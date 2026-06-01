El Nacional Monte de Piedad designa nuevo director general tras casi ocho meses de huelga

El Patronato de Nacional Monte de Piedad anunció el inicio de una nueva etapa institucional con la llegada de José Antonio Murillo Garza como Director General, un movimiento que busca reforzar la solidez de la organización enmedio de una huelga que se ha extendido por casi ocho meses.
Este cambio será efectivo desde el 1 de junio. La designación de Murillo Garza es interpretada por el Patronato como un paso clave para modernizar y robustecer la operación del Nacional Monte de Piedad, garantizando que la organización continúe su labor de servicio social con mayor alcance y eficiencia.
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Quién es José Antonio Murillo Garza
El nuevo Director General posee un doctorado en Economía por Rice University y una trayectoria que abarca docencia e investigación en El Colegio de México, el ITAM y la propia Rice University.
Su experiencia en el sector público incluye cargos directivos en el Banco de México, donde participó en iniciativas fundamentales para el sistema financiero y el análisis macroeconómico.
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En el sector privado, Murillo Garza ha liderado áreas estratégicas en Grupo Financiero Banorte y más recientemente asumió la Dirección General de RappiCard, impulsando el crecimiento y la innovación tecnológica en servicios financieros.
Carlos Zozaya, presidente del Patronato, subrayó que la llegada de Murillo Garza representa una apuesta por el fortalecimiento institucional y la modernización responsable, sin perder de vista el compromiso social que caracteriza a la organización.
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Qué pasa con la huelga del Nacional Monte de Piedad
- La huelga acumula siete meses y podría durar hasta un año más si el caso llega a la Suprema Corte.
- La Corte solo decidiría sobre la existencia formal de la huelga, no sobre sus causas.
- Unos 1,800 trabajadores permanecen sin salario ni prestaciones mientras dure el conflicto.
- La reapertura de 302 sucursales depende de una votación sindical sobre la propuesta de la STPS.
- Las principales demandas del sindicato son la reposición de plazas, el mantenimiento de prestaciones, el respeto a la antigüedad y la protección de los derechos laborales frente a la asignación de cargos de confianza.
Por qué la huelga podría prolongarse
El conflicto laboral ya suma siete meses y enfrenta una nueva encrucijada. Aldo Torres, vocero de la institución, explicó que si el caso llega a la Suprema Corte, el máximo tribunal solo determinaría si la huelga existe legalmente, sin abordar el fondo de las demandas de los trabajadores.
En ese contexto, el proceso podría extenderse hasta un año más, según la administración.
Durante este tiempo, la ley impide que los trabajadores perciban ingresos o beneficios laborales, profundizando el impacto económico en las familias afectadas.
¿Qué se necesita para la reapertura de sucursales?
Actualmente, el cierre de 302 sucursales afecta a millones de usuarios que dependen de los servicios de la institución.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propuso una solución que será sometida a votación por la base sindical.
La reapertura depende directamente del resultado de esta votación, en la que participarán los mil ochocientos trabajadores sindicalizados.
La fecha para realizar este proceso aún no ha sido definida y dependerá de la convocatoria oficial de la Secretaría.
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