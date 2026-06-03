Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Este video presenta la cobertura de un operativo policial nocturno llevado a cabo en Iztapalapa. Muestra a oficiales uniformados con equipo táctico y armas, así como múltiples vehículos policiales identificados con el logo de la SSC en calles urbanas. Las imágenes registran el desarrollo de la intervención policial. La operación fue dirigida contra el grupo delictivo 'Los Tanzanios', vinculado a delitos como narcomenudeo, extorsión y homicidio. Fueron detenidos José Antonio alias 'El Popeye', Donovan y Fabiola. Es una cobertura de evento.

Tres presuntos integrantes de Los Tanzanios son detenidos en Iztapalapa tras un cateo en la colonia San Miguel, donde autoridades aseguran un arma de fuego y dosis de droga, informa el titular de la SSC Pablo Vázquez Camacho.

En un mensaje publicado en X, Vázquez Camacho señala que la acción forma parte del “combate frontal” a delitos de alto impacto y de la desarticulación de grupos delictivos. Detalla que personal de la SSC ejecuta una orden de cateo en esa zona de la alcaldía Iztapalapa.

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Los detenidos son José Antonio, de 44 años, identificado como alias “El Popeye”; Donovan Antuan, de 20 años; y Fabiola, de 40 años, de acuerdo con la información difundida por el secretario. En su publicación, el funcionario refiere que las tres personas fueron presentadas como José Antonio “N”, Donovan “N” y Fabiola “N”.

La SSC indica que la intervención ocurre en un predio que “posiblemente” se utiliza para la venta de narcóticos. En el lugar, los agentes aseguran un arma de fuego corta “abastecida”, una caja con cartuchos útiles y dosis de droga en distintos tamaños.

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Tres presuntos integrantes de "Los Tanzanios", José Antonio (44 años), Donovan Antuan (20 años) y Fabiola (40 años) fueron detenidos tras un cateo en Iztapalapa Foto: SSC CDMX

Vázquez Camacho atribuye al grupo delictivo actividades vinculadas con narcomenudeo, extorsión, homicidios de integrantes de células rivales y tráfico de armas, sin detallar fechas, casos específicos o el número de hechos investigados. La publicación no precisa desde cuándo operaría la célula ni el alcance de su presencia territorial.

Sobre el cateo, la SSC no informa el número de elementos participantes, ni si hubo resistencia durante el despliegue. Tampoco detalla si el inmueble quedó asegurado o si se ejecutan otras diligencias derivadas de la misma línea de investigación.

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El titular de la SSC afirma que el operativo se realiza en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y que las investigaciones continúan. “No daremos ni un paso atrás en nuestra encomienda de proteger y servir a la ciudadanía”, escribe el funcionario en la misma publicación.

Hasta el momento, el reporte difundido por Vázquez Camacho no especifica el tipo o calibre del arma, ni la cantidad exacta de cartuchos asegurados, sin embargo por las fotografías algunas se ven de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército. Tampoco precisa el tipo de droga decomisada, el número total de dosis, su peso o si se aseguraron otros objetos relacionados con la presunta venta de narcóticos, sin embargo tienen apareciencia de yerba verde con características a la marihuana.

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En la detención se halló droga, armas de fuego y cartuchos

La SSC invcestiga si los detenidos cuentan con antecedentes, órdenes de aprehensión adicionales o si ya se definió su situación jurídica ante el Ministerio Público. La información difundida se limita a la ejecución del cateo y al aseguramiento de indicios.

En su mensaje, el jefe de la policía capitalina enmarca la detención dentro de una estrategia para reducir delitos que afectan directamente a la población. La institución sostiene que este tipo de acciones busca desarticular a grupos que, según su señalamiento, operan con violencia y con actividades ilícitas como el tráfico de armas.

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La detención de José Antonio, Donovan Antuan y Fabiola se reporta como resultado de una orden de cateo ejecutada por la SSC en Iztapalapa. La Fiscalía capitalina mantiene las investigaciones abiertas para definir responsabilidades y ampliar las indagatorias relacionadas con el inmueble intervenido y los indicios asegurados.

Detienen a José Antonio ( 44 años ), Donovan Antuan ( 20 años ) y Fabiola ( 40 años ) tras un cateo en Iztapalapa .

La SSC reporta el aseguramiento de un arma de fuego corta, cartuchos útiles y dosis de droga en un predio de la colonia San Miguel .

El titular de la SSC Pablo Vázquez Camacho informa que el caso se investiga en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México.