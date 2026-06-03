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La buscaban por secuestro y la encontraron escondida en anexo en Tonalá, Jalisco

Miriam Alejandra “N”, quien tenía una orden de aprehensión por desaparición de un hombre y una mujer así como disparar al hijo de la pareja

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Mirian Alejandra era buscada por secuestro de una pareja, se halló en un anexo en Tonalá Foto: Fiscalía estatal
Mirian Alejandra era buscada por secuestro de una pareja, se halló en un anexo en Tonalá Foto: Fiscalía estatal

Un operativo de la Fiscalía de Jalisco en un anexo de Tonalá permitió localizar a una mujer reportada por posible privación ilegal de la libertad, detuvo a dos mujeres con mandamientos judiciales vigentes y derivó en la clausura del inmueble, un hecho que también abrió la revisión sobre las condiciones en que operaba el centro y el destino de sus internas.

Las diligencias se realizaron los días 25 y 26 de mayo, de acuerdo con la autoridad estatal, en un centro de rehabilitación ubicado en Prolongación y Antonio Durán, en la colonia La Ladrillera, con apoyo de autoridades municipales. En el sitio fueron revisadas 43 mujeres internas y varias pidieron ser reintegradas con sus familiares o trasladadas a otros albergues.

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La intervención comenzó tras reportes sobre la posible retención de una mujer dentro del establecimiento. Durante la inspección, las autoridades la localizaron y señalaron que, según las indagatorias, sus familiares la habían ingresado al lugar sin que su pareja supiera dónde estaba.

Ese es el dato central del caso: la mujer reportada sí fue encontrada dentro del anexo de Tonalá y, tras la revisión oficial, el sitio quedó clausurado por autoridades municipales mientras continúan las investigaciones sobre su funcionamiento.

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Foto: John van Hasselt/Corbis via Getty Images)

La revisión del anexo derivó en dos detenciones por órdenes vigentes

Al verificar la identidad de las personas que se encontraban en el centro, los agentes detuvieron a Miriam Alejandra “N”, quien tenía una orden de aprehensión vigente. La Fiscalía indicó que se le buscaba por desaparición cometida por particulares agravada, desaparición cometida por particulares y lesiones calificadas.

Según la autoridad estatal, la mujer estaría presuntamente relacionada con la desaparición de un hombre y una mujer ocurrida en abril de 2025 en San Pedro Tlaquepaque. La misma línea de investigación la vincularía con lesiones provocadas con arma de fuego al hijo de ambas víctimas.

La segunda captura ocurrió en otro momento del operativo. Durante la entrega de internas a sus familiares, fue detenida Nancy Lizeth “N”, quien acudió por una de las mujeres y contaba con una orden de reaprehensión vigente por el delito de robo.

La autoridad no informó en el texto difundido si alguna de las dos detenidas era parte de la administración del centro de rehabilitación. Lo que sí precisó es que ambas fueron aseguradas por contar con mandamientos judiciales activos al momento de la revisión.

Mano enguantada sujeta pistola Glock Auto disparando con destello de boca y casquillos. Fondo urbano de Chicago con tren elevado
Una pistola Glock Auto dispara en una calle concurrida de Chicago, con edificios altos y un tren elevado de fondo, reflejando la cruda realidad de la violencia armada urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro fue clausurado y varias internas pidieron salir

Después de la intervención, autoridades municipales clausuraron el inmueble. La medida se aplicó mientras continúan las indagatorias para esclarecer las condiciones en las que operaba el anexo de la colonia La Ladrillera.

La revisión oficial estableció que el resto de las internas manifestó no ser víctima de delitos. Aun así, algunas solicitaron salir del lugar, ya fuera para volver con sus familiares o para ser llevadas a otros espacios de resguardo, una gestión que fue atendida por las autoridades.

El operativo fue encabezado por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social. La Fiscalía de Jalisco informó que las acciones se desplegaron la tarde de este martes en el municipio de Tonalá, luego de recibir reportes sobre la posible privación ilegal de una interna.

El caso también dejó una línea adicional de revisión sobre el modo en que la mujer localizada ingresó al centro. De acuerdo con la investigación preliminar, su estancia en el sitio no era conocida por su pareja, porque habría sido internada por familiares.

La autoridad estatal no informó en el texto difundido cuánto tiempo llevaba la mujer dentro del anexo ni detalló si hubo personas presentadas por la posible privación ilegal de su libertad. Tampoco precisó cuántas de las 43 internas fueron entregadas a familiares y cuántas fueron canalizadas a albergues.

Lo que sí quedó asentado por la Fiscalía es que la inspección al inmueble permitió ubicar a la mujer mencionada en los reportes iniciales, ejecutar una orden de aprehensión y una orden de reaprehensión, además de desocupar de manera parcial o total el lugar tras la solicitud de algunas internas y la clausura municipal.

  • La Fiscalía de Jalisco localizó en un anexo de Tonalá a una mujer reportada por posible privación ilegal de la libertad.
  • En la revisión fueron inspeccionadas 43 mujeres y quedaron detenidas Miriam Alejandra “N” y Nancy Lizeth “N” por órdenes judiciales vigentes.
  • El centro de rehabilitación de la colonia La Ladrillera fue clausurado por autoridades municipales y siguen las investigaciones sobre su operación.

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