Comparar meses no equivalentes y uso exclusivo de promedios diarios: los 4 “trucos” usados por Morena en informes de seguridad

El Seminario detectó el uso de cuatro prácticas a partir del año 2022, lo cual se ha replicado hasta la fecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes de seguridad durante las conferencias de prensa matutinas han sido una constante desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, y es una práctica replicada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien se formó bajo las ideas del expresidente de la mano de Morena.

Aunque en los últimos meses se han enfocado en destacar la reducción de homicidios y violencia en varios estados del país con cifras oficiales, un análisis realizado por el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México reveló la utilización de cuatro “trucos” por parte de las autoridades en ambas administraciones al informar sobre seguridad.

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El análisis lo realizaron entre enero de 2019 y marzo de 2026, tiempo en el que revisaron los 108 informes de seguridad pública nacionales presentados en las mañaneras presidenciales. Esto les permitió identificar que ambas administraciones utilizaron de manera frecuente cuatro prácticas de comparación estadística incorrectas para exponer la evolución de la incidencia delictiva.

Sin embargo, el reporte del seminario destacó que a pesar de su uso, estas no implican un señalamiento de manipulación de las cifras base; por el contrario, “corroboramos que los datos de incidencia delictiva son consistentes con los registros oficiales”. Es así que su uso solo muestra una intención por proyectar una percepción aún más favorable en los resultados.

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Los cuatro “trucos” usados en materia de seguridad por AMLO y Sheinbaum

El Gabinete de Seguridad ofreció una conferencia de prensa este domingo 20 de julio por la mañana. Foto: X/@GabSeguridadMX.

El seminario detectó cuatro prácticas comunes:

Comparación entre meses no equivalentes

Comparación con máximos históricos

Combinación de fuentes metodológicamente distintas para el delito de homicidio

Uso de promedios diarios sin reportar el total acumulado

Los análisis permitieron identificar que el primer “truco” en aparecer fue la comparación entre meses no equivalentes, el cual se usó en marzo de 2020. Esto fue seguido por la comparación con máximos históricos en septiembre de 2021 y de la combinación de fuentes para el delito de homicidio en julio de 2022, mientras que el última del uso de promedios diarios comenzó a utilizarse en marzo de 2023.

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Uno de los descubrimientos es que para julio de 2022 ya se presentaban de forma recurrente en cada informe al menos 2 de las 4 prácticas. Aunque los análisis se basan en estos años, también identificaron que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), usó en su informe de seguridad del pasado 27 de mayo de 2026 las cuatro.

¿En qué consisten las cuatro prácticas y cuándo se usó?

Imagen de archivo. Miembros de la Guardia Nacional vigilan la escena del crimen donde un hombre fue asesinado a tiros en Culiacán, estado de Sinaloa, México, 7 de julio de 2025. REUTERS/Jesús Bustamante

Comparación de meses no equivalentes

El seminario detalló que la comparación de estas cifras no considera la influencia de ciertas actividades en los meses del año en la comisión de delitos, así como de las dinámicas sociales asociadas a festividades. Esto genera interpretaciones sesgadas, por lo que detallaron que la opción correcta sería trabajar con los mismos meses o periodos equivalentes en el calendario.

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Un ejemplo de esto es lo ocurrido el 13 de junio de 2023, en la administración de AMLO, durante la presentación de una gráfica sobre feminicidios en la que contrastan cifras absolutas de mayo de 2023 con diciembre de 2018, reflejado una baja del 37.6%.

“Una comparación metodológicamente correcta entre el total de feminicidios de mayo de 2019 y mayo de 2023 (considerando fechas dentro de la misma administración) mostraría una reducción de solo 22%“, detalló el informe.

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Foto: Captura de pantalla / Seminario sobre Violencia y Paz

Comparación con máximos históricos

Los análisis del Colegio de México permitieron identificar que esta práctica utiliza valores excepcionalmente altos como punto de partida, lo que de manera automática da porcentajes de disminución elevados, lo que no implica un cambio estructural en la dinámica delictiva real.

Un ejemplo ocurrió el 8 de enero de 2026, en la administración de Sheinbaum, en la que se comparó el promedio diario de homicidio doloso en Guanajuato de diciembre de 2025 con el de febrero del mismo año, es decir el máximo histórico. La reducción reportada fue de 62%.

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Aunque las autoridades no explican que se usa el máximo histórico, los datos muestran que el enfoque se lleva a cabo durante su administración (es decir de octubre de 2024 al mes actual), lo que podría ser una explicación de esta práctica.

Foto: Captura de pantalla / Seminario sobre Violencia y Paz

Debido a lo anterior, el seminario analizó las cifras absolutas de víctimas de homicidio doloso en la entidad reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la última década, lo que permitió observar que la mayor disminución fue del 22% entre 2020 y 2021; sin embargo, la misma gráfica también muestra una ligera disminución en los homicidios durante la administración de Sheinbaum.

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Combinación de fuentes metodológicamente distintas para el delito de homicidio

El seminario detectó que el Gabinete de Seguridad utiliza principalmente las cifras de víctimas reportadas al SESNSP para contabilizar los homicidios dolosos, pero en ciertos periodos complementó la información con las estadísticas de defunciones por homicidio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Mientras el INEGI construye sus cifras a partir de certificados de defunción expedidos por la Secretaría de Salud, el SESNSP registra los homicidios derivados de carpetas de investigación. Por ello, comparar directamente años elaborados con fuentes distintas puede generar interpretaciones imprecisas sobre aumentos o disminuciones en los niveles de homicidio”, detalló.

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Esta práctica se uso durante la administración de AMLO al presentar una disminución del 17% en promedio diario de homicidios entre 2019 y 2023 donde se usaron ambos registros para distintos años. Lo mismo ocurrió entre julio de 2022 y septiembre de 2024.

El seminario detalló que "una comparación metodológicamente correcta con datos del INEGI" mostraría que la reducción fue del 13% el mismo periodo. Foto: Captura de pantalla / Seminario sobre Violencia y Paz

Uso de promedios diarios sin reportar el total acumulado

Al respecto, el seminario explicó que el uso de promedios diarios sin el tota absoluto acumulado puede “suavizar la percepción de la violencia” al fragmentar el volumen de casos.

Con esta práctica, señaló, se altera la percepción de la gravedad del fenómeno porque el impacto visual de la cifra es significativamente menor que el de la escala real del periodo.

La primera vez que observaron el uso del promedio sin el total acumulado en el mes o periodo fue en febrero de 2022, lo que para marzo de 2023 se volvió una constante.

“Percepción más favorable”, el fenómeno que observaron con el uso de las cuatro prácticas

El Seminario sobre Violencia y Paz destacó que estos usos sugieren que el gobierno federal ha utilizado criterios de presentación estadística para “proyectar una percepción más favorable” en los resultados en seguridad.

La investigación forma parte de un informe más extenso que publicarán en los próximos meses acerca de la utilización de estas prácticas y su impacto en la percepción y datos de seguridad, ya que también pudieron detectar su uso en el último informe de Harfuch, que aunque “ya muestra disminuciones relevantes bajo criterios metodológicamente correctos”, sugiere una intención de “proyectar una percepción más favorable de los resultados”.