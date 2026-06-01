¿Enfermedad o falta de higiene? Alejandro Fernández da de qué hablar al aparecer con la lengua verde

La lengua verde de Alejandro Fernández genera especulaciones sobre salud, comida o higiene entre usuarios de redes sociales

Un video de una reciente presentación de Alejandro Fernández se viraliza en redes sociales luego de que se observa su lengua con un tono verde, un detalle que desata dudas y comentarios sobre la posible causa.

El cantante no da una explicación pública sobre lo ocurrido y, hasta ahora, las versiones que circulan en plataformas digitales se mantienen como especulaciones sobre si se trataría de un problema de salud, algo que comió o falta de higiene.

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El clip, de casi un minuto, lo muestra cantando durante una fecha de su gira De rey a rey. La toma capta el momento en que sostiene una nota larga con la boca abierta y se alcanza a ver la parte posterior de la lengua con un color verde pálido.

En la conversación en redes aparecen críticas y teorías, entre ellas: “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario“ y “Quizás se tomó una pastilla y quedó blanca la lengua. Me ha pasado”.

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Un video de Alejandro Fernández muestra su lengua verde durante un concierto de la gira De rey a rey

El antecedente más reciente de salud citado por usuarios ocurre en septiembre de 2025, cuando el músico cancela una serie de conciertos en Estados Unidos por una enfermedad que le exige reposo total y que después se reporta como salmonelosis.

Tras ese episodio, el artista mantiene una agenda activa y está considerado para participar en la inauguración del Mundial 2026 en México.

La más reciente polémica de Alex Fernández que involucra a Ángela Aguilar

La polémica más reciente relacionada con Alejandro Fernández involucra principalmente a su hijo, Alex Fernández, y el lanzamiento del álbum tributo a Vicente Fernández. En redes sociales y medios, se especuló que Alex estaba molesto por no haber participado en el disco, donde sí aparece Ángela Aguilar como colaboradora.

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El cantante Alejandro Fernández no ofrece explicación sobre el origen del tono verdoso en su lengua tras viralizarse el video (Foto: Cuartoscuro)

Alex Fernández publicó un comunicado deslindándose de la producción del homenaje y aclaró que su mensaje no iba dirigido a nadie en específico, rechazando que fuera una indirecta para Ángela Aguilar.

También negó que existiera una propuesta real para grabar una colaboración con ella y aseguró que ya había aclarado este tema en entrevistas previas. La controversia creció luego de que seguidores interpretaran viejas declaraciones de Ángela Aguilar como un desaire hacia Alex, lo que generó reacciones en redes sociales.

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El propio Alex Fernández explicó que sí recibió una invitación para participar en un disco ranchero con su abuelo, pero no en el proyecto norteño que incluye las colaboraciones póstumas. Reiteró que no tiene rencillas con Ángela Aguilar ni celos por su inclusión en el álbum, y enfatizó que sus palabras nunca tuvieron la intención de ofender.

Alex Fernández aclaró que no emitió ninguna indirecta contra Ángela Aguilar (REUTERS/Daniel Becerril)

Negó que estuviera “celoso” o “enojado” por no participar en el álbum, como se especuló en redes sociales.

Rechazó que su mensaje fuera una indirecta hacia Ángela Aguilar y aclaró que nunca mencionó nombres en su texto.

Desmintió que existiera una propuesta pendiente para grabar con Ángela Aguilar, asegurando que “nunca ha habido la propuesta de hacer una colaboración”.