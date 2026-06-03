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Mónica Castañeda regresa a Ventaneando tras la muerte de su hermana: esto dijo en vivo

La conductora también compartió una publicación sobre el duelo

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Mónica Castañeda sonríe ligeramente, sentada, con gafas y un vestido blanco estampado. Tiene cabello castaño claro a la altura del hombro
La noticia fue dada a conocer la mañana de este viernes en las cuentas oficiales del programa de espectáculos. (Ventaneando: Instagram)

La periodista Mónica Castañeda retomó su lugar en el programa Ventaneando este 2 de junio, días después de enfrentar la muerte de su hermana Norma.

La conductora agradeció en vivo a colegas, amistades y seguidores que acompañaron a su familia durante el duelo, según relató en la emisión de Ventaneando.

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¿Qué dijo Mónica Castañeda?

Al regresar al foro, Castañeda dirigió unas palabras al público y su equipo:

“Quiero tomar unos segunditos para agradecerles, no solo el día del fallecimiento de mi hermana, sino todo este tiempo en el que desafortunadamente la familia pasamos por momentos complejos. Agradecerles a las personas quienes acompañaron a mi familia en estos momentos, presencia o a la distancia, quienes nos ayudaron a conseguir medicamentos, que no fue una tarea sencilla…”.

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Primer plano de un hombre con lentes y bigote, suéter naranja. Un recuadro muestra a una mujer pelirroja con expresión triste, tocando su rostro
Pedro Sola, Linet Puente, La Choco y otros colaboradores del programa respaldaron a su compañera durante su proceso de duelo. (Ventaneado)

En la transmisión, la periodista reconoció el apoyo de colegas de diferentes medios y de figuras del entretenimiento, entre ellos La Banda El Recodo, Carín León, Pancho Barraza, Margarita, La Adictiva y Río Roma.

También mencionó a sus compañeros de ADN40, Azteca Noticias y a personal médico, además de agradecer los mensajes y flores enviadas en memoria de Norma:

“No son las flores, es sentir mediante los mensajes o mediante llamadas el apoyo que que a veces se requiere y sí se convierten en un apapacho al corazón en estos momentos”.

El mensaje de Mónica Castañeda en Instagram

La conductora compartió en su cuenta de Instagram una reflexión sobre el duelo, la ausencia y las lecciones tras la pérdida. En el mensaje, publicado el 2 de junio, escribió:

Mónica Castañeda es atendida por paramédicos en ‘Ventaneando’; Pati Chapoy informa cuál es su estado de salud (Foto: X/@patichapoy)
Mónica Castañeda es atendida por paramédicos en ‘Ventaneando’; Pati Chapoy informa cuál es su estado de salud (Foto: X/@patichapoy)

“La muerte es una de las experiencias más difíciles que puede enfrentar el ser humano, todos sabemos que ahí está pero cuando llega pone a prueba a la mente y al corazón”.

Castañeda agregó que el dolor por la muerte de su hermana ha sido “un vacío en quienes nos quedamos aquí llorando su ausencia, entendiendo y enfrentando aquello que su partida nos dejó. Es un dolor que toca el alma pero que está lleno de lecciones para seguir. Sabemos que a quienes amamos siguen viviendo en nuestro corazón, en nuestras memorias y en todos los recuerdos de lo vivido con ellos aunque su ausencia duela”.

La periodista agradeció a Norma por las experiencias compartidas y por su ejemplo de paciencia y fe:

“A Norma, le agradezco las travesuras, ser cómplice aunque recibiera los regaños de mi papá y la enorme lección de paciencia y fe aún en estos días tan dolorosos para ella. Descansa en paz”.

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