Yanina Latorre opinó de la aparición de Tini Stoessel en el show de Lali Espósito: “En este quilombo la metió el padre”

Yanina Latorre analizó la presentación conjunta de Tini Stoessel y Lali Espósito en el Estadio de River Plate (Video: X)

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Yanina Latorre analizó en su ciclo Yanina 107.9 (El Observador) la presentación conjunta de Tini Stoessel y Lali Espósito sobre el escenario del Estadio de River Plate y aseguró que el gesto de la Triple T tuvo un significado que excedió lo musical. Según la conductora, la aparición constituyó un mensaje directo hacia su padre, en medio del conflicto familiar que la artista atraviesa desde hace meses.

“Se presentó finalmente Tini con Lali, se dijo toda la semana, fue un showsazo”, comenzó Latorre en la mesa de análisis, que integran además Lupe Ugalde, Gustavo Noriega y Martín Fernández Cruz. La conductora remarcó que se trató de la primera vez que ambas artistas cantaron juntas y vinculó el hecho con un tuit previo del padre de la cantante. “Golpazo para los padres. Pensá que nunca en la vida habían cantado juntas. Los padres de Tini no la quieren, acuérdense lo que dijimos la semana pasada, ese tuit famoso del padre de que casi lila, nunca Violetta”, relató, en referencia a un juego de palabras entre el color asociado a Lali y el que identifica a Stoessel.

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Latorre destacó que Tini eligió presentarse con su pelo teñido de lila durante el show, un detalle que interpretó como una respuesta simbólica hacia esa frase. “Para mí ella le está diciendo al padre, ‘tomá’, porque en este quilombo la metió el padre, no se metió ella”, sostuvo la panelista, quien remarcó que históricamente existió distancia entre ambas artistas. “Toda la vida hubo pica, nunca se soportaron. No sé si no se soportaron real, pero nunca estuvieron juntas”, agregó.

Para la conductora, el hecho de que haya sido Tini quien diera el primer paso también tuvo un valor particular. “Qué bien Tini, que fue la primera en dar el paso, porque ella le podría haber dicho vení vos al mío”, señaló, mientras Noriega calificó la decisión como “una cosa de solidaridad muy espectacular”.

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Sobre el show en sí, Latorre celebró la elección del repertorio y el vestuario de las artistas, quienes interpretaron “Like a Virgin”, de Madonna, vestidas de novias. “Hicieron Like a Virgin de Madonna, vestidas las dos divinas de novias, porque encima las dos se casan este año”, comentó, en alusión a los próximos casamientos de ambas cantantes. La conductora también se refirió a la coreografía y aseguró haber tenido información directa sobre los ensayos: “Yo creo que hablé con Tini el jueves o el miércoles. Vino acá, estuvo con las amigas, estuvo tranquila. Está en su casa de San Isidro. Estaba muy nerviosa, obviamente, era un momentazo, pero las dos estuvieron divinas”.

Lali Espósito y Tini Stoessel interpretaron "Like a Virgin" de Madonna

La actuación que motivó el análisis del panel se produjo el sábado por la noche, cuando Lali Espósito cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con Tini como invitada sorpresa, después de años de pedidos de los seguidores de ambas para que concretaran una colaboración. Sobre el escenario, las dos cantantes reinterpretaron la presentación que Madonna realizó junto a Christina Aguilera y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003, con Marilina Bertoldi como invitada adicional. Al igual que en la versión original, Bertoldi protagonizó un beso con ambas artistas, un gesto que también funcionó como guiño al “Chape Tour” de su gira “Disciplina”.

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Tras el final de la canción, Lali le dedicó unas palabras a Tini sobre el escenario: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, frase que generó una ovación del público presente en el estadio. Luego, ambas cantaron juntas “1Amor”, el tema que Espósito escribió como manifiesto de un amor sano, que en su caso llegó de la mano de Pedro Rosemblat, con quien se casará en los próximos meses.