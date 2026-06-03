Cómo identificar falsas agencias para recuperar inversiones: estas son las advertencias de la Guardia Nacional

Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las falsas agencias de recuperación de inversiones aplican un doble fraude: primero contactan a víctimas que ya perdieron dinero y luego las engañan por segunda vez con el cobro de supuestas comisiones anticipadas.

A raíz de ello, la Guardia Nacional emitió una alerta a través de su campaña Internet Seguro para Todas y Todos, bajo el lema ¡Ponte en Guardia!, para advertir a la ciudadanía sobre este esquema delictivo. ¡Toma nota!

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¿Cómo opera el esquema de doble estafa?

La víctima recibe un mensaje —por correo electrónico, redes sociales o llamada telefónica— en el que le informan que su dinero fue “recuperado”. A partir de ese momento, los delincuentes presionan para obtener pagos por supuestas comisiones, validaciones o trámites de liberación bancaria.

Una de las tácticas más utilizadas es el cheque falso a nombre de la víctima. Los estafadores presentan ese documento apócrifo como prueba de que el dinero está listo, pero condicionan su entrega al pago previo de una cuota.

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Con lágrimas en los ojos y una expresión de angustia, una joven mira fijamente su teléfono móvil, afectada por un incidente de fraude digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez cobrada esa cuota, desaparecen sin dejar rastro. En algunos casos, los delincuentes no desaparecen de inmediato, sino que continúan presionando para obtener más pagos bajo distintos pretextos.

Las señales de alerta que identifican a estas agencias falsas

Ningún organismo público ni despacho legítimo contacta de forma proactiva a las víctimas sin que estas hayan iniciado previamente una reclamación por canales oficiales. Ese primer contacto no solicitado es, por sí solo, una señal de alerta.

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Las páginas web de estas agencias fraudulentas suelen incluir testimonios inventados, historias de éxito falsas y reseñas manipuladas en foros o redes sociales. También es frecuente que usen logotipos apócrifos de dependencias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación.

Otro indicador es la ausencia de domicilio físico verificable o la presencia de errores ortográficos en los documentos y sitios web. Las comunicaciones a través de plataformas como WhatsApp o Telegram, en lugar de canales institucionales, también forman parte del patrón delictivo.

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Una mujer visiblemente angustiada se cubre la cabeza mientras revisa documentos sobre el registro obligatorio de líneas celulares en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trámites oficiales no tienen costo

La Guardia Nacional recuerda que todos los trámites ante las autoridades competentes para reportar un fraude son completamente gratuitos. Ninguna institución pública solicita depósitos ni transferencias a terceras personas para iniciar una investigación.

Ante cualquier oferta sospechosa, la recomendación es no realizar ningún pago, no facilitar datos personales ni bancarios, y cortar de inmediato la comunicación. La verificación de cualquier organismo debe hacerse de forma independiente, a través de los sitios oficiales con dominio .gob.mx.

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¿Cómo denunciar de forma segura?

Quien detecte un intento de este tipo de fraude puede reportarlo a la línea de Atención Ciudadana 088, cuyo servicio es seguro y confidencial. La denuncia permite a las autoridades rastrear a los responsables y alertar a otras posibles víctimas.

La Guardia Nacional también recomienda conservar toda la evidencia disponible: capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos y comprobantes de cualquier transacción. Esa documentación es clave para que el Ministerio Público pueda avanzar en la investigación por los delitos de fraude y usurpación de identidad.

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