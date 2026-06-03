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España vs Irak: dónde y cuándo ver en México el amistoso previo al Mundial 2026

El encuentro representa una de las últimas oportunidades para que ambos combinados evalúen su funcionamiento antes del torneo mundialista

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(REUTERS/Murad Sezer/File Photo)
(REUTERS/Murad Sezer/File Photo)

La actividad de preparación rumbo al Mundial 2026 continúa para varias selecciones clasificadas.

España e Irak se enfrentarán en un partido amistoso que servirá para afinar detalles de cara a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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El encuentro representa una de las últimas oportunidades para que ambos combinados nacionales evalúen su funcionamiento antes del inicio del torneo mundialista, donde buscarán llegar en las mejores condiciones posibles.

Cuándo y dónde se juega el España vs Irak

(REUTERS/Susana Vera/File Photo)
(REUTERS/Susana Vera/File Photo)

Ambas selecciones se medirán este jueves 4 de junio en el Estadio ABANCA-RIAZOR, escenario que albergará el compromiso internacional.

El partido está programado para comenzar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, la transmisión para territorio mexicano se mantiene pendiente de confirmación tanto en televisión como en plataformas digitales.

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La selección española utilizará este compromiso para continuar con su preparación tras concluir su participación en las eliminatorias mundialistas de la UEFA, mientras que Irak aprovechará el duelo para medirse ante uno de los equipos europeos con mejor rendimiento en los últimos años.

Así llegan España e Irak al encuentro amistoso

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

España llega a este compromiso después de empatar sin goles frente a Egipto y vencer 3-0 a Serbia en sus más recientes partidos de preparación. Además, en las eliminatorias mundialistas registró un empate 2-2 ante Turquía y triunfos sobre Georgia (4-0) y Bulgaria (4-0).

Por su parte, Irak afrontará el encuentro tras derrotar 1-0 a Andorra y 2-1 a Bolivia en sus últimos amistosos. Previamente, el conjunto asiático participó en la Copa Árabe, donde cayó ante Jordania en cuartos de final y registró resultados frente a Argelia y Sudán durante la fase de grupos.

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