y usó el secuestro de la periodista en Veracruz para cuestionar el desempeño de las autoridades. Su mensaje convirtió el caso en una acusación política directa contra Morena por la falta de seguridad.

“Su trabajo se centraba en el periodismo ciudadano: sin grandes estructuras mediáticas, con su teléfono y sus redes sociales, transmitía en vivo y cubría temas sociales, de política y seguridad en el sur de Veracruz”, redactó Téllez.

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Captura de pantalla

“Eso, presidente Sheinbaum, es su responsabilidad y la de la gobernadora Rocío Nahle, bajo cuya administración Veracruz se ha convertido en una zona de cacería para quienes se atreven a informar” acusó la senadora, quien también lamentó los hechos.

Por separado, Alejandro Moreno Cárdenas también se pronunció y sostuvo que el secuestro no puede asumirse como un hecho más dentro de la violencia cotidiana. El dirigente priista exigió la localización de Guzmán Ramírez y reclamó una respuesta inmediata del Estado.

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“Esto ocurre en un país donde el gobierno de MORENA se dedica a promover el acoso a los medios críticos e impulsa una ley censura para callar a la prensa, mientras los cárteles del crimen organizado operan con total impunidad”, escribió desde sus redes el dirigente del PRI.

La investigación y el contexto del secuestro

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió una carpeta de investigación por la presunta privación de la libertad de la comunicadora. También señaló que fiscales, peritos y policías ministeriales realizan diligencias para esclarecer los hechos, ubicar a la víctima e identificar a los responsables.

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Hasta el momento, no hay reporte público sobre el paradero de Guzmán Ramírez ni sobre detenciones vinculadas con el caso. El operativo de búsqueda incluye participación de fuerzas estatales y federales.

Captura de pantalla

Roxana Guzmán había regresado a Veracruz este año después de haber salido del estado en 2017 por motivos de seguridad. Ese año, su esposo fue asesinado en Nanchital. Tras volver, fundó su medio digital y retomó la cobertura de temas comunitarios, sociales y de seguridad en la zona sur de la entidad.

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En los días previos a su secuestro, la periodista publicó denuncias ciudadanas y reportes locales sobre presuntas irregularidades en su municipio. Organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica pidieron que su trabajo periodístico sea considerado como línea prioritaria en la investigación.