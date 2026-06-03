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Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

El conductor recordó una etapa clave de su trayectoria y abordó una controversia reciente que ha llamado la atención en las redes sociales

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(Captura YT: El Mitote)
Yordi Rosado aclara la polémica sobre su relación actual con Adal Ramones y su distanciamiento personal. - (Captura YT: El Mitote)

Yordi Rosado rompió el silencio sobre varios temas que han generado conversación en las últimas semanas. Durante un encuentro con medios de comunicación, el conductor habló sobre la situación que mantiene con Adal Ramones.

Aunque reconoció que algunos de estos asuntos han provocado reacciones en redes sociales, aseguró que ha intentado tomarlos con sentido del humor.

Sin embargo, también dejó claro que existen temas sobre los que no puede profundizar debido a acuerdos previamente establecidos.

La versión de Yordi sobre los molletes que desató debate

Yordi Rosado, un hombre de piel morena clara y cabello oscuro peinado hacia atrás, sonríe a cámara sosteniendo un plato de talavera azul con un mollete de queso derretido.
El conductor revela que la amistad con Adal Ramones comenzó a enfriarse tiempo antes de la controversia pública reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los temas que volvió a surgir fue la afirmación de que una familiar suya habría participado en el origen de los molletes de Sanborns. Yordi explicó que esa historia le fue contada por su abuela cuando tenía 11 años y que, desde entonces, la ha compartido en distintas ocasiones.

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Según relató, la anécdota involucra a una tía abuela que trabajaba en el Sanborns de los Azulejos y que habría preparado una combinación sencilla de bolillo, frijoles y queso para comer durante su jornada laboral. Con el tiempo, la historia se convirtió en una anécdota recurrente dentro de su entorno.

No obstante, el conductor reconoció que no cuenta con documentos, registros o pruebas que respalden el relato. Por ello, señaló que no puede asegurar que se trate de un hecho comprobado, sino de una historia familiar que escuchó durante su infancia.

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La cancelación de Enrollados y lo que puede decir al respecto

El conductor mostró parte de su intimidad a la audiencia.
Yordi Rosado afirma que existen acuerdos legales que le impiden comentar detalles sobre la cancelación de la gira Enrollados. - Foto: Captura de pantalla Yordi Rosado

Respecto a la cancelación de la gira Enrollados, Rosado explicó que existe un acuerdo firmado que le impide abordar públicamente el tema. Por esa razón, evitó ofrecer detalles adicionales sobre la situación.

Aun así, lamentó que gran parte de la discusión pública se concentrara en la información relacionada con la firma del contrato para el reencuentro de Otro Rollo. Según indicó, la controversia dejó un sabor amargo entre quienes esperaban concretar el proyecto.

El conductor reiteró que, debido a los términos establecidos en el acuerdo alcanzado entre las partes involucradas, prefiere respetar lo pactado y no emitir más comentarios sobre el caso.

Una amistad que se fue alejando con el paso del tiempo

A través de un video que compartió en redes sociales, Yordi Rosado contó su caso con la intención de ayudar a otras personas.
Rosado asegura que mantiene respeto por los acuerdos firmados y prefiere evitar declaraciones sobre temas sensibles en redes sociales. - Foto: @yordirosadooficial

Al ser cuestionado sobre Adal Ramones, Yordi admitió que actualmente no mantienen comunicación frecuente. Aunque siguen conectados a través de redes sociales, reconoció que no han hablado recientemente.

También señaló que el distanciamiento entre ambos no es algo reciente, pues considera que la amistad se había ido enfriando desde hace tiempo.

Rosado subrayó que Otro Rollo representó un punto de inflexión en su vida profesional. Por ello, recordó con gratitud aquella etapa y reconoció la importancia que tuvo Adal Ramones en un proyecto que, según sus propias palabras, cambió el rumbo de su carrera.

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