Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para intervenir, pero México combate las causas; Sheinbaum destaca avances

Claudia Sheinbaum Pardo participa activamente en una conferencia de prensa, destacando la importancia de los asuntos nacionales desde el podio con el escudo mexicano. (Presidencia )

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, manifestó que sus antecesores, entre ellos el expresidente Miguel de la Madrid, advirtieron sobre la utilización del narcotráfico como pretexto por parte de Estados Unidos para influir en México. En sus memorias, De la Madrid señaló que el combate al crimen organizado “siempre ha sido una presión” para el país. La mandataria remarcó que su administración se encuentra actuando de manera firme en el combate al crimen organizado, haciendo hincapié en una reducción del 40% en los homicidios registrados durante su gestión.

En el mismo sentido, detalló las estrategias de atención social implementadas, resaltando la relevancia de los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro en la prevención y contención de la violencia.

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La jefa del Ejecutivo recordó que, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, México ha buscado fortalecer la colaboración bilateral en materia de combate al crimen organizado, subrayando que esta cooperación se ha realizado sin aceptar injerencias externas en los asuntos internos del país.

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