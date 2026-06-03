Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 desde México

Después de un torneo con muchas sorpresas, habrá nueva campeona en el segundo Grand Slam del año. (REUTERS/Stephane Mahe)

Este miércoles quedaron definidas las semifinales de Roland Garros 2026 en la rama femenil y al igual que todo el torneo, se mantuvieron las sorpresas, ya que la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada a manos de Diana Shnaider, lo cual abre la posibilidad para que otras tenistas sueñen con su primer título de Grand Slam.

Shnaider sorprende a Sabalenka

Diana Shnaider sorprende a Sabalenka. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Contra todo pronóstico, Aryna Sabalenka quedó eliminada de Roland Garros 2026 cuando partía como la gran favorita al título tras las eliminaciones previas de Iga Swiatek, Elena Rybakina y Coco Gauff, por lo que el camino parecía despejado para que la bielorrusa ganara por primera vez en París, pero la rusa Diana Shnaider tenía otros planes.

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El encuentro inició de manera favorable para Sabalenka, quien se llevó el primer set 6-3 y llegó a estar arriba 5-3 en el segundo. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó a cometer errores que le costaron perder la concentración y le permitieron a Shnaider remontar el parcial.

En el tercer set, Sabalenka no logró sobreponerse a la ventaja que dejó escapar y la presión terminó por afectarla, pues prácticamente ninguno de sus disparos entraba, reflejando una clara frustración en cancha al punto de cometer algunos berrinches como gritar y aventar la pelota de tenis.

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Finalmente, perdió el set decisivo por 0-6 y quedó fuera del torneo, abriéndole la puerta a Shnaider para seguir soñando con el campeonato.

En semifinales, Diana Shnaider enfrentará a la polaca Maja Chwalinska, quien ha sido una de la mayor revelación del torneo tras llegar al cuadro principal, habiendo superado tres rondas de la fase preclasificatoria y, desde entonces, ha eliminado a rivales de jerarquía como Zheng, Mertens y Sakkari.

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Un enfrentamiento de pronóstico reservado

Kostyuk en su enfrentamiento contra Svitolina. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El otro duelo de semifinales en Roland Garros 2026 enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk contra la rusa Mirra Andreeva, ambas en búsqueda de su primer campeonato en París.

Kostyuk llega a esta instancia después de firmar un par de actuaciones destacadas ante rivales consideradas favoritas al título.

Para los octavos de final, la ucraniana eliminó a Iga Swiatek, una de las favoritas para ganar el certamen y posteriormente venció a Elina Svitolina, quien llegaba con la confianza de haber sido campeona en Roma.

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Por su parte, Mirra Andreeva ha tenido un torneo sólido y consistente. En cuartos de final resolvió su compromiso ante Sorana Cirstea de manera contundente y hasta ahora no ha perdido más que un solo set en el torneo, lo cual refleja el gran momento que vive.

Cuándo y dónde ver en vivo las semifinales desde México

La cancha principal de la Philippe Chatrier. (REUTERS/Stephane Mahe)

Las semifinales están programadas para disputarse este jueves 4 de junio, ya que la final será el próximo sábado, por lo que a continuación te presentamos los horarios de ambos encuentros.

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Mirra Andreeva vs Marta Kostyuk: 7:00 horas.

Diana Shnaider vs Maja Chwalinska: al terminar el primer encuentro.

Los juegos podrán sintonizarse a través de las pantallas de ESPN y Disney+.