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El posteo de la esposa del Papu Gómez tras el inesperado cambio en la carrera del futbolista a los 38 años: “Nueva etapa, nuevo país”

Linda Raff compartió imágenes familiares y contó cómo afrontan la mudanza, mientras el futbolista comienza una nueva etapa profesional en un exótico destino

El posteo de la mujer del Papu Gómez tras el inesperado cambio en su carrera
El posteo de la esposa del Papu Gómez luego de ser anunciado el nuevo destino del futbolista (@linda.raff)
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La llegada de Alejandro Papu Gómez a los Emiratos Árabes Unidos tuvo una señal pública de respaldo familiar: su esposa, Linda Raff, compartió en sus redes sociales un posteo dedicado a la nueva etapa que inicia el futbolista tras su incorporación al Forte Virtus. La publicación acompañó el desembarco del campeón del mundo en el club emiratí, donde tuvo su primera práctica el jueves pasado.

La arquitecta publicó imágenes familiares junto al futbolista y confirmó la mudanza con un mensaje: “Nos mudamos a Abu Dhabi”. Además, reflexionó sobre el cambio de destino rumbo a la continuidad de la carrera del Papu Gómez: “Nueva etapa, nuevo país. Lo que se repite es lo de siempre: la familia. ¿Cuál fue el lugar que más te cambió?”.

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El posteo de la mujer del Papu Gómez tras el inesperado cambio en su carrera
La reflexión de Linda Raff (@linda.raff)

En la misma publicación, Linda Raff repasó los países en los que vivió junto a su familia: “Nací en Argentina. Viví en Italia, España y ahora en Abu Dhabi. Mis 3 hijos nacieron en Italia y van a crecer sabiendo que el mundo tiene muchas maneras de vivir”. La arquitecta añadió: “Solo tenemos una vida. Me gusta llenarla de experiencias y que mis hijos estén abiertos a cualquier reto cultural y social. Porque si no es ahora, entonces, ¿Cuándo?”.

La relación entre el Papu Gómez y Linda Raff comenzó en la adolescencia y supera las dos décadas, con un recorrido compartido en el que ambos acompañaron sus proyectos profesionales. La pareja se casó en 2012 y al año siguiente nació Bautista, seguido por Constanza y Milo, sus tres hijos. La arquitecta acompañó cada destino del futbolista y, desde sus redes sociales, también expone su faceta empresarial.

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El posteo de la mujer del Papu Gómez tras el inesperado cambio en su carrera
La familia apostó a un nuevo rumbo inesperado (@linda.raff)

El atacante de 38 años acordó la rescisión de su contrato con el Calcio Padova, según informaron el periodista César Merlo y el especialista en transferencias Gianluca Di Marzio. La salida no incluyó un traspaso: el argentino resignó tres meses de salario para obtener su libertad de acción de inmediato, pese a que su vínculo con el club italiano vencía en junio de 2027, el mismo plazo previsto para su contrato con el Forte Virtus.

El Forte Virtus tiene su sede en el barrio de Mirdif, en Dubái, y pertenece a Maurizio Setti, expresidente del Hellas Verona, según detalló Estadio Deportivo. La ventana de incorporaciones de los Emiratos Árabes Unidos cerró el 28 de septiembre, una fecha que explica la rapidez con la que se resolvió la llegada del Papu Gómez.

El posteo de la mujer del Papu Gómez tras el inesperado cambio en su carrera
La pareja junto a sus hijos ya aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos para la nueva etapa del Papu Gómez (@linda.raff)

Gómez había llegado al Calcio Padova como jugador libre en el mercado de junio de 2025, después de su paso por el Monza. Su período con mayor continuidad fue en el Atalanta, donde disputó 252 partidos y convirtió 50 goles entre 2014 y 2021. En la temporada 2019-20, registró 16 asistencias y estableció el récord de la Serie A en una campaña.

Antes de su llegada a Bérgamo, el atacante vistió las camisetas de Arsenal de Sarandí, San Lorenzo, Catania y Metalist Kharkiv. Más tarde jugó en el Sevilla entre 2021 y 2023, con 66 encuentros y nueve goles, mientras que con la selección argentina acumuló 17 participaciones, tres tantos y formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.

El futbolista argentino es refuerzo del Forte Virtus de la segunda división de la liga de los Emiratos Árabes Unidos
El futbolista argentino es refuerzo del Forte Virtus de la segunda división de la liga de los Emiratos Árabes Unidos

La trayectoria del Papu Gómez también quedó atravesada por una suspensión que lo alejó de las canchas durante casi dos años. En octubre de 2023 se confirmó un resultado positivo por terbutalina en un control realizado en noviembre de 2022, antes del Mundial de Qatar, cuando el futbolista todavía pertenecía al Sevilla. El jugador sostuvo que había ingerido por accidente el jarabe para la tos de uno de sus hijos.

La FIFA le impuso una sanción de dos años, que el argentino consideró desproporcionada. “Tomás cocaína, fumás un porro y te dan seis meses. A mí me dieron dos años por tomar el jarabe de mi hijo”, afirmó en declaraciones recogidas por Fox Sports. El Sevilla rescindió su contrato tras el caso y, luego de una breve etapa en el Monza, Gómez cumplió la suspensión el 18 de octubre de 2025 y volvió a jugar el 22 de noviembre de ese año, en el partido entre Padova y Venezia, después de 776 días.

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