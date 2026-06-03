‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

(Instagram)

La esperada entrega de la saga animada prepara su llegada con una noticia que entusiasma a los seguidores: la voz original en español latino de uno de sus personajes más queridos se mantiene para la nueva película.

Toy Story 5, una de las producciones más anticipadas de Disney Pixar, confirma así la continuidad de su elenco de doblaje para México.

Este 18 de junio la cinta estrena en salas mexicanas, lo que aviva la expectativa por el reencuentro con los juguetes más famosos del cine, ahora frente a nuevos desafíos tecnológicos.

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(Disney/Pixar)

Irán Castillo confirma: Jessie la vaquerita mantiene su voz en Toy Story 5

Irán Castillo, actriz y cantante, compartió en su cuenta de Instagram el pasado 2 de junio:

“De las cosas más bonitas que me ha tocado hacer. Doblaje de Jessie la vaquerita. No puedo de la emoción con Toy Story 5. Ya falta muy poquito para verla en cines. Muchas gracias siempre a @disneystudiosla”.

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(Disney/Pixar)

La publicación suma más de 15 mil 100 personas que reaccionan a la noticia, reforzando el vínculo entre el público y el personaje de Jessie, uno de los favoritos desde su primera aparición.

Estos son algunos de los comentarios que se leen en el post:

“Lo mejor de#ToyStory5 es la voz de Irán Castillo como Jessie!!!”

“Gracias por tu trabajo, Jessie siempre ha sido mi personaje favorito de la vida y me encanta tu voz, esos increíbles Yee Haws qué incluso superan a los de su idioma, de verdad que es adorable tu talento”

“Nada más por eso la veré”

Tiro al Blanco hablará por primera vez en "Toy Story 5" (Pixar)

Toy Story 5 se estrena este 18 de junio en México

La nueva entrega de Toy Story enfrenta a los personajes clásicos con los retos de la tecnología y la modernidad, un giro que promete nuevas dinámicas y aventuras dentro de la franquicia de Pixar.

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En México, la película llega a las salas este 18 de junio y algunas funciones anticipadas serán el 17, marcando el reencuentro con personajes como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, cuya voz seguirá a cargo de Irán Castillo.

El anuncio consolida la espera entre los fanáticos que buscan revivir la experiencia original del doblaje latino en la pantalla grande.