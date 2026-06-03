Quiénes son los galanes y actrices protagonistas de telenovelas en Televisa que han se han declarado LGBT+ (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Durante junio, el Mes del Orgullo LGBT+ se vive con fuerza en México, llenando las calles y los medios de mensajes sobre diversidad, inclusión y derechos humanos.

La televisión mexicana, especialmente a través de las telenovelas de Televisa, ha sido históricamente un espejo de las costumbres y valores sociales, pero en los últimos años también ha abierto espacio para la visibilidad de quienes forman parte de la comunidad LGBT+.

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En el contexto de 2026, cada vez más galanes y protagonistas han decidido hablar abiertamente sobre su orientación sexual o identidad de género, desafiando prejuicios y contribuyendo a la representación real en la pantalla.

Christian Chávez: visibilidad en la televisión juvenil

Christian Chávez es uno de los galanes más emblemáticos de la televisión mexicana. Alcanzó la fama con su papel protagónico en “Rebelde” y antes en “Clase 406”, donde conquistó al público adolescente.

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Christian Chávez: visibilidad en la televisión juvenil Foto: Difusión

En 2007, hizo pública su homosexualidad a través de una carta y entrevistas, después de que se filtraran unas fotografías de su boda en Canadá.

Christian declaró que no quería vivir con miedo ni esconderse, convirtiéndose en un referente de visibilidad y orgullo para la juventud LGBT+ en México. Su valentía abrió camino en una industria donde la diversidad sexual rara vez se mostraba abiertamente.

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Roberto Carlo: voz abierta en la conducción y el entretenimiento

Roberto Carlo es uno de los conductores mexicanos que ha destacado por su apertura y honestidad en el medio del espectáculo. Conocido por su trabajo en programas como “Hoy” y “Sale el Sol”, Roberto hizo pública su orientación sexual en 2020 a través de redes sociales, compartiendo imágenes junto a su pareja y mensajes de aceptación.

Desde entonces, ha utilizado su visibilidad para hablar de temas LGBT+ en televisión y redes, defendiendo la igualdad y la importancia de vivir con autenticidad.

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Roberto Carlo: voz abierta en la conducción y el entretenimiento (Foto: Instagram/@robertocarlomx)

Roberto Carlo se ha convertido en un referente para quienes buscan representación fuera del ámbito actoral, mostrando que la diversidad existe y suma en todos los espacios del entretenimiento mexicano.

Polo Morín: activismo y orgullo desde el prime time

Polo Morín se consolidó como protagonista juvenil en “Mi corazón es tuyo”. En 2016, después de la filtración de fotografías personales junto a Lambda García, Morín confirmó públicamente su orientación sexual en redes sociales y entrevistas.

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Desde entonces, ha usado su plataforma para defender los derechos LGBT+ y normalizar la diversidad en la pantalla. Polo es reconocido por su discurso directo: ha señalado que la orientación sexual no define la calidad ni el talento de un actor, y que la visibilidad es clave para las nuevas generaciones.

Polo Morín: activismo y orgullo desde el prime time

Alejandro Tommasi: trayectoria y apertura en los melodramas

El actor Alejandro Tommasi ha protagonizado y participado en telenovelas como “El manantial” y “La madrastra”.

En 2011, Tommasi habló abiertamente acerca de su homosexualidad y de su matrimonio civil con Óscar Ruiz, luego de años de especulación en los medios.

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Tommasi ha dado entrevistas en las que relata los desafíos y la importancia de que figuras públicas LGBT+ sean visibles, especialmente en una industria tan tradicional como la de las telenovelas mexicanas.

Alejandro Tommasi: trayectoria y apertura en los melodramas Credito: cuartoscuro

Sebastián Ligarde: de galán y villano a voz visible

Sebastián Ligarde es recordado por sus papeles de galán y villano en producciones como “Quinceañera” y “Muchachitas”. En 2013, Ligarde declaró públicamente su homosexualidad en una entrevista televisiva, mencionando que decidió hacerlo después de ver el ejemplo de Ricky Martin.

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Ligarde subrayó la importancia de vivir una vida auténtica y libre, y desde entonces ha sido parte de campañas en favor de la diversidad.

Sebastián Ligarde: de galán y villano a voz visible (Sebastián Ligarde, Facebook)

Roberto Manrique: protagonista y aliado de la inclusión

El actor Roberto Manrique, conocido por su trabajo en telenovelas mexicanas y latinoamericanas, hizo pública su orientación sexual en 2021 a través de un video en redes sociales.

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Manrique explicó que decidió compartirlo para ayudar a personas que pudieran estar enfrentando situaciones similares. Su mensaje enfatizó la autoaceptación y la necesidad de espacios seguros para la comunidad LGBT+ dentro y fuera del espectáculo.

Foto: Instagram @RobertoManrique13

Gala Montes: juventud y apertura en la nueva generación

Gala Montes ha protagonizado melodramas como “Diseñando tu amor”. En 2023, la actriz y cantante confirmó abiertamente su orientación sexual -bisexual- en entrevistas y redes sociales.

Gala ha declarado que crecer en un entorno artístico le permitió desarrollar una visión positiva sobre la diversidad y que la visibilidad de personajes LGBT+ en televisión puede cambiar vidas.

Gala Montes: juventud y apertura en la nueva generación REUTERS/Marco Bello

Nailea Norvind: voz pionera de la bisexualidad

Reconocida por su trayectoria en telenovelas y cine, Nailea Norvind ha hablado abiertamente de su bisexualidad en entrevistas y foros públicos.

Norvind ha destacado la importancia de la representación bisexual y la necesidad de romper estigmas en la industria, especialmente durante el Mes del Orgullo, señalando que contar su historia puede inspirar a otras personas a aceptarse y vivir con libertad.

Nailea Norvind se mantiene en forma a los 50 años (IG: nailea_norvind)

Eréndira Ibarra: diversidad en la televisión mexicana

Eréndira Ibarra ha destacado en producciones como “Sense8” y “Ingobernable”. Se identifica como bisexual y ha declarado que la representación de la diversidad sexual en los medios es fundamental para combatir la discriminación.

Eréndira ha dicho en varias ocasiones que abrazar su identidad le permitió crecer profesional y personalmente, y que la televisión mexicana debe reflejar la pluralidad de la sociedad.

CIUDAD DE MÉXICO, 12JUNIO2019.- La actriz Erendira Ibarra durante la Alfombra Azul de la película Misterio a bordo, la cual se estrenará el 14 de junio en la plataforma de Netflix. FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La apertura y valentía de estos galanes y actrices protagonistas de Televisa marcan un cambio en la historia de la televisión mexicana.

Al asumir públicamente su orientación sexual o identidad de género, no solo se convierten en referentes del Mes del Orgullo LGBT+ 2026, sino que también abren puertas para que las nuevas generaciones encuentren representación real y positiva en la pantalla.

Sus historias muestran que la diversidad es parte del relato nacional y que el orgullo es también un acto de honestidad y libertad.