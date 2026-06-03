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Danna enciende la polémica tras anunciar sus próximas colaboraciones con Belinda y ‘El Malilla’: “Viene nuestra canción”

La cantante habló sobre su más reciente proyecto audiovisual que ya genera expectativa

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Danna confirma una colaboración musical con Belinda y El Malilla, generando expectativas entre sus seguidores y en tendencias en redes sociales. - (TikTok/Danna)
Danna confirma una colaboración musical con Belinda y El Malilla, generando expectativas entre sus seguidores y en tendencias en redes sociales. - (TikTok/Danna)

Danna volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de confirmar que ya vienen sus próximas colaboraciones con Belinda y El Malilla. El anuncio ocurrió durante su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue abordada por medios de comunicación mientras se dirigía a sus compromisos de trabajo.

Aunque su actitud fue descrita como reservada en algunos momentos, la intérprete terminó compartiendo detalles sobre sus próximos lanzamientos. Entre ellos, destacó la canción que realizará junto a Belinda, la cual, según dijo, “ahí viene”.

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El momento ocurrió en medio de una jornada en la que también habló de su proyecto audiovisual en YouTube y la segunda parte de su disco, lo que reforzó la idea de una etapa particularmente activa en su carrera.

“Ya viene nuestra canción”: la frase que desató la conversación

Composición de imagen mostrando a El Malilla con gafas de sol y cadenas doradas en primer plano, y un círculo con el rostro de Danna Paola a la derecha
La próxima canción entre Danna y Belinda avanza a buen ritmo y ha sido reconocida por ambas como un proyecto conjunto de alto interés. - (AP: Félix Márquez/ Marlem Suárez: @barbieperiodista )

Durante el encuentro con reporteros, la propia Danna confirmó la colaboración musical que ha generado expectativa entre sus seguidores. “Ay, sí, ahí viene nuestra canción también. Muy contentas, la verdad”, expresó al ser cuestionada sobre el proyecto con Belinda.

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La declaración fue breve, pero suficiente para encender redes sociales, donde el anuncio comenzó a circular de inmediato acompañado de reacciones y especulaciones sobre el estilo del tema y la unión de ambas intérpretes.

En el mismo intercambio, la artista evitó profundizar en fechas o detalles específicos, pero al ser cuestionada sobre su proyecto con El Malilla respondió lo siguiente “Pronto también, pronto, pronto“, agregó antes de continuar su camino.

“Estamos grooveando”: el momento creativo detrás del proyecto

Danna destaca el proceso creativo y la conexión artística como elementos clave en la colaboración con Belinda, subrayando el carácter colaborativo del tema. - (Foto AP/Aurea Del Rosario)
Danna destaca el proceso creativo y la conexión artística como elementos clave en la colaboración con Belinda, subrayando el carácter colaborativo del tema. - (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Previo a la confirmación de la colaboración, Danna habló sobre su proceso creativo actual y el ambiente que rodea su trabajo musical.

Sus declaraciones reflejaron una etapa de exploración artística en la que combina proyectos musicales con contenido audiovisual. También mencionó que se encuentra desarrollando la segunda parte de su disco, lo que suma más expectativas a su agenda.

Además del anuncio musical, Danna compartió que su serie en YouTube forma parte de un proyecto más personal donde muestra su proceso creativo sin filtros. “Es un contenido para YouTube… es algo que muestra cómo vivo mi día a día trabajando, creando este disco”, comentó.

En paralelo, aseguró que la segunda parte de su disco está en camino y que busca compartir más de su proceso con el público. “Va a estar muy divertido, les va a gustar… se viene más”, dijo antes de despedirse de los medios.

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