¿El fin de una era? Las 7 leyendas del futbol que jugarán su último Mundial en 2026

Varias leyendas estarían poniendo punto final a la representación de su país en la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá promete ser una edición histórica por muchas razones: el aumento a 48 selecciones, estadios monumentales y el choque de nuevas potencias.

Sin embargo, más allá de la irrupción de jóvenes promesas y esquemas tácticos revolucionarios, este torneo albergará un selecto grupo de futbolistas que han decidido desafiar las leyes de la física y el tiempo.

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Mientras muchos de sus contemporáneos ya disfrutan del retiro, estos seis titanes del futbol internacional llegan a la máxima cita con cuarenta años o más, demostrando que la longevidad y la disciplina pueden vencer cualquier barrera cronológica. Su presencia no es solo un acto de nostalgia; son piezas fundamentales en la estructura y el liderazgo de sus respectivas plantillas.

En la Selección de México se romperá un nuevo récord. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Los titanes que harán historia en el Mundial 2026

El tres veces histórico Estadio Azteca albergará el comienzo de una de las ediciones más emblemáticas en los mundiales recientes. Hablar de calidad, liderazgo y compromiso es referirse a varios exponentes de este deporte que, si bien se encuentran en las etapas finales de sus carreras, han demostrado que la constancia y disciplina pueden llevar a un deportista a extender su tiempo en el alto rendimiento.

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Aquí te presentamos a los seis futbolistas más veteranos de la competencia:

Craig Gordon – Escocia (43 años)

El guardameta del Heart of Midlothian rompe todos los esquemas de longevidad en esta Copa del Mundo. Tras convertirse en el futbolista más longevo en jugar con la selección de Escocia, Gordon ha superado graves lesiones a lo largo de su carrera para mantenerse en la élite absoluta. Su convocatoria por parte de Steve Clarke premia una trayectoria impecable de reflejos y liderazgo bajo los tres palos, guiando a Escocia a romper una sequía de casi tres décadas sin asistir al máximo torneo de la FIFA. Su presencia aporta la templanza necesaria para comandar la zaga escocesa ante el público internacional.

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Mundiales disputados: Este torneo marcará su debut absoluto en una fase final de la Copa del Mundo, consolidando una de las esperas más inspiradoras del futbol contemporáneo.

Es el futbolista de mayor edad que competirá en el Mundial 2026. (REUTERS/Russell Cheyne)

Cristiano Ronaldo – Portugal (41 años)

Hablar de Cristiano Ronaldo es hablar del sinónimo de la superación y el hambre competitiva. El legendario atacante luso llega al Mundial de 2026 manteniendo un estado físico envidiable que rivaliza con atletas quince años menores. “CR7” no solo busca ampliar su récord histórico como el máximo goleador en selecciones nacionales, sino guiar a una talentosa generación portuguesa hacia la gloria que se les ha negado en el pasado. Su capacidad de posicionamiento y su letalidad en el área rival siguen siendo argumentos letales para el esquema ofensivo de Portugal.

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Mundiales disputados: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Con su participación en 2026, buscará coronarse en su sexto Mundial consecutivo.

El 'Bicho' demostrará que continúa en excelente forma física para competirle a los más jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luka Modric – Croacia (40 años)

El eterno mediocampista y ganador del Balón de Oro continúa dictando los tiempos del futbol mundial con una elegancia inalterable. Modric aterriza en Norteamérica como el capitán indiscutible y brújula de una Croacia que aprendió a competir cara a cara contra las grandes potencias gracias a su visión de juego. Su inteligencia táctica y su resistencia en el mediocampo le permiten seguir marcando diferencias al más alto nivel competitivo, sirviendo de mentor para el relevo generacional de su país.

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Mundiales disputados: Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 (donde fue subcampeón y Balón de Oro del torneo) y Qatar 2022.

El mediocampista fue considerado como uno de los mejores futbolistas en su posición. (REUTERS/Antonio Bronic)

Guillermo Ochoa – México (40 años)

El arquero mexicano se convierte en uno de los grandes atractivos de la Selección de México en este torneo coorganizado en casa. Conocido mundialmente por transformarse en una muralla infranqueable cada vez que se juega una Copa del Mundo, “Memo” Ochoa aporta una dosis invaluable de experiencia internacional, liderazgo y una gran capacidad de reacción bajo el travesaño en momentos de máxima presión. Su resiliencia en clubes de Europa y la liga local le han permitido llegar con plenitud física a este reto continental.

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Mundiales disputados: Alemania 2006 (convocado), Sudáfrica 2010 (convocado), Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su presencia en 2026 lo posiciona en el selecto grupo histórico de las seis Copas del Mundo.

Edin Dzeko – Bosnia y Herzegovina (40 años)

El atacante bosnio sigue demostrando que el instinto goleador no tiene fecha de caducidad. Dzeko ha sido la pieza angular y el máximo estandarte en el milagroso camino de clasificación de Bosnia para asegurar apenas la segunda participación de su nación en una cita mundialista. Con un imponente juego aéreo, gran retención de balón y una experiencia acumulada en las ligas más demandantes de Europa, el “Diamante Bosnio” se perfila como la principal amenaza ofensiva y el alma de su seleccionado en territorio norteamericano.

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Mundiales disputados: Brasil 2014. El torneo de 2026 representa su espectacular regreso a las canchas mundialistas tras doce años de ausencia.

El bosnio obtuvo una nueva oportunidad gracias a la ampliación de selecciones para este mundial. (REUTERS/Amel Emric)

Manuel Neuer – Alemania (40 años)

El guardameta que revolucionó la posición de “portero-líbero” sigue vigente en la primera línea del futbol internacional. A pesar de haber lidiado con complejas recuperaciones físicas en el último ciclo, las excepcionales lecturas de juego de Neuer, su imponente presencia física y su precisión milimétrica en la distribución de balón le han permitido mantener el respeto y la confianza dentro de la competitiva escuadra alemana. Neuer asiste a esta Copa del Mundo buscando aportar seguridad mental y jerarquía en el arco teutón.

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Mundiales disputados: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (donde se coronó Campeón del Mundo y Guante de Oro), Rusia 2018 y Qatar 2022.

El jugador del Bayern lleva años siendo la figura central de su selección durante más de una década. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Lionel Messi – Argentina (38 años)

Aunque no ha alcanzado los cuarenta años, el astro rosarino que redefinió los límites del futbol moderno llega a la cita norteamericana manteniendo intacta su capacidad para inclinar la balanza en el máximo nivel internacional. Si bien su rol ha evolucionado hacia una gestión más cerebral de los esfuerzos físicos, la prodigiosa visión de campo de Messi, su letalidad en el último tramo y su magnetismo para arrastrar marcas le permiten seguir siendo el eje absoluto del ataque de la Albiceleste. Messi asiste a esta Copa del Mundo no solo como el gran referente espiritual y capitán del plantel, sino buscando extender su leyenda y aportar la jerarquía necesaria para defender la corona mundial.

Mundiales disputados: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón y Balón de Oro del torneo), Rusia 2018 y Qatar 2022 (donde se coronó Campeón del Mundo y Balón de Oro). Con su participación en 2026, buscará hacer historia al disputar su sexta Copa del Mundo.

El astro argentino buscará convertirse en bicampeón de la copa.

El pitazo inicial del Mundial 2026 no solo abrirá las puertas a una nueva era del futbol, sino que nos regalará la oportunidad de presenciar los últimos destellos de una generación dorada. Estos seis jugadores son la prueba viviente de que la pasión y el profesionalismo pueden ganarle la partida al reloj.