Generación Silver

La vejez se percibe más tarde y no depende solo de la edad

La evidencia reciente invita a mirar las capacidades, la autonomía y las condiciones de vida más allá de una cifra del calendario

Ilustración en acuarela de un hombre de barba cana y una mujer con gafas abrazados, sosteniendo un teléfono móvil con árboles de fondo.
La percepción social de la vejez se sitúa en los primeros años de la década de los 70. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La vejez no empieza de golpe ni llega igual para todas las personas. Más que una fecha precisa, es una etapa que se vive de manera distinta según la salud, entorno e historia de cada uno.

Un estudio de 2026 sitúa la percepción de la vejez en los primeros setenta

Un trabajo publicado en mayo de 2026 en The Journals of Gerontology: Series B analizó respuestas de 55.721 personas de 17 países europeos. Halló que la percepción sobre el inicio de la vejez se desplazó 3,7 años entre 2006 y 2018. Pasó de 66,64 años a los primeros años de la década de los 70, con diferencias marcadas entre países y grupos consultados.

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Infografía en español con un reloj, ilustraciones de personas mayores, iconos explicativos y textos sobre el envejecimiento y la edad.

La investigación, firmada por Markus Wettstein y otros especialistas, no fija un umbral biológico universal. Vincula esa percepción social con la esperanza de vida saludable a los 65 años, la jubilación legal y participación laboral entre 55 y 64 años.

Por eso, considerar “vieja” a una persona a determinada edad puede responder a una convención administrativa o cultural, pero no resume su salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los cambios del envejecimiento no son lineales ni se ajustan de manera uniforme a los años cumplidos.

Dos pares de manos, unas de piel madura y otras de piel joven, entrelazadas sobre una mesa de madera junto a una libreta y un lápiz.
La salud funcional ofrece una medida más precisa del envejecimiento que los años cumplidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud funcional ofrece una medida más precisa que la edad en años

Para la OMS, el envejecimiento saludable consiste en desarrollar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en edades avanzadas. Ese concepto reúne las capacidades físicas y mentales de una persona, así como las condiciones de su vivienda, comunidad, servicios de salud y vínculos sociales.

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Esta mirada evita dos simplificaciones: atribuir las mismas necesidades a quienes tienen igual edad y asociar automáticamente la vejez con fragilidad o dependencia.

Perfil de una mujer de cabello canoso con blusa verde oliva, sentada junto a una ventana de marco de madera.
La movilidad, la fuerza y el equilibrio influyen en la autonomía durante las edades avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propia organización señala que el envejecimiento biológico resulta de la acumulación de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, pero sus efectos varían mucho entre individuos. Para evaluar la salud en edades mayores conviene observar:

  • Movilidad, fuerza y equilibrio
  • Memoria, aprendizaje y salud mental
  • Audición y visión
  • Presencia y control de enfermedades crónicas
  • Autonomía para las actividades cotidianas
  • Participación social y acceso a cuidados cuando son necesarios

Una fecha de nacimiento no permite anticipar por sí sola ninguno de esos elementos. Además, las oportunidades de conservar la capacidad funcional dependen de políticas públicas y de condiciones materiales, no únicamente de elecciones personales.

Un médico señala un monitor con gráficos frente a una mujer mayor y una mujer joven en un consultorio.
La memoria, la audición y la visión forman parte de la capacidad funcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edad subjetiva cambia con las experiencias diarias

La edad subjetiva —cuántos años siente tener alguien— tampoco es inmóvil. Una investigación de 2026 de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, siguió a 209 adultos de 19 a 84 años durante dos períodos de siete días. Midió seis dimensiones, como la edad que sienten, aparentan o atribuyen a sus intereses.

Los participantes tendían a sentirse más jóvenes en jornadas con mejor estado de ánimo. Por el contrario, un mayor estrés y emociones negativas se asociaron con sentirse de más edad, sobre todo en las dimensiones emocional, mental y de intereses.

El trabajo no prueba que el ánimo modifique la edad biológica; muestra que la experiencia de envejecer puede fluctuar incluso de un día a otro. Las creencias sobre la edad también importan. La OMS define el edadismo como los estereotipos, prejuicios y actos discriminatorios basados en la edad, incluso los dirigidos hacia uno mismo.

Según el organismo, una de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas contra las personas mayores. Ese fenómeno se asocia con peor salud física y mental, aislamiento y menor calidad de vida.

Mujer adulta de pelo gris corta tomates en tabla de madera. En mostrador hay lechuga, zanahorias, aguacate, frutas, granos, frutos secos y salmón. Cocina moderna al fondo.
La edad subjetiva cambia según el estado de ánimo y las experiencias cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Envejecer mejor exige atención médica, movimiento y vínculos

No hay hábitos que detengan el tiempo ni fórmulas que garanticen resultados individuales. Sí existen medidas respaldadas para proteger la salud. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda:

  • Actividad física regular
  • Alimentación suficiente
  • Descanso
  • Controles médicos
  • Manejo de afecciones como hipertensión o diabetes
  • Participación en actividades con sentido
Un hombre y una mujer mayores con cabello cano sonríen y se toman de las manos sentados en un sofá en una habitación iluminada.
Los vínculos familiares, las amistades y la participación comunitaria reducen el aislamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento ayuda a preservar fuerza y equilibrio y se vincula con beneficios para el estado de ánimo y salud cerebral. Mantener contactos familiares, amistades, actividades comunitarias o voluntariados también puede reducir el aislamiento.

La discusión adquiere relevancia demográfica. Para 2030, una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más, según la OMS. Ante ese escenario, medir el envejecimiento solo por años cumplidos resulta insuficiente. La atención debe centrarse en las condiciones que permiten conservar autonomía, participación y bienestar.

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