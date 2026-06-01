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Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1747 Lotería Nacional domingo 31 de mayo: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

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Consulta los resultados ganadores de los premios más grandes del Sorteo Zodiaco Especial 1747 del domingo 31 de mayo de 2026. (Lotería Nacional)
Consulta los resultados ganadores de los premios más grandes del Sorteo Zodiaco Especial 1747 del domingo 31 de mayo de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 11 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1747 de este domingo 31 de mayo de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026”.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 11 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $35 MXN por cachito.
  • $700 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 31 de mayo

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 11 millones de pesos: Aries 3764
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: Géminis 5945
  • Premio de 1 millón 500 mil pesos: 
  • Premio de 400 mil pesos: Géminis 0035
  • Premio de 400 mil pesos: 
  • Premio de 200 mil pesos: Libra 9891
  • Premio de 200 mil pesos: 
  • Premio de 140 mil pesos: Acuario 6270
  • Premio de 140 mil pesos:
  • Premio de 120 mil pesos: Acuario 2938
  • Premio de 120 mil pesos: Capricornio 3665
  • Premio de 100 mil pesos: Piscis 6639
  • Premio de 100 mil pesos: Acuario 0821
  • Premio de 100 mil pesos:
  • Premio de 80 mil pesos: Escorpión 0628
  • Premio de 80 mil pesos: Piscis 8818
  • Premio de 80 mil pesos: Piscis 8964
  • Premio de 60 mil pesos: Géminis 8632
  • Premio de 60 mil pesos:
  • Premio de 60 mil pesos:
  • Premio de 60 mil pesos:

Reintegros: Aries, 4.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

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