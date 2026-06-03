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Hugo Sánchez se une a LaLiga para abrir exposición de futbol con piezas originales en la CDMX

El evento reúne más de 2,000 metros cuadrados dedicados al futbol internacional y exhibe playeras originales de figuras

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Hugo Sánchez se unió a LaLiga para brindar una exposición en la CDMX (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)
Hugo Sánchez se unió a LaLiga para brindar una exposición en la CDMX (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)

La exposición LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en InSpace Polanco, con la presencia de Hugo Sánchez y el presidente de LALIGA, Javier Tebas.

El evento reúne más de 2,000 metros cuadrados dedicados al futbol internacional y exhibe playeras originales de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona y el propio Pentapichichi. La exposición ofrece experiencias inmersivas y tecnológicas, con entradas disponibles en la página oficial y en Fever.

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La muestra busca conectar a varias generaciones de aficionados con la historia del futbol a través de objetos originales, tecnología interactiva y contenidos multimedia. El recorrido abarca décadas de historia y presenta artículos emblemáticos, entre ellos la camiseta de Alfredo Di Stéfano utilizada en un amistoso internacional con la selección de España en 1962 y la indumentaria que Diego Armando Maradona usó durante la Copa Mundial de México 1986.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en InSpace Polanco, con la presencia de Hugo Sánchez y el presidente de LALIGA, Javier Tebas (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)
LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en InSpace Polanco, con la presencia de Hugo Sánchez y el presidente de LALIGA, Javier Tebas (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)

LEGENDS: The Ultimate Football Experience: tecnología y objetos originales

La experiencia inicia en la sala Hitos, donde un cortometraje inmersivo repasa los orígenes del futbol y su transformación en un fenómeno global. Posteriormente, la zona dedicada a LALIGA exhibe camisetas y objetos de jugadores que marcaron época, como los mencionados anteriormente, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Simeone y Diego Maradona.

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Además de piezas históricas, los visitantes encuentran instalaciones interactivas que incluyen un Gaming Room, experiencias de realidad virtual, instalaciones multimedia y un Cine 3D que revive momentos clave del futbol mundial con tecnología de última generación.

La sala Templos rinde homenaje a estadios emblemáticos del futbol internacional mediante proyecciones 360°, mientras que Champions vs. Libertadores revive grandes gestas, rivalidades y momentos históricos protagonizados por los clubes más exitosos de Europa y Sudamérica. Esta combinación de objetos originales y recursos tecnológicos permite a los aficionados experimentar el futbol desde una perspectiva diferente, donde el pasado y el presente se enlazan a través de la innovación.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en InSpace Polanco, con la presencia de Hugo Sánchez y el presidente de LALIGA, Javier Tebas (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)
LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas el pasado 29 de mayo en InSpace Polanco, con la presencia de Hugo Sánchez y el presidente de LALIGA, Javier Tebas (crédito: Legends: Ultimate Football Experience)

El recorrido incluye momentos para la interacción, desde juegos virtuales hasta instalaciones multimedia que invitan a los visitantes a revivir goles históricos y finales inolvidables. Las entradas están disponibles toda la semana, lo que permite a los asistentes elegir el horario que más se adapte a su interés.

Hugo Sánchez y LALIGA destacan el legado futbolístico de México

Durante la inauguración, Hugo compartió su perspectiva sobre el significado de la exposición:

“El futbol es memoria, emoción y legado. Todos tenemos momentos que nos marcaron: un gol, una camiseta, un estadio, una final, un jugador. Y eso es precisamente lo que esta experiencia consigue transmitir: la historia del futbol a través de objetos, imágenes, tecnología y recuerdos que conectan con varias generaciones.”

La muestra dedica un espacio exclusivo al legado de Sánchez, quien es reconocido como “El Pentapichichi”, y resalta su trayectoria tanto en el futbol mexicano como internacional.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LALIGA, afirmó que México representa un mercado estratégico para la liga española:

“Por eso, traer LEGENDS a Ciudad de México tiene todo el sentido, especialmente en un momento en el que México está cada vez más presente en la conversación futbolística internacional.”

LALIGA aporta el legado y respaldo institucional de una de las organizaciones futbolísticas más influyentes del mundo, mientras que Fever impulsa el componente innovador y tecnológico de la exposición.

La colaboración entre LALIGA y Fever coloca a la Ciudad de México como sede clave para proyectos internacionales de entretenimiento experiencial. LEGENDS se posiciona como una de las exhibiciones futbolísticas más ambiciosas que ha llegado a México, permitiendo a los aficionados reencontrarse con la historia del futbol mundial y acercarse a los objetos y recuerdos que marcaron a distintas generaciones.

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