México

El Nacional Monte de Piedad designa nuevo director general tras casi ocho meses de huelga

El proceso de reapertura está condicionado a la votación de los empleados sindicalizados

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Collage hiperrealista de un hombre sonriente con cabello gris y traje azul. De fondo, el edificio del Nacional Monte de Piedad en huelga con lonas y recortes.
José Antonio Murillo Garza asume el cargo el 1 de junio, con la misión de modernizar las operaciones del Nacional Monte de Piedad y garantizar su función social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Patronato de Nacional Monte de Piedad anunció el inicio de una nueva etapa institucional con la llegada de José Antonio Murillo Garza como Director General, un movimiento que busca reforzar la solidez de la organización enmedio de una huelga que se ha extendido por casi ocho meses.

Este cambio será efectivo desde el 1 de junio. La designación de Murillo Garza es interpretada por el Patronato como un paso clave para modernizar y robustecer la operación del Nacional Monte de Piedad, garantizando que la organización continúe su labor de servicio social con mayor alcance y eficiencia.

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Quién es José Antonio Murillo Garza

El nuevo Director General posee un doctorado en Economía por Rice University y una trayectoria que abarca docencia e investigación en El Colegio de México, el ITAM y la propia Rice University.

Infografía sobre Nacional Monte de Piedad mostrando un apretón de manos, el edificio cerrado, la cifra de 1,800 trabajadores, y detalles de la huelga y nueva dirección.
José Antonio Murillo Garza asume la dirección general de Nacional Monte de Piedad en medio de una huelga de siete meses y el cierre de 302 sucursales, cuya reapertura depende de una votación sindical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su experiencia en el sector público incluye cargos directivos en el Banco de México, donde participó en iniciativas fundamentales para el sistema financiero y el análisis macroeconómico.

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En el sector privado, Murillo Garza ha liderado áreas estratégicas en Grupo Financiero Banorte y más recientemente asumió la Dirección General de RappiCard, impulsando el crecimiento y la innovación tecnológica en servicios financieros.

Carlos Zozaya, presidente del Patronato, subrayó que la llegada de Murillo Garza representa una apuesta por el fortalecimiento institucional y la modernización responsable, sin perder de vista el compromiso social que caracteriza a la organización.

Qué pasa con la huelga del Nacional Monte de Piedad

  • La huelga acumula siete meses y podría durar hasta un año más si el caso llega a la Suprema Corte.
  • La Corte solo decidiría sobre la existencia formal de la huelga, no sobre sus causas.
  • Unos 1,800 trabajadores permanecen sin salario ni prestaciones mientras dure el conflicto.
  • La reapertura de 302 sucursales depende de una votación sindical sobre la propuesta de la STPS.
  • Las principales demandas del sindicato son la reposición de plazas, el mantenimiento de prestaciones, el respeto a la antigüedad y la protección de los derechos laborales frente a la asignación de cargos de confianza.
Infografía con una mano sosteniendo billetes de 200 pesos mexicanos y texto que detalla la huelga en Nacional Monte de Piedad, sus efectos y el camino a la solución.
La huelga en Nacional Monte de Piedad suma siete meses con sucursales cerradas y millones afectados, mientras una propuesta gubernamental busca destrabar el conflicto laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la huelga podría prolongarse

El conflicto laboral ya suma siete meses y enfrenta una nueva encrucijada. Aldo Torres, vocero de la institución, explicó que si el caso llega a la Suprema Corte, el máximo tribunal solo determinaría si la huelga existe legalmente, sin abordar el fondo de las demandas de los trabajadores.

En ese contexto, el proceso podría extenderse hasta un año más, según la administración.

monte de piedad PALABRAS CLAVE: monte de piedad; huelga
La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Durante este tiempo, la ley impide que los trabajadores perciban ingresos o beneficios laborales, profundizando el impacto económico en las familias afectadas.

¿Qué se necesita para la reapertura de sucursales?

Actualmente, el cierre de 302 sucursales afecta a millones de usuarios que dependen de los servicios de la institución.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) propuso una solución que será sometida a votación por la base sindical.

La reapertura depende directamente del resultado de esta votación, en la que participarán los mil ochocientos trabajadores sindicalizados.

La fecha para realizar este proceso aún no ha sido definida y dependerá de la convocatoria oficial de la Secretaría.

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