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Aseguran que Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían puesto fin a su relación

Versiones cercanas a la pareja apuntan a un nuevo giro en la vida sentimental de ambos

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Cibad Hernández estaría buscando manejar la carrera de Alicia Villarreal
Fuentes cercanas confirman que Alicia Villarreal y Cibad Hernández han puesto fin a su relación sentimental tras meses de noviazgo. - (IG/@cibadoficial11)

La historia de amor entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, que durante meses estuvo rodeada de atención mediática, vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Esta vez, debido a versiones que apuntan a una presunta ruptura sentimental tras varios meses de relación.

La información fue dada a conocer en el programa Sale el Sol, donde se aseguró que personas cercanas a ambos habrían revelado que el noviazgo llegó a su fin.

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Sin embargo, hasta el momento ni la cantante ni el creador de contenido han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir el rumor.

“Fuentes cercanas” hablan de una separación que no ha sido confirmada

Alicia Villarreal y Cibad Hernández posando para una selfie en una calle adoquinada de Italia, con tiendas de bolsos de cuero al fondo
El programa Sale el Sol dio a conocer la supuesta ruptura entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, aunque ninguno ha emitido declaraciones oficiales. - (Instagram: @cibadoficial11 y lavillarrealmx)

Durante la emisión del programa, una de las conductoras compartió la versión que comenzó a circular en el entorno de la pareja.

"Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y a Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación“, se comentó al aire.

Posteriormente se detalló que, aunque a principios de año ya habían surgido rumores sobre una supuesta separación, en aquel momento ambos negaron categóricamente las especulaciones.

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Ahora, según la versión presentada, "la pareja decidió terminar la relación porque han arrastrado varios problemitas y ya no fue posible dar solución“,.

Una relación que nació en medio de la controversia

Cibad Hernández y Alicia Villarreal
La posible ruptura amorosa de Alicia Villarreal y Cibad Hernández permanece sin confirmación oficial y envuelta en incertidumbre mediática. - - Cibad Hernández y Alicia Villarreal. (Instagram)

La historia entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzó a finales de agosto de 2025, poco después de que la cantante anunciara oficialmente su divorcio de Cruz Martínez. Desde sus primeros días, la relación estuvo acompañada por cuestionamientos y especulaciones.

Ambos rechazaron en distintas ocasiones las versiones que sugerían una infidelidad. Hernández explicó que existía un distanciamiento previo entre Villarreal y su entonces esposo, además de señalar que él llevaba cerca de un año soltero antes de iniciar la relación.

Con el paso de los meses, la pareja enfrentó rumores relacionados con presuntos problemas económicos, críticas por la rapidez con la que hicieron público su romance y versiones sobre conflictos familiares.

El conflicto legal también aparece en el panorama

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)
La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

En Sale el Sol también se mencionó que existirían acercamientos entre las partes involucradas en el proceso legal de la cantante y Cruz Martínez.

Según lo expuesto en el programa, ya habría comunicación con representantes legales para buscar acuerdos.

Por ahora, la presunta ruptura entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández permanece en el terreno de las versiones difundidas por fuentes cercanas. Mientras no exista una declaración oficial de alguno de los involucrados, la situación continúa rodeada de incertidumbre.

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