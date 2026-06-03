México

Cae en Tijuana presunto implicado en el asesinato del hijo de Ceci Flores: ya suman siete detenidos

Luis Alfonso “N” fue localizado en Tijuana tras abandonar Sonora. Está acusado de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa por el caso de Marco Antonio Sauceda Rocha

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Primer plano de un hombre con cabello oscuro y barba, cuyos ojos están pixelados, contra un fondo repetitivo con el logo de la Fiscalía General del Estado y las siglas FGE.
Luis Alfonso “N” fue detenido en Tijuana tras ser identificado como presunto integrante de la célula criminal vinculada al caso Marco Antonio Sauceda. (FGE BC)

Un presunto integrante de la organización criminal relacionada con la desaparición y asesinato de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, fue detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades de Sonora y Baja California.

La captura representa un nuevo avance en una de las investigaciones más emblemáticas en materia de desaparición de personas en el país, luego de que en marzo pasado la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmara que restos óseos localizados en Hermosillo correspondían a Marco Antonio Sauceda Rocha, quien había sido reportado como desaparecido desde mayo de 2019.

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De acuerdo con información oficial, Luis Alfonso “N” fue localizado el pasado 1 de junio en la Zona Centro de Tijuana por agentes de la Agencia Estatal de Investigación. El hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Las investigaciones señalan que el sospechoso abandonó Sonora para refugiarse en Baja California tras el avance de las indagatorias relacionadas con la desaparición de Marco Antonio. Gracias a la colaboración entre ambas fiscalías estatales fue posible ubicarlo y ejecutar el mandamiento judicial.

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Siete detenidos por el caso

La detención de Luis Alfonso “N” se suma a la captura de otros seis presuntos integrantes de la misma organización criminal, cuyos arrestos fueron dados a conocer por la Fiscalía de Sonora el pasado 30 de mayo.

La Fiscalía de Sonora informó que ya son siete los detenidos relacionados con la desaparición y asesinato del hijo de Ceci Flores. Crédito: X - @CeciPatriciaF
La Fiscalía de Sonora informó que ya son siete los detenidos relacionados con la desaparición y asesinato del hijo de Ceci Flores. Crédito: X - @CeciPatriciaF

Entre los detenidos se encuentran Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alan Eduardo “N”, quienes enfrentan procesos penales por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Las autoridades indicaron que estas capturas fueron resultado de meses de trabajo de inteligencia, análisis de evidencia forense y seguimiento de distintas líneas de investigación desarrolladas desde la desaparición de Marco Antonio.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez, afirmó que Luis Alfonso “N” está plenamente identificado dentro de la carpeta de investigación y que existen diversos elementos probatorios que sustentan las acusaciones en su contra.

Asimismo, informó que el detenido sería presentado ante el juez correspondiente para la audiencia inicial en la que se formularán las imputaciones por desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa.

Sólo queda una orden de aprehensión pendiente

Durante una conferencia de prensa, Salas Chávez aseguró que el caso se encuentra prácticamente esclarecido, aunque todavía existe una orden de aprehensión pendiente de cumplimentar.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora fue vetada por la Nación Comcaac tras acudir a Punta Chueca, donde encaró al hombre que acusa de desaparecer a su hijo. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
Ceci Flores encabezó durante años la búsqueda de su hijo Marco Antonio, desaparecido en Bahía de Kino en 2019. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, explicó que el sujeto buscado también cuenta con una denuncia por desaparición, por lo que las autoridades presumen que pudo haber sido privado de la libertad por una organización criminal y actualmente se desconoce su paradero.

“Tenemos una presunción fundada de que esta persona también fue privada de su libertad por algún grupo delictivo”, señaló el fiscal al referirse al último implicado que permanece sin ser localizado.

Pese a ello, destacó que los seis detenidos en Sonora ya fueron vinculados a proceso y que las investigaciones han permitido reconstruir gran parte de los hechos relacionados con la desaparición y posterior asesinato de Marco Antonio Sauceda Rocha.

El caso se convirtió en uno de los más representativos de la lucha encabezada por Ceci Flores, quien durante años mantuvo una intensa búsqueda de su hijo mientras impulsaba la localización de miles de personas desaparecidas en distintas regiones del país. La reciente identificación de los restos y las detenciones realizadas por las autoridades representan un avance significativo en la búsqueda de justicia para la familia de la activista sonorense.

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