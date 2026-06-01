Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2026: cómo se distribuyen los pagos de junio a los beneficiarios

Los pagos de la Beca Rita Cetina comenzaron a distribuirse este lunes 1 de junio (X@Julio_LeonT)

Los pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron a realizarse a partir de este lunes 1 de junio.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos que se distribuyen de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

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Para quienes participan en la Beca Rita Cetina, perder el folio de registro puede dificultar el seguimiento del trámite (Gobierno de México)

Calendario oficial de pagos de junio de la Beca Rita Cetina

Los pagos están programados de la siguiente manera:

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Los pagos de la Beca Rita Cetina se distribuirán del 1 al 12 de junio de forma ordenada (X@Julio_LeonT)

El calendario corresponde a los meses de mayo y junio de 2026. Cada grupo de letras representa la inicial del primer apellido de la persona beneficiaria que debe acudir o estar pendiente del pago de la beca en la fecha correspondiente.

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¿Cómo puedo comprobar si ya me llegó el depósito de la beca?

El saldo está disponible a través de los cajeros automáticos del Banco Bienestar. Otra opción corresponde a la app del Banco Bienestar, que permite consultar el saldo de la cuenta asociada.

También se encuentra habilitado el Buscador de Estatus en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, donde se debe ingresar la CURP. Por último, la línea 800 900 2000 brinda información sobre el pago al ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

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Para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.